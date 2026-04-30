El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

Ambos se refirieron a las polémicas arbitrales favorables a Al Nassr

La pelea por el título en la Liga de Arabia Saudita está al rojo vivo porque el Al Nassr de Cristiano Ronaldo le sacó ocho puntos de ventaja a Al Hilal con un partido más y quedó muy cerca de regresar al cetro local tras siete años sin ganarlo. Sin embargo, su supremacía está salpicada por críticas sobre supuestos fallos arbitrales a su favor. Al Ahli fue uno de los rivales que más se ha quejado y, ahora, se generó un escándalo por la filtración de un video donde se lo observa a Riyad Mahrez, la gran figura de ese plantel, hablando abiertamente de esta situación con Rio Ferdinand.

Al extremo con pasado en el Manchester City se lo vio conversando junto al legendario ex defensor del United (ahora suele ser comentarista) y el video se conoció en las horas posteriores a la destacada victoria de los Caballeros de Najd por 2-0 en el juego correspondiente a la fecha 30 de la Saudi Pro League. “Porque ellos nos odian acá, ¿sabés?“, inició Mahrez con un claro dardo a los hinchas del cuadro local. Buscó cubrirse la boca, pero el micrófono captó la charla ante las cámaras.

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Frente a esto, Ferdinand le preguntó si era así y le añadió: “O sea que va a estar, va a ser complicado para vos, ¿no?”. El futbolista argelino fue categórico en su respuesta a la hora de pensar en una victoria: “Sí, sí, sí”. A continuación, el analista le devolvió el mensaje: “Ah, bien. Eso está bien entonces. Este es el mejor momento, es el mejor momento para jugar”.

En este punto, Riyad Mahrez se refirió a las quejas que se han alzado por diferentes cobros arbitrales: “Y porque sabés que por los penales que tuvieron y esas cosas, todos salieron a hablar afuera, sí. Todos decían que siempre querían darle a Ronaldo la cosa”. Vale destacar que CR7 todavía no ganó títulos oficiales desde que llegó a Al Nassr.

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“Así que ellos lo sabían, lo sabían. Nos odian”, remató Mahrez en un relato dirigido a los hinchas del equipo de Cristiano. “Va a ser difícil entonces, ¿no?“, lo volvió a interrogar Rio Ferdinand y su interlocutor volvió a emitir una escueta respuesta: ”Sí".

El triunfo del equipo de Cristiano Ronaldo se cerró con mucha polémica

Todo esto sucedió en medio de los reclamos furiosos de Merih Demiral, jugador de Al Ahli y ex compañero de CR7 en Juventus, luego de la caída durante la noche del miércoles: “Todos lo ayudan a Al Nassr. Quieren lograr algo. Es una vergüenza. Siempre los empujan. Quieren que gane Al Nassr. ¿Qué pasa, mi amigo? Esto es una vergüenza”.

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La molestia del bicampeón asiático con el arbitraje no se limita a este partido. A comienzos de abril, el club ya había protestado por diferentes decisiones en el empate 1-1 contra Al-Fayha. Hussein Abdul Ghani, referente histórico del club, manifestó que le “han robado el partido” porque “le negaron dos penales”. El primero se puede discutir, el segundo no”. En la misma línea, Iván Toney, una de las principales figuras del equipo, declaró: “Está claro, está claro como el día, no sé qué más quieres que haga”. Por su parte, el técnico alemán Matthias Jaissle reveló: “Mis jugadores están extremadamente enfadados, ¡el cuarto árbitro les dijo textualmente que se enfocaran en el Campeonato Asiático!”.

El desarrollo del encuentro incluyó la anotación de un gol clave por parte de Cristiano Ronaldo a los 75 minutos para convertir el primero de los dos tantos de la victoria de Al Nassr (el otro lo anotó Kingsley Coman). El Bicho alcanzó 970 celebraciones en 1318 partidos oficiales, una cifra que lo deja a solo 30 gritos de las cuatro cifras. Este gol también le permitió superar a Lionel Messi por 66 goles en la disputa por el máximo artillero histórico, ya que el argentino se mantiene en 904 conquistas en 1147 duelos, según consta en MessiStats.

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El desenlace de esta historia en Riad estuvo cargado de tensión. A segundos del pitazo final, Merih Demiral protagonizó un enfrentamiento cara a cara con Cristiano en medio de las protestas por el arbitraje de Erik Lambrechts. Más tarde, Demiral volvió al campo para mostrar a la afición del Al Nassr la medalla de campeón de la Champions League asiática, conquistada días antes ante el Machida Zelvia de Japón. “Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio”, expresó Demiral en su cuenta de X, ilustrando el clima hostil tras el partido.

La publicación de Merih Demiral en X

Los hinchas visitantes también intervinieron desencadenando una discusión con Ronaldo, quien respondió gestualmente con una sonrisa y levantando la mano: “Tengo cinco Champions Leagues”, en alusión a sus títulos obtenidos con Real Madrid y Manchester United.

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La victoria de Al Nassr no solo significó la vigésima consecutiva, sino también la decimosexta en fila en la liga saudí, consolidando al equipo en la cima del torneo con 79 puntos, ocho más que Al Hilal (71), su perseguidor invicto. Al Ahli, tras la derrota, quedó tercero con 66 unidades, alejándose de la pelea por el campeonato. Restan cuatro jornadas para la conclusión.

La próxima cita decisiva para Al Nassr llegará el 16 de mayo, cuando dispute la final de la Champions League Two contra el Gamba Osaka de Japón, torneo considerado equivalente a la Europa League o la Copa Sudamericana. Estos trofeos representan la posibilidad de que Ronaldo logre sus primeros títulos oficiales con el conjunto saudí, ya que la conquista del Campeonato de Clubes Árabes 2023 no cuenta con reconocimiento de la FIFA.

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El astro de Al Nassr protagonizó un ida y vuelta acalorado tras la victoria

El Bicho llegó a los 970 goles en su carrera