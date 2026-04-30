El presidente de la FIFA disipó los rumores y confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026

Infantino confirmó que Irán disputará el Mundial 2026 (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este jueves desde Vancouver que la selección de Irán disputará todos sus partidos correspondientes al Mundial 2026 en Estados Unidos, a pesar de la persistente tensión internacional provocada por la guerra desatada en Medio Oriente desde el 28 de febrero. Esta decisión despejó las especulaciones sobre una eventual reubicación de los encuentros —al punto que propusieron a Italia como el reemplazante— y reafirmó el calendario previsto por el organismo rector del fútbol mundial.

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, afirmó el presidente del organismo ante los delegados en el 76° Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá.

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Infantino anunció no solo la ratificación de la participación iraní sino también su candidatura para un cuarto mandato al frente de la federación. Además, el mandatario del fútbol mundial especificó que Irán disputará el Grupo G con tres partidos en territorio estadounidense: el debut el 15 de junio contra Nueva Zelanda, y el segundo encuentro ante Bélgica el 21, ambos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que el tercer cotejo será el 26 frente a Egipto en el Lumen Field de Seattle.

En el 76º Congreso de la FIFA, Infantino concluyó con los rumores sobre una posible ausencia de Irán en el Mundial (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Un dato que ha sido foco de debate internacional es la circunstancia poco habitual de que representantes iraníes no estuvieron presentes en el congreso celebrado en Canadá. Según la agencia Tasnim, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, y los miembros de la delegación debieron regresar a Teherán tras un “comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración” en el aeropuerto de Toronto.

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Diferentes actores políticos se pronunciaron en torno a la resolución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relató que Infantino le transmitió libertad para decidir sobre la admisión del equipo iraní en suelo estadounidense: “Gianni Infantino es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto”, expuso el republicano durante un acto en la Casa Blanca, según detalló la agencia EFE. Tras conocer el anuncio oficial, Trump remató: “Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien”.

En una resolución posterior y acorde al mensaje que Infantino buscó transmitir, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró que los futbolistas iraníes sí serán admitidos en Estados Unidos, aunque señaló que ciertos integrantes del cuerpo técnico con presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria no tendrían autorización de ingreso, afirmación recogida por la agencia citada.

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Irán integra el grupo G junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Jugará todos sus partidos en EEUU (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Irán aseguró su clasificación al Mundial tras culminar primero en el grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, logrando el pasaporte con dos fechas de antelación, tras un empate 2 a 2 contra Uzbekistán, equipo que también logró la clasificación. Así, el combinado iraní se dispone a jugar en el grupo G junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, enfrentamientos todos previstos en territorio estadounidense.

El propio presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, había declarado en marzo su incertidumbre sobre la participación del equipo en la cita mundialista, reflejando la tensión derivada del conflicto. Por su parte, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, llegó a asegurar la no presencia persa en la Copa de 2026, antes de que Infantino reconfirmara el plan original.

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La organización del torneo, que albergarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio, continuará tal como se diseñó, con la presencia de 48 seleccionados y un calendario que, tras la ratificación, incluirá sin suspensión los compromisos de Irán. La decisión anunciada en Vancouver por Gianni Infantino responde a una cadena de incertidumbres derivada de la situación en Medio Oriente y la respuesta de las autoridades estadounidenses en torno a la admisión de personas y delegaciones extranjeras.