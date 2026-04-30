Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Coberturas como seguros forestales y para productores de caucho forman parte de la oferta de La Previsora Seguros para fortalecer el desarrollo rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios medioambientales representan hoy un factor determinante para la producción agropecuaria en Colombia. Fenómenos climáticos extremos, variaciones en las condiciones del suelo y riesgos inesperados afectan la estabilidad de los cultivos y elevan la incertidumbre para los productores.

Para muchos, el desafío no es solo producir, sino prever qué ocurre si una cosecha entera se pierde.

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En respuesta a este escenario, La Previsora Seguros, ha impulsado una línea de seguros sostenibles orientada a pequeños y medianos productores, así como a empresas privadas y entidades estatales. Según la fiduciaria, estos seguros buscan respaldar iniciativas que protejan la biodiversidad y fortalezcan el sector agropecuario, brindando un respaldo financiero concreto frente a eventos climáticos adversos y promoviendo prácticas responsables.

Seguros sostenibles en Colombia brindan respaldo financiero frente a fenómenos climáticos extremos en el sector agropecuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los seguros tradicionales, la propuesta incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo que implica que no solo se responde ante una pérdida, sino que también se incentiva una producción más responsable y resiliente.

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La compañía indica que el objetivo es reducir el impacto del cambio climático y mejorar la gestión de riesgos, generando condiciones para que los productores no queden desprotegidos ante eventos inesperados.

“Los seguros sostenibles, más que una cobertura, representan una inversión para el futuro. Hablar de sostenibilidad en Colombia es hablar del agro, donde está el origen de gran parte de la economía y también uno de sus mayores desafíos”, afirmó Ramon Angarita, presidente de Previsora Seguros.

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¿Cómo funcionan y qué beneficios aportan los seguros sostenibles?

En los últimos años, los pequeños y medianos productores han enfrentado escenarios de alta incertidumbre, especialmente por las pérdidas derivadas de fenómenos climáticos y la escasez de respaldo financiero. Los seguros sostenibles buscan anticipar el riesgo y asegurar la continuidad de quienes sostienen el campo, ofreciendo protección y apoyo para que puedan recuperarse tras una eventualidad.

La Previsora Seguros anuncia el lanzamiento de un seguro del oso, ampliando su portafolio de soluciones innovadoras para la protección ambiental. (Previsora de Seguros)

“No se trata únicamente de responder ante el riesgo, sino de anticiparlo, de acompañar, de garantizar continuidad. La protección se convierte en un motor de estabilidad para quienes sostienen el campo, permitiéndoles crecer con mayor confianza”, concluyó Angarita.

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A nivel global, el sector asegurador ha comenzado a integrar los criterios ASG en sus productos, reconociendo que su rol va más allá de cubrir riesgos, ya que puede contribuir a reducirlos activamente. En Colombia, los seguros sostenibles se consolidan como un respaldo financiero ante afectaciones productivas, impulsando la responsabilidad social y fortaleciendo la confianza en el sector agropecuario.

Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del impacto del cambio climático, la promoción de la responsabilidad social, el fomento de inversiones responsables, la mejora de la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la confianza en el sector.

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Nuevas soluciones y enfoques para la protección agropecuaria

La oferta de La Previsora Seguros,incluye actualmente seguros forestales, coberturas para productores de caucho y productos enfocados en la construcción de paz. La entidad anunció, además, el próximo lanzamiento de un seguro del oso , previsto para los próximos meses.

La Previsora Seguros impulsa pólizas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza ASG orientadas a pequeños y medianos productores del agro colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de estas iniciativas, los seguros sostenibles buscan consolidarse como herramientas fundamentales para el desarrollo del campo colombiano, fortaleciendo la resiliencia de los productores ante el cambio climático y ofreciendo respaldo en un entorno cada vez más desafiante.

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