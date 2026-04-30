Una vacuna experimental contra el VIH logró neutralizar el 49% de las variantes del virus en modelos animales: cómo funciona

Científicos desarrollan una vacuna experimental capaz de inducir anticuerpos que bloquean múltiples variantes del VIH en animales de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollar una vacuna eficaz contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sigue siendo, desde hace más de tres décadas, uno de los objetivos más complejos de la investigación biomédica. Su capacidad de mutación le permite evadir las defensas del organismo y dificulta el desarrollo de estrategias preventivas duraderas.

El VIH sigue representando un desafío a escala global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen cerca de 1,3 millones de nuevas infecciones, lo que evidencia la necesidad de avanzar en estrategias de prevención más eficaces.

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En este contexto, un nuevo estudio aporta una señal alentadora: científicos lograron inducir en animales anticuerpos capaces de reconocer y bloquear diversas variantes del virus.

El estudio, liderado por el Karolinska Institutet y publicado en Nature, demuestra respuestas inmunes potentes en primates no humanos frente al VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, liderado por el Karolinska Institutet y publicado en Nature, describe una vacuna experimental que genera respuestas inmunes potentes en primates no humanos. Los resultados sugieren que es posible guiar al sistema inmunológico hacia zonas del virus que permanecen relativamente estables, pese a su diversidad genética.

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Un enfoque para enfrentar la variabilidad del virus

El VIH presenta un desafío particular: cambia constantemente su estructura, lo que dificulta que el sistema inmunológico lo reconozca de forma consistente. Por eso, los investigadores buscan estimular la producción de los llamados anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, que pueden identificar partes del virus que se mantienen similares entre distintas variantes.

Sin embargo, estos anticuerpos rara vez aparecen de forma natural y, cuando lo hacen, suelen desarrollarse tras años de infección. La nueva estrategia apunta justamente a inducirlos mediante vacunación.

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Los ensayos en macacos confirmaron que todos los animales inmunizados desarrollaron anticuerpos que neutralizan la entrada del virus en células humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, los científicos diseñaron proteínas del VIH especialmente modificadas y las fijaron sobre liposomas, pequeñas estructuras similares a vesículas que actúan como plataformas. Esta disposición permite presentar múltiples copias del antígeno —la parte del virus que activa la respuesta inmune— de manera ordenada, lo que mejora la activación de las células B, responsables de producir anticuerpos.

En términos simples, es como mostrarle al sistema inmunológico varias “copias” del mismo objetivo al mismo tiempo, para que aprenda a reconocerlo con mayor precisión y rapidez.

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Cómo está diseñada la vacuna experimental

El objetivo de la vacuna es dirigir la respuesta inmune hacia el ápice de la proteína de superficie del VIH, una región que, a pesar de estar parcialmente protegida por una capa de azúcares, se mantiene relativamente conservada entre distintas variantes.

Al eliminar fragmentos menos relevantes de la proteína y concentrar la atención del sistema inmunológico en esa zona específica, los investigadores lograron enfocar la respuesta hacia un blanco común. Este diseño también busca imitar la estructura natural del virus, lo que mejora la calidad de los anticuerpos generados.

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Tras seis dosis, los anticuerpos lograron neutralizar más del 49% de variantes clínicas del VIH, con picos de hasta un 70% en algunos casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas preclínicas se realizaron en macacos alojados en el Emory National Primate Research Center. Los animales recibieron varias dosis iniciales seguidas de refuerzos con proteínas derivadas de distintas variantes del VIH. Este esquema secuencial permite “entrenar” al sistema inmunológico para reconocer características compartidas entre múltiples cepas.

En los ensayos, que incluyeron a 12 macacos, todos los animales inmunizados desarrollaron anticuerpos capaces de bloquear la entrada del virus en células humanas en pruebas realizadas en laboratorio.

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Tras seis rondas de vacunación, los sueros de los primates lograron neutralizar más del 49% de las variantes clínicas evaluadas en un panel de 67 virus distintos. En dos de los casos, los niveles de neutralización alcanzaron el 70% y el 64%, respectivamente.

El mecanismo de los anticuerpos generados permite atravesar la densa capa de azúcares del VIH y bloquear regiones clave para la neutralización del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Gunilla Karlsson Hedestam, profesora del Departamento de Microbiología del Karolinska Institutet, estos resultados muestran que es posible orientar la respuesta del sistema inmunológico hacia regiones específicas de la proteína viral mediante vacunación.

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Los análisis posteriores confirmaron que la mayoría de los anticuerpos generados se dirigían precisamente al ápice de la proteína de envoltura del VIH, reproduciendo un mecanismo que en humanos suele aparecer solo tras una exposición prolongada al virus.

Características y mecanismos de los anticuerpos generados

Para entender cómo funcionan estos anticuerpos, los investigadores realizaron estudios detallados de su estructura. Los resultados mostraron que presentan características similares a las de anticuerpos humanos conocidos, como el PG9, que se desarrollan en algunos pacientes tras años de infección.

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Estas moléculas poseen regiones variables extensas con propiedades químicas específicas que les permiten atravesar la densa capa de azúcares que recubre el virus. Gracias a esta capacidad, logran acceder a zonas clave para su neutralización.

Los científicos avanzan hacia ensayos clínicos en humanos, buscando optimizar el diseño y administración de la vacuna experimental contra la diversidad global del VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes obtenidas con técnicas de alta resolución mostraron que los anticuerpos se adhieren a una zona específica de la superficie del VIH. Allí interactúan tanto con partes de la proteína del virus como con azúcares que forman una especie de “capa protectora”. Esta interacción es clave para poder reconocerlo y bloquearlo.

Este mecanismo les permite actuar frente a un amplio rango de variantes, ya que esa región se mantiene relativamente estable a escala global. Además, los experimentos demostraron que estos anticuerpos pueden neutralizar cepas con diferencias significativas en su secuencia, lo que refuerza el potencial de esta estrategia.

Avances y próximos desafíos en la investigación de vacunas contra el VIH

El uso de liposomas para presentar proteínas del virus, combinado con un esquema de dosis y refuerzos planificados, representa un avance frente a intentos anteriores que no lograron generar este tipo de respuesta en humanos.

Según el estudio, esta estrategia no solo activa de forma más efectiva al sistema inmunológico, sino que también favorece el desarrollo de anticuerpos capaces de actuar frente a distintas variantes del VIH, tanto locales como de otras regiones.

Tras seis rondas de vacunación, todos los animales del estudio generaron anticuerpos con capacidad neutralizante frente a múltiples variantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, los investigadores advierten que el virus sigue planteando un desafío complejo. Su enorme diversidad genética —muy superior a la de otros virus como el de la gripe o el SARS-CoV-2— implica que probablemente se necesiten combinaciones específicas de componentes de la vacuna y esquemas de aplicación ajustados para lograr una protección amplia.

Perspectivas hacia ensayos clínicos en humanos

El equipo del Karolinska Institutet ya trabaja en adaptar esta estrategia para ensayos clínicos en personas. El objetivo será optimizar tanto el diseño de los inmunógenos como la forma de administración, con el fin de enfrentar la gran diversidad de subtipos del virus a nivel global.

Aunque aún se encuentra en una etapa experimental, este avance ofrece una base sólida para el desarrollo de futuras vacunas. En un campo marcado por décadas de dificultades, los resultados sugieren que orientar con precisión la respuesta del sistema inmunológico podría ser una de las claves para lograr una protección más amplia frente al VIH.