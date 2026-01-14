Por qué la actividad física favorece la recuperación muscular con el paso de los años

La actividad física promueve la síntesis y eliminación de proteínas musculares, clave para preservar la fuerza y prevenir la sarcopenia durante la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que pasan los años, los músculos pierden fuerza y capacidad de recuperación. Esto no solo dificulta moverse con agilidad, sino que también aumenta el riesgo de caídas, lesiones y pérdida de independencia. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que el ejercicio no solo fortalece los músculos, sino que también ayuda a corregir problemas internos que aparecen con el envejecimiento.

Investigadores de Duke-NUS Medical School, en Singapur, descubrieron que la actividad física puede restaurar ciertos procesos celulares que se alteran con la edad y que son clave para que el músculo se mantenga sano. Los resultados fueron publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Qué cambia en los músculos cuando envejecemos

Con el paso del tiempo, los músculos no solo se achican, sino que también se vuelven menos eficientes para renovarse. En condiciones normales, las células musculares producen nuevas proteínas y eliminan las que están dañadas. Este equilibrio permite que el tejido se repare después del esfuerzo o de una lesión.

El problema es que, con la edad, este sistema empieza a funcionar peor. Se acumulan proteínas defectuosas, las fibras musculares se debilitan y la recuperación se vuelve más lenta. Esto explica por qué muchas personas mayores sienten que les cuesta más ganar fuerza o volver a moverse después de una caída o una enfermedad.

Investigadores de Duke-NUS Medical School identificaron que el ejercicio normaliza procesos celulares afectados por la proteína DEAF1 en músculos envejecidos (Freepik)

El equipo de investigación identificó que una proteína llamada DEAF1 aumenta en los músculos envejecidos y altera ese equilibrio interno. Cuando sus niveles son demasiado altos, se activa en exceso un mecanismo celular que produce proteínas, pero sin eliminar correctamente las que ya no sirven.

En personas jóvenes, otras proteínas ayudan a mantener controlado este proceso. Pero con el envejecimiento, ese control se debilita y DEAF1 queda “fuera de regulación”, lo que contribuye al deterioro muscular.

En términos simples, es como si la fábrica del músculo siguiera produciendo, pero sin hacer limpieza, lo que termina afectando el funcionamiento del tejido.

Por qué el ejercicio puede revertir este problema

La buena noticia es que el estudio mostró que el ejercicio ayuda a normalizar estos procesos. Cuando los músculos se activan, se ponen en marcha señales biológicas que reducen los niveles de DEAF1 y permiten que el músculo vuelva a eliminar proteínas dañadas y a regenerarse de forma más eficiente.

El ejercicio físico reduce los niveles elevados de DEAF1 y mejora la función interna y la regeneración muscular en todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que la actividad física no solo fortalece los músculos desde afuera, sino que también mejora su funcionamiento interno, ayudando a que se mantengan más saludables con el paso del tiempo.

Los científicos observaron este efecto tanto en animales jóvenes como en animales mayores, lo que sugiere que el mecanismo es común en distintas etapas de la vida.

Por qué algunas personas mejoran menos con el ejercicio

El estudio también explica por qué no todas las personas mayores responden igual al entrenamiento. En algunos casos, los niveles de DEAF1 siguen siendo altos o los sistemas de regulación están muy deteriorados, por lo que el ejercicio, aunque sigue siendo beneficioso, no logra restaurar completamente la función muscular.

Esto podría ayudar a entender por qué algunos adultos mayores hacen actividad física pero igual tienen dificultades para recuperar fuerza o movilidad, y por qué podría ser necesario combinar el ejercicio con otras estrategias médicas en el futuro.

La acumulación de proteínas defectuosas y la disminución de células madre dificultan la recuperación muscular con el envejecimiento, según el último estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hallazgo importante es que este desajuste también afecta a las células madre musculares, que son las encargadas de reparar el tejido cuando se daña. Con la edad, estas células disminuyen y funcionan peor, y el aumento de DEAF1 puede empeorar aún más su capacidad de regeneración.

Al reducir esa alteración molecular, el ejercicio también podría ayudar a que estas células cumplan mejor su función, facilitando la reparación después de lesiones o esfuerzos intensos.

Posibles aplicaciones médicas en el futuro

Los investigadores señalan que comprender este mecanismo abre la puerta a futuros tratamientos que imiten parte de los efectos del ejercicio. Esto sería especialmente útil para personas que no pueden moverse con facilidad, como pacientes en recuperación de cirugías, personas con enfermedades crónicas o tratamientos oncológicos.

Si se lograra regular esta proteína mediante fármacos, podría ser posible proteger la masa muscular incluso cuando la actividad física es limitada.

Mantener la actividad física en la vejez es fundamental para el equilibrio molecular del músculo y una mejor calidad de vida y autonomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los avances en laboratorio, el mensaje principal es claro: el ejercicio sigue siendo una de las herramientas más efectivas para conservar la salud muscular con el paso del tiempo, no solo porque fortalece el cuerpo, sino porque también ayuda a mantener en equilibrio los procesos internos que permiten la regeneración del músculo.

Entender cómo funciona este mecanismo permite explicar, con base científica, por qué moverse es clave para envejecer con mayor autonomía y calidad de vida.