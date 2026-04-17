Ciencia

Cálculos renales: cuándo pueden poner en riesgo la vida y cómo prevenir complicaciones

Especialistas advierten sobre la importancia de la hidratación, la dieta equilibrada y los controles médicos periódicos para evitar cuadros graves

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Piedras en los riñones / Cálculo renal
Personas con antecedentes familiares, enfermedades crónicas o inmunodepresión requieren vigilancia médica estricta ante litiasis renal - (Freepik)

Las piedras en los riñones, conocidas médicamente como cálculos renales, constituyen una afección frecuente que puede causar dolor intenso y complicaciones si no se trata a tiempo. Si bien la mortalidad directa por cálculos renales es poco común, el riesgo aumenta en presencia de infecciones graves o cuando la obstrucción urinaria no recibe atención médica inmediata, según datos publicados por la Sociedad Chilena de Nefrología y especialistas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Especialistas del área de nefrología advierten que la prevención se apoya en una adecuada hidratación y dieta equilibrada, junto con controles médicos periódicos para reducir el riesgo de episodios severos. La combinación de estos factores, según la Sociedad Chilena de Nefrología, permite anticipar complicaciones y evitarlas a tiempo. La comunidad médica recomienda prestar especial atención a personas con antecedentes de enfermedades crónicas, estados de inmunodepresión o antecedentes familiares de litiasis renal, para quienes la vigilancia médica resulta clave.

Un estudio epidemiológico divulgado en Chile en 2024 informa una tasa de mortalidad de 0,12 por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2022, con fuerte incidencia en adultos mayores de más de 80 años. El peligro surge cuando la piedra bloquea el flujo urinario y facilita la aparición de infecciones graves, como pielonefritis o sepsis, que requieren atención médica urgente para evitar consecuencias fatales.

Mortalidad y complicaciones graves: ¿se puede morir por cálculos renales?

Ilustración detallada de un riñón cortado por la mitad, mostrando cálculos renales de color marrón amarillento en su interior y en el uréter
La prevención de cálculos renales incluye hidratación adecuada, dieta saludable y controles médicos regulares para evitar recurrencia y complicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia médica indica que la muerte por cálculos renales es infrecuente, pero posible ante complicaciones. Los casos fatales suelen estar relacionados con infecciones sistémicas, insuficiencia renal aguda u obstrucción mantenida, sobre todo en personas inmunodeprimidas o adultos mayores. La sepsis de origen urinario es el principal desenlace letal asociado a cálculos renales y puede desarrollarse en pocas horas si no se recibe tratamiento médico oportuno.

El pronóstico suele ser positivo cuando la persona recibe atención adecuada de forma temprana. El tratamiento incluye hidratación, control del dolor, uso de antibióticos en caso de infección y, cuando corresponde, procedimientos para fragmentar o extraer los cálculos. La prevención es clave: mantener una adecuada ingesta de líquidos, llevar una dieta saludable y realizar controles médicos periódicos contribuye a disminuir la formación y las complicaciones de los cálculos renales.

La Sociedad Chilena de Nefrología y la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos destacan que los síntomas asociados a complicaciones pueden evolucionar rápidamente. Por este motivo, es fundamental reconocer los signos de alarma y actuar inmediatamente para evitar consecuencias irreversibles.

Síntomas de alerta y cuándo buscar asistencia médica

Especialistas en nefrología y la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos recomiendan buscar atención médica inmediata ante síntomas como fiebre alta, dolor lumbar grave, vómitos persistentes, sangre en la orina o disminución importante del volumen urinario. El tratamiento precoz es fundamental para evitar daño renal irreversible, infecciones graves y complicaciones potencialmente mortales. La intervención temprana resulta especialmente importante en pacientes vulnerables, como adultos mayores o personas inmunodeprimidas, quienes presentan mayor riesgo de desenlace grave.

Junto a estos síntomas, la indicación para toda la población es no subestimar episodios de malestar agudo acompañados de alteraciones urinarias. Recurrir de manera urgente a los servicios de salud puede ser determinante para lograr una resolución rápida y evitar complicaciones mayores.

cálculos renales
Los cálculos renales pueden generar dolor intenso y complicaciones graves si provocan obstrucción urinaria o infecciones como pielonefritis y sepsis - (Freepik)

Factores de riesgo, prevención y estrategias de control

La formación de cálculos renales está asociada a múltiples factores. Entre los más frecuentes se encuentran la baja ingesta de líquidos, antecedentes familiares, dietas ricas en sal o proteínas animales, sobrepeso, trastornos metabólicos como la hiperuricemia y diversas enfermedades crónicas. Mantener una hidratación adecuada favorece la dilución de minerales en la orina y disminuye la posibilidad de que minerales se agrupen formando una piedra.

Una alimentación saludable, baja en sodio y proteínas animales, también ayuda a prevenir la recurrencia de cálculos. Los profesionales de la salud recomiendan controles médicos regulares, en especial ante antecedentes personales o familiares, para detectar precocemente cualquier alteración y reducir el riesgo de complicaciones graves.

El aumento de la incidencia en adultos mayores se relaciona, según especialistas, con la presencia de otros padecimientos que dificultan la eliminación del cálculo y elevan el riesgo de obstrucción e infección. La socialización de información preventiva y el acceso a servicios de salud representan herramientas esenciales para disminuir el impacto de la enfermedad en la población.

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