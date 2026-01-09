Investigadores argentinos exploran cómo reactivar neuronas en cerebros envejecidos

La estimulación gamma audiovisual permitió la integración efectiva de nuevas neuronas a los circuitos cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos argentinos lograron reactivar la generación de neuronas e incrementar la plasticidad cerebral en ratones envejecidos mediante una técnica de estimulación gamma audiovisual sincronizada.

El procedimiento, basado en la exposición diaria a luz y sonido a 40 Hz, se destaca por su bajo costo y sencilla aplicación, según un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry.

Los equipos del CONICET y la Fundación Instituto Leloir demostraron que la estimulación gamma genera una neurogénesis significativa en el hipocampo, zona clave para la memoria y la formación de recuerdos, especialmente afectada por el envejecimiento y el Alzheimer. Los animales control, en contraste, desarrollaron pocas neuronas nuevas y estas permanecieron inmaduras.

Los resultados muestran que, además de aumentar la cantidad de neuronas, las células generadas alcanzan una mayor maduración y complejidad. Mariela Trinchero y Magalí Herrero, autoras principales del artículo en Molecular Psychiatry, explicaron que estas neuronas formaron dendritas y axones más complejos, consolidaron conexiones sinápticas más eficaces y se integraron correctamente a los circuitos neuronales existentes.

El rol del receptor TrkB y la sinergia multisensorial

Ignacio Satorre, Alejandro Schinder, Natalia Soldi, Mariela Trinchero y Emilio Kropff, algunos de los investigadores que participaron de la investigación (Gentileza Instituto Leloir)

El mecanismo descubierto está vinculado a la activación del receptor TrkB, fundamental para la plasticidad neuronal. La publicación detalló que la intervención provocó la proliferación de células progenitoras y favoreció que más células se diferenciaran en neuronas en lugar de glía.

Trinchero señaló a la Agencia CyTA-Leloir que estos efectos dependen de señales que promueven el crecimiento neuronal, especialmente la activación de TrkB.

Un aspecto esencial del estudio fue determinar si los efectos positivos provenían del uso conjunto de luz y sonido o si cada estímulo, por separado, producía resultados equivalentes.

Trinchero puntualizó que la aplicación individual generó beneficios parciales. Solo la estimulación gamma audiovisual sincronizada desencadenó la sinergia necesaria para mejorar la estructura y la función neuronal, como subrayaron los investigadores.

Perspectiva internacional y futuro de la investigación

Los hallazgos podrían inspirar terapias no invasivas para mitigar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel internacional, este enfoque se utiliza de forma experimental en Estados Unidos desde hace cinco años, según la Agencia CyTA-Leloir.

Sin embargo, la técnica sigue en fase experimental y aún se evalúan su seguridad y las posibilidades de aplicación a gran escala en humanos. El avance argentino aporta evidencia fundamental para desarrollar tratamientos accesibles y no invasivos en el futuro.

Alejandro Schinder, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal, destacó en Molecular Psychiatry que estos hallazgos permiten conectar el conocimiento básico con los ensayos clínicos en curso y abren nuevas oportunidades para investigaciones en Latinoamérica.

Schinder remarcó la importancia de un sistema científico robusto para sostener avances que repercutan en la salud y la calidad de vida.

Estos resultados abren la posibilidad de diseñar terapias que aprovechen la plasticidad cerebral para mitigar el deterioro cognitivo, especialmente en regiones con acceso limitado a tratamientos convencionales. Potenciar una ciencia local y sostenible es clave para mantener y ampliar estos progresos en neurociencia.

El futuro de este campo dependerá de desentrañar los mecanismos reguladores de la plasticidad neuronal y traducir ese conocimiento en estrategias seguras que impulsen un envejecimiento cerebral saludable y prevengan enfermedades neurodegenerativas.