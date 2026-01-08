Un experto reveló los 5 objetos del hogar con mayor exposición a microplásticos cancerígenos

Los 5 objetos cotidianos en el hogar que son la principal fuente de exposición a microplásticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alerta sobre los riesgos ocultos de microplásticos en el hogar surgió tras la identificación, por parte del Dr. Paul Saladino, especialista en salud y ex psiquiatra, de los 5 principales focos domésticos con mayor exposición a estas partículas potencialmente asociadas al desarrollo de cáncer.

Según difundió Daily Mail, millones de personas alrededor del mundo, estarían ingiriendo cada día una cantidad considerable de microplásticos, vinculados a enfermedades graves.

Los microplásticos son fragmentos de material plástico de menos de 5 milímetros originados por la degradación de objetos cotidianos. Investigaciones citadas en el artículo, detectaron estas partículas en alimentos, artículos domésticos y en órganos humanos como riñones, testículos, hígado y placenta, así como en el aparato digestivo de recién nacidos.

Asimismo, la exposición diaria ocurre no solo a través del agua embotellada y el pescado, sino también mediante frutas, bebidas, alimentos procesados y utensilios comunes. A continuación, se detallan los principales puntos de contacto en la vivienda que identificó el Dr. Saladino.

Las fuentes de exposición a microplásticos cancerígenos están relacionadas con la alimentación, según el Dr. Paul Saladino (Portada "On the dangers")

1. Vasos desechables para café

Los vasos desechables para café, aunque parecen de papel, tienen un recubrimiento plástico interno para hacerlos impermeables. Al verter líquidos calientes, este recubrimiento puede degradarse y liberar miles de microplásticos por cada uso.

Esta liberación sucede en cada consumo de bebida caliente. Según la información que compartió el Daily Mail, un solo vaso puede aportar miles de partículas a la bebida en cada servicio.

Los vasos desechables para café liberan miles de microplásticos cada vez que se usan con bebidas calientes (Freepik)

2. Bolsitas de té plásticas

Las bolsitas modernas que simulan una “malla sedosa” suelen estar hechas de nylon. Al entrar en contacto con agua hirviendo, el material de la bolsa se descompone, liberando billones de nanopartículas plásticas por taza.

Esta concentración es mucho mayor que la encontrada habitualmente en el agua de las canillas, de acuerdo con los datos recolectados por el experto.

Los saquitos de té de nylon pueden soltar billones de nanopartículas plásticas en cada infusión, superando la concentración hallada en el agua potable (Freepik)

3. Mamaderas para bebés

Diversas mamaderas en el mercado están fabricadas en polipropileno, un plástico duradero que puede liberar partículas bajo condiciones de calor. Cuando se esterilizan y se preparan fórmulas con agua caliente, se pueden desprender millones de microplásticos por litro.

Los bebés son especialmente vulnerables a la exposición, dada su fisiología y bajo peso. Pueden presentar mayor riesgo de inflamación, cambios hormonales y alteraciones en el desarrollo neurológico.

Mamaderas de polipropileno liberan millones de microplásticos al calentarse, lo que pone en riesgo la salud y el desarrollo de los bebés (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Latas de bebidas y alimentos

La mayoría de las latas para bebidas y alimentos incluye un recubrimiento epoxi en su interior, destinado a evitar la corrosión y preservar el contenido. Con el paso del tiempo, y en especial ante alimentos ácidos, salados o grasos, este revestimiento se degrada, liberando microplásticos y compuestos como el bisfenol.

Según Daily Mail, el riesgo existe aunque el contenido no se caliente. Esto implica una exposición potencialmente continua al contacto con estos envases, sin importar la temperatura de los alimentos.

Latas de bebidas y alimentos con recubrimientos epoxi representan una fuente continua de exposición a microplásticos y compuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Tablas de cortar plásticas

El uso constante de tablas plásticas para cortar, hechas principalmente de polietileno o polipropileno, genera fragmentos plásticos que se adhieren a los alimentos. Cada corte de cuchillo puede desprender pequeñas partículas invisibles.

Una persona puede ingerir decenas de millones de estos fragmentos al año, sobre todo cuando la tabla ya muestra desgaste o surcos en la superficie.

El uso de tablas de cortar plásticas puede generar la ingestión anual de decenas de millones de microfragmentos al adherirse a los alimentos (Freepik)

Efectos de los microplásticos en la salud

Diversas investigaciones han comprobado la presencia de microplásticos en el cerebro y otros órganos humanos. Se estima que en el cerebro puede llegar a contener hasta el 0,5% de su peso en microplásticos, cerca de 7 gramos.

La exposición está relacionada con alteraciones neurológicas, incluidos trastornos de memoria, Alzheimer y otras demencias, así como problemas cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio realizado en Italia en 2024 reveló que pacientes con microplásticos en una arteria principal tuvieron un mayor riesgo de eventos cardíacos o fallecimiento durante los tres años siguientes.

Pruebas en ratones demuestran que la acumulación cerebral de microplásticos puede generar síntomas similares al Alzheimer e impactar en la memoria o el comportamiento, con diferencias según el sexo.

Algunos expertos también advirtieron que ciertas estructuras naturales pueden confundirse con partículas plásticas al analizar muestras bajo el microscopio. Por ello, aún se requiere mayor certeza sobre el impacto y la magnitud real a largo plazo.

Diversos estudios vinculan la presencia de microplásticos en órganos humanos con riesgos de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares y alteraciones neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para reducir la exposición

El Dr. Paul Saladino señaló que, aunque evitar totalmente los microplásticos es imposible, hay medidas que pueden reducir de manera significativa la exposición. Entre las recomendaciones más relevantes destacan evitar los plásticos de un solo uso, utilizar recipientes de vidrio o metal, no calentar alimentos en envases plásticos y filtrar el agua antes de beberla.

También sugirió priorizar alimentos frescos sobre los procesados y limitar el lavado frecuente de prendas sintéticas. Adoptar estos sencillos cambios puede beneficiar tanto la salud personal como la familiar al disminuir la ingestión diaria de microplásticos.