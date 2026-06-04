El mega millonario que se radicó en Argentina firmó el alquiler de oficinas más alto de la historia de una emblemática ciudad de EEUU

Peter Thiel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peter Thiel, quien ha estado expandiendo sus intereses empresariales en el sur de Florida, alquiló espacio de oficinas en el rascacielos 830 Brickell de Miami para su family office, sumándose así a un grupo de pesos pesados ​​del mundo de las finanzas y la tecnología en el corazón del distrito financiero de la ciudad.

Thiel, cofundador de PayPal Holdings y Palantir Technologies, además de inversionista en algunas de las mayores empresas tecnológicas en las últimas décadas, incluida SpaceX, pagará alrededor de USD 250 por pie cuadrado por un espacio de 18.158 pies cuadrados (1.687 metros cuadrados) en el piso 44 del rascacielos, según una persona familiarizada con el asunto.

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Ese precio supone el contrato de alquiler de oficinas más caro de la historia de Miami, según afirmó la fuente, que pidió no ser identificada porque la operación no es pública. Thiel Capital pagará aproximadamente cinco veces el promedio de los alquileres corporativos de la ciudad, de acuerdo con datos de Costar.

Vista del barrio de Brickell, en Miami (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

La family office de Thiel se unirá en la torre de 55 pisos a Citadel Securities de Ken Griffin, la firma de capital privado Thoma Bravo, Microsoft y Banco Santander. El edificio se ha convertido en un símbolo de las aspiraciones de Miami de emular a Wall Street y Silicon Valley.

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Un portavoz de Thiel Capital no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

La oficina ocupará parte del espacio que había quedado vacante tras el colapso de Banco Master a finales del año pasado, en medio de lo que se perfila como uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Brasil. La entidad había llamado la atención en 2024 por firmar entonces el alquiler de oficinas más caro de Miami, aunque nunca llegó a mudarse al inmueble.

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Miami atraviesa un auge impulsado por la llegada de grandes patrimonios nacionales al mercado inmobiliario de lujo y a oficinas premium frente al mar.

Parte de ese flujo responde a los planes para aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos en estados como Nueva York, Washington y California, donde se evalúa una tasa impositiva extraordinaria del 5% para los multimillonarios que residieran en el estado al 1 de enero de 2026.

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Florida, que no aplica impuesto estatal sobre la renta, debate en contraste una iniciativa que será sometida a votación en noviembre para reducir los impuestos a la propiedad.

Thiel, cuya fortuna asciende a USD 23.600 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, posee una vivienda en Miami Beach desde hace más de cinco años, aunque anunció a finales del año pasado que Thiel Capital abriría una oficina en el barrio de Wynwood. Como presidente de Palantir, también fue una figura clave en la decisión de trasladar la sede de la compañía al sur de Florida este año, según personas familiarizadas con el proceso.

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El empresario de 58 años está en Argentina en este momento, donde compró una mansión en Buenos Aires y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei.

El magnate tecnológico podría obtener importantes ganancias por sus inversiones en SpaceX y Anthropic, compañías que se preparan para salir a bolsa mediante megaofertas públicas iniciales.

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Con información de Bloomberg