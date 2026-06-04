Eccema o piel seca: síntomas, causas y diferencias clave

El eccema y la piel seca comparten síntomas como picazón y descamación, pero tienen causas y evolución diferentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que experimentan picazón, enrojecimiento o descamación en la piel suelen preguntarse si se trata de eccema o simplemente de sequedad pasajera. Según la dermatóloga Angela Wei, especialista de Cleveland Clinic, identificar la causa correcta permite aplicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones a largo plazo.

Distinguir entre ambas afecciones es importante porque el eccema es una enfermedad inflamatoria crónica vinculada a factores inmunológicos y genéticos, mientras que la piel seca suele ser temporal y está relacionada con causas ambientales o hábitos de cuidado. Un diagnóstico adecuado ayuda a prevenir molestias persistentes, infecciones y tratamientos ineficaces.

PUBLICIDAD

Diferencias clave entre eccema y piel seca

La Cleveland Clinic señala que sequedad cutánea suele aparecer con mayor frecuencia durante el invierno o en ambientes con baja humedad. Sus causas más frecuentes son la falta de hidratación y el uso de productos irritantes, y generalmente mejora con medidas simples de cuidado.

La Cleveland Clinic explicó que el eccema es una enfermedad inflamatoria crónica vinculada a factores inmunológicos y genéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eccema, también conocido como dermatitis atópica, implica una respuesta exagerada del sistema inmunitario y una alteración de la barrera protectora de la piel. Como consecuencia, distintos factores pueden desencadenar brotes recurrentes y más intensos.

PUBLICIDAD

Aunque ambas condiciones pueden coexistir, sus causas y evolución son diferentes. La piel seca responde principalmente a factores externos, mientras que el eccema suele tener un componente hereditario y tiende a reaparecer con el tiempo.

Síntomas del eccema frente a los de la piel seca

La piel seca suele manifestarse con síntomas relativamente leves, como:

Picazón transitoria.

Descamación.

Aspecto opaco.

Textura áspera.

Pequeñas grietas o irritación leve.

La dermatitis atópica puede causar enrojecimiento, inflamación, costras, grietas y picazón intensa que afecta el sueño y la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eccema, en cambio, puede provocar manifestaciones más intensas y persistentes:

Enrojecimiento.

Inflamación.

Hinchazón.

Piel engrosada o agrietada.

Costras.

Supuración cuando existe infección.

Picazón intensa que puede afectar el sueño y las actividades cotidianas.

“El mayor problema que tienen las personas con eccema es la picazón. Puede ser intensa y llegar a afectar las actividades diarias”, destacó Wei, citada por Cleveland Clinic. Esta afección suele comenzar durante la infancia, aunque también puede aparecer en la edad adulta.

PUBLICIDAD

Causas y factores de riesgo

La sequedad suele estar relacionada con una pérdida de hidratación en la piel. Entre los factores que favorecen su aparición se encuentran la edad, el clima frío, la baja humedad ambiental, la exposición solar y el uso de productos de higiene agresivos.

Algunas enfermedades inflamatorias también pueden intensificar este problema cuando existe una alteración persistente de la barrera cutánea.

La piel seca aparece con más frecuencia en manos, cara, brazos y piernas, mientras el eczema suele afectar pliegues, cuello y rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, la dermatitis atópica aparece cuando esa barrera protectora se debilita y el sistema inmunológico responde de manera exagerada. Wei advirtió en la Cleveland Clinic: “Si tienes antecedentes familiares de eccema, asma o alergias ambientales, tienes mayor riesgo de sufrir eccema”. Los brotes pueden desencadenarse por alergias, infecciones, cambios hormonales, situaciones de estrés o el contacto con detergentes y fragancias.

PUBLICIDAD

Dónde aparecen con más frecuencia

La piel seca suele concentrarse en manos, cara, brazos y piernas. El eccema tiende a aparecer en pliegues (codos y detrás de las rodillas), además de manos, cuello y rostro, aunque su distribución puede variar.

Que una persona presente sequedad cutánea no implica que desarrollará eccema. Sin embargo, el riesgo aumenta en quienes tienen predisposición genética, especialmente cuando aparecen grietas frecuentes, ya que una barrera cutánea debilitada facilita la entrada de irritantes y microorganismos.

PUBLICIDAD

Tratamientos y cuidados que recomienda la Cleveland Clinic

La Cleveland Clinic recomendó hidratar la piel después de ducharse o bañarse con cremas o lociones sin fragancias ni colorantes. También sugirió evitar duchas prolongadas, usar agua tibia y optar por productos de higiene suaves; en ambientes secos, un humidificador puede ayudar.

Wei recomendó “limpiadores sin fragancia ni tintes, ya que son más suaves y menos propensos a causar irritación”. Sostener una rutina diaria la probabilidad de molestias cutáneas y, en personas con dermatitis atópica, puede contribuir a prevenir brotes.

PUBLICIDAD

La Cleveland Clinic recomendó hidratar la piel después del baño, usar agua tibia y elegir limpiadores sin fragancia ni colorantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el eczema está diagnosticado, el tratamiento puede incluir corticoides tópicos u otros antiinflamatorios, fototerapia y terapias biológicas inyectables. En cuadros extensos o resistentes, algunos pacientes requieren medicación oral bajo supervisión médica.

Cuándo consultar con un dermatólogo

Conviene pedir una evaluación si los síntomas no mejoran pese a hidratación y cuidados básicos, o si reaparecen con frecuencia. También se requiere atención profesional ante signos de infección, como supuración, costras, fiebre o dolor intenso.

PUBLICIDAD

La picazón persistente, las lesiones que no ceden y el impacto en el descanso o en las actividades cotidianas justifican una consulta. La Cleveland Clinic recomendó no postergar la atención cuando los tratamientos habituales no aportan alivio.

Dormir bien y manejar el estrés también ayuda. Si las molestias persisten o afectan el bienestar cotidiano, una valoración profesional permite confirmar si se trata de eccema u otra condición cutánea.

PUBLICIDAD