Honduras

Hallaron asesinada a una maestra jubilada entre matorrales y la Policía busca testigos protegidos en Honduras

La Policía Nacional confirmó que cuenta con personas bajo resguardo y que analiza evidencias con apoyo de herramientas técnicas, mientras la DPI mantiene diligencias en Comayagua sin detenciones hasta el momento

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Este video presenta una entrevista a Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones de la Policía Nacional de Honduras. Él informa sobre el avance en la investigación del asesinato de una maestra en el municipio de Rosario, departamento de Comayagua, cuya primera hipótesis apunta a la venta de un terreno. Se mencionan dos testigos protegidos, pero el funcionario no brinda más detalles sobre el caso, ya que se encuentran en el proceso de investigación. /(TSiHonduras)

Las autoridades hondureñas reportaron avances significativos en la investigación del asesinato de la maestra jubilada Mercedes Martina Orellana en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua. La Policía Nacional confirmó la existencia de testigos protegidos y el uso de recursos tecnológicos para esclarecer el crimen que conmocionó a la comunidad educativa y a los habitantes de la zona, según informó el medio TSiHonduras.

El cuerpo de Mercedes Martina Orellana, conocida como “Profe Chere”, fue localizado entre matorrales en el sector La Calera, a un costado de la carretera que une El Rosario con la ciudad de Comayagua.

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De acuerdo con la cobertura de Diario El Tiempo, la víctima, de aproximadamente 62 años, era una figura reconocida por su dedicación a la docencia y su influencia en varias generaciones de alumnos.

Desde el hallazgo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplegó un equipo en la zona para recolectar evidencias materiales y testimoniales.

Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional, declaró a TSiHonduras que “ya la Policía Nacional, a través de la DPI, desde el día de ayer que se suscitó el hecho, está en la zona recabando las evidencias y los indicios pertinentes a través de las declaraciones de testigos que pudiesen existir en esa zona, así como de medios técnicos y tecnológicos”.

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Entre los elementos analizados figuran objetos personales de la víctima, como una mochila y un bastón encontrados en la escena, los cuales fueron documentados como parte de la cadena de custodia. La Policía Nacional también indicó que revisa grabaciones de cámaras de seguridad y dispositivos móviles que pudieran haber registrado movimientos sospechosos en la franja horaria del crimen.

El cuerpo de Mercedes Martina Orellana, conocida como Profe Chere, fue hallado entre matorrales en el sector La Calera, junto a la carretera entre El Rosario y Comayagua./ (Diario Tiempo)
El cuerpo de Mercedes Martina Orellana, conocida como Profe Chere, fue hallado entre matorrales en el sector La Calera, junto a la carretera entre El Rosario y Comayagua./ (Diario Tiempo)

“Tenemos a varias personas que son testigos y los tenemos como testigos protegidos para que en su momento podamos presentar el requerimiento judicial pertinente y que los órganos jurisdiccionales puedan emitir las órdenes de captura competentes”, aseguró Mayes Ríos en declaraciones recogidas por TSiHonduras.

El funcionario detalló que, por motivos de seguridad y para evitar la fuga de los implicados, no se están divulgando detalles específicos sobre las líneas de investigación.

Sobre los posibles móviles, el comisionado explicó que en el entorno local se mencionó una disputa relacionada con la venta de un terreno, aunque aclaró que “eso es lo que se menciona en el bajo mundo ahí, que eso pudo haber sido lo que suscitó el hecho”. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una hipótesis única y la investigación permanece abierta.

La cobertura de Diario El Tiempo añade que la noticia generó numerosas reacciones en redes sociales y entre quienes conocieron a Orellana. Exalumnos y colegas han expresado públicamente su pesar y han recordado el compromiso de la docente con la formación de estudiantes en Comayagua. “Hoy es un día triste para todo nuestro pueblo. Lamentablemente muere la querida y popular señora Mercedes Orellana, o la profe ‘Chere’, como le decíamos desde pequeñitos”, reza un mensaje publicado por un exalumno y recopilado por el medio hondureño.

Consultado por la incidencia de crímenes contra mujeres, Mayes Ríos explicó que un porcentaje considerable de estos casos está vinculado a estructuras criminales, aunque también existen situaciones derivadas de conflictos personales o violencia intrafamiliar.

“Muchos hechos se están produciendo en donde los hombres o los esposos llegan ingeridos de bebidas alcohólicas exigiendo de que les pueda atender tanto en el hogar como en la cama y debido a ello es que se producen estos hechos en donde están perdiendo la vida muchas mujeres aquí en nuestro país”, detalló el portavoz de la Policía Nacional a TSiHonduras.

La Policía Nacional analiza una mochila, un bastón, cámaras de seguridad y dispositivos móviles para esclarecer el asesinato de la maestra en Comayagua./ (Diario Tiempo)
La Policía Nacional analiza una mochila, un bastón, cámaras de seguridad y dispositivos móviles para esclarecer el asesinato de la maestra en Comayagua./ (Diario Tiempo)

Por el momento, los equipos de investigación continúan con las diligencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la reconocida educadora.

No se han reportado capturas ni se ha divulgado el resultado de las primeras pruebas técnicas, informó Diario El Tiempo. Las autoridades reiteraron que la confidencialidad y protección de los testigos es clave para avanzar en el proceso judicial y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Policía Nacional mantiene el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda aportar a la resolución del caso y asegurar que el crimen no quede impune.

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