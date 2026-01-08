El sorprendente vínculo entre la esquizofrenia y la osteoporosis: un estudio revela conexiones genéticas inesperadas

El mayor estudio genético entre esquizofrenia y osteoporosis identificó 195 regiones genéticas coincidentes y 1.376 genes relacionados entre ambas enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esquizofrenia y la osteoporosis, tradicionalmente vistas como enfermedades muy dispares —un trastorno mental y una afección ósea—, comparten conexiones genéticas profundas. Un estudio multinivel de gran alcance ha identificado 195 regiones genéticas coincidentes y 1.376 genes relacionados en ambas condiciones.

Los resultados, publicados el 6 de enero en Genomyc Psychiatry, por expertos de la Universidad Médica de Tianjin, China, abren nuevas posibilidades para la prevención y la personalización de tratamientos médicos en estos pacientes.

El descubrimiento resulta llamativo porque quienes padecen esquizofrenia tienen mayor riesgo de fracturas y menor densidad ósea que la población general. Explicaciones previas, como el déficit de vitamina D, alteraciones metabólicas o efectos secundarios de fármacos antipsicóticos, no lograban justificar por completo la relación. El análisis genético, sin embargo, demostró que la vinculación entre ambas dolencias responde a una arquitectura hereditaria compartida, más allá de los factores ambientales.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo aplicó un análisis genético multinivel utilizando datos de más de 500.000 personas. Emplearon tres metodologías complementarias, desde una visión global del genoma hasta la evaluación de variantes genéticas específicas. Así, identificaron superposiciones complejas, aun cuando algunas variantes influyen de manera opuesta en cada enfermedad, conservando señales de riesgo que pasarían inadvertidas mediante aproximaciones convencionales.

La esquizofrenia y la osteoporosis comparten procesos biológicos clave, como el metabolismo de aminoácidos y la formación de proteínas en huesos y cerebro

El estudio detectó que la densidad mineral ósea del talón mostraba la mayor cantidad de regiones genéticas en común con la esquizofrenia, al registrar 140 regiones coincidentes solo en esta zona. El cuerpo total presentó 41 regiones compartidas, mientras que la columna lumbar y el cuello femoral arrojaron cifras menores, pero igualmente relevantes. Por el contrario, en el antebrazo no se hallaron regiones genéticas comunes, un resultado que podría deberse a la escasez de datos en esa área.

El hallazgo central reside en los 1.376 genes mapeados en las 195 regiones coincidentes, muchos de ellos implicados en procesos biológicos fundamentales. Destacan funciones relacionadas con el metabolismo del nitrógeno y la síntesis de neurotransmisores, mecanismos que afectan tanto el procesamiento de aminoácidos en el cerebro como la formación de proteínas estructurales en el hueso.

Los especialistas indicaron que “estas vías gobiernan el procesamiento de aminoácidos y la síntesis de neurotransmisores en el cerebro, así como la formación de proteínas de matriz en el hueso”. El estudio subrayó la participación de la misma maquinaria molecular en la construcción de moléculas señalizadoras y de la matriz ósea, estableciendo un nexo biológico inédito entre ambos sistemas.

Resultó notable que las variantes genéticas compartidas pueden tener efectos contrarios: muchas que aumentan el riesgo de esquizofrenia disminuyen la densidad ósea, y viceversa. Este fenómeno podría explicar por qué la relación genética pasaba desapercibida en investigaciones anteriores menos detalladas.

Pacientes con esquizofrenia presentan mayor riesgo de fracturas y reducción de densidad ósea, según los nuevos hallazgos genéticos publicados

Desde la perspectiva clínica, el hallazgo sugiere que los pacientes con esquizofrenia podrán ser evaluados integralmente para anticipar complicaciones óseas asociadas a su perfil genético. La aplicación de puntuaciones de riesgo poligénico permitiría identificar a quienes necesitan intervención preventiva temprana o un control más riguroso, incluyendo la selección de tratamientos farmacológicos acorde a sus riesgos tanto óseos como psiquiátricos. Se abren interrogantes sobre cómo optimizar los medicamentos para minimizar el impacto en la salud ósea de los individuos genéticamente predispuestos.

No obstante, los autores reconocen limitaciones importantes. Toda la muestra del estudio corresponde a personas de ascendencia europea, restringiendo la generalización de los resultados a otras poblaciones. Además, el análisis no incluyó aspectos como el recambio óseo ni la evaluación exhaustiva de fracturas y omitió el efecto de variantes genéticas raras o la interacción con factores ambientales.

Ante estos retos, el equipo investigador propone extender el enfoque a otros trastornos mentales y enfermedades del tejido óseo, con el fin de descubrir patrones genéticos similares que contribuyan a una visión más integral de la salud humana. Consideran esencial la colaboración interdisciplinaria entre psiquiatría, ortopedia y genómica para avanzar en estrategias clínicas y medicina preventiva más precisas.

Algunas variantes genéticas comunes aumentan el riesgo de esquizofrenia y disminuyen la densidad ósea, evidenciando efectos opuestos según el perfil genético

La identificación de nexos genéticos entre la salud mental y la esquelética marca una nueva etapa para la ciencia médica. Ambas disciplinas comienzan a beneficiarse de conocimientos compartidos que apuntan a una mejor comprensión y prevención de enfermedades complejas en el ser humano.