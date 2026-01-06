Ciencia

Alzheimer: un método experimental logró detectar la enfermedad a partir de un gota de sangre

Por primera vez, fue posible identificar biomarcadores clave de la patología a partir de una muestra tomada en casa y enviada por correo. El análisis aún requiere estudios adicionales, según los investigadores

Guardar
La prueba, validada por científicos
La prueba, validada por científicos de Europa y Estados Unidos, utiliza una gota de sangre extraída en el hogar y enviada por correo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, un método permitió detectar biomarcadores clave del Alzheimer a partir de una muestra de sangre obtenida en casa y enviada por correo postal, sin necesidad de refrigeración ni procesamiento especial.

Este avance podría transformar la investigación y el diagnóstico precoz de la enfermedad, facilitando la participación de poblaciones diversas y mejorando el acceso a herramientas de detección temprana.

El estudio, publicado en Nature Medicine, fue dirigido por Nicholas Ashton, investigador de la Universidad de Gotemburgo y director senior del Banner Sun Health Research Institute en Arizona, junto con Kaj Blennow y Henrik Zetterberg en la Universidad de Gotemburgo. También contó con la colaboración de siete centros médicos de Europa, incluidos España, Italia y Dinamarca. Participaron en total 337 voluntarios.

En qué consiste el método experimental para detectar el Alzheimer

El método consiste en que la persona se realiza una autopunción en la yema del dedo en su domicilio para obtener una gota de sangre, luego debe secarla sobre un soporte especial y la remite directamente por envío postal al laboratorio correspondiente.

No requiere la asistencia de personal sanitario ni condiciones estrictas de temperatura, lo que elimina barreras logísticas y económicas.

Los biomarcadores sanguíneos ofrecen una
Los biomarcadores sanguíneos ofrecen una alternativa menos invasiva a las imágenes cerebrales y el análisis del líquido cefalorraquídeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicholas Ashton destacó la trascendencia del hallazgo: “Estamos abriendo puertas a investigaciones que antes eran imposibles: estudiar poblaciones diversas, realizar estudios de detección a gran escala e incluir comunidades que históricamente han estado subrepresentadas en la investigación sobre el Alzheimer”.

Qué son los biomarcadores

El Alzheimer es la forma más común de demencia y representa entre un 60% y 70% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La entidad estima que actualmente más de 55 millones de personas viven con algún tipo de esta enfermedad a nivel global, cifra que podría triplicarse hacia 2050. En Argentina, se calcula que unas 500.000 personas viven con demencia, la mayoría con Alzheimer.

Los biomarcadores sanguíneos son herramientas precisas para detectar esta enfermedad y brindan una alternativa mínimamente invasiva a los métodos de diagnóstico tradicionales, como la imagenología y el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), afirmaron los investigadores.

En una nota reciente en Infobae, el neurólogo Alejandro Andersson, director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), explicó: “Los biomarcadores plasmáticos están transformando el diagnóstico del Alzheimer al ofrecer una forma accesible, menos invasiva y altamente precisa de detectar la enfermedad en fases tempranas, 15 o 20 años de los primeros síntomas”.

La novedad es que mediante una análisis de sangre casero se puede realizar el diagnóstico.

Las ventajas de la prueba

No se necesita personal sanitario
No se necesita personal sanitario para tomar la muestra, lo que elimina barreras logísticas y económicas en la detección del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores del estudio, la enfermedad de Alzheimer suele confirmarse mediante escáneres cerebrales o muestras de líquido cefalorraquídeo, que son invasivos y costosos.

“Al mismo tiempo, los análisis de sangre que miden biomarcadores de la enfermedad, como p-tau217, son cada vez más precisos y están más disponibles, y recientemente recibieron la aprobación regulatoria”, dijeron en un comunicado de la Universidad de Gotemburgo.

Y completaron: “Sin embargo, la toma de muestras de sangre clínica actual requiere personal capacitado, así como un manejo específico y un almacenamiento a temperatura controlada, lo que genera limitaciones. Por lo tanto, el método de autotoma de muestras en casa, que permite enviar la muestra seca por correo postal, se considera un gran avance“, destacaron los científicos.

De acuerdo con los resultados, la nueva prueba mostró un 86% de concordancia al comparar los niveles del biomarcador p-tau217 en las muestras caseras con los obtenidos a partir de muestras de líquido cefalorraquídeo. Otros dos biomarcadores del Alzheimer, GFAP y NfL, también mostraron una fuerte concordancia.

Los biomarcadores sanguíneos permiten detectar
Los biomarcadores sanguíneos permiten detectar la enfermedad hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores prevén que este método pueda aplicarse en el futuro para identificar a personas con riesgo de demencia en fases incipientes y avanzar hacia modelos de muestreo más amplios y accesibles. Además, consideran que la técnica podría adaptarse para estudiar otros trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Sin embargo, los autores advirtieron que la técnica todavía no se encuentra preparada para su aplicación clínica y señalan la necesidad de realizar más estudios para optimizar los protocolos.

El potencial de este método apunta a transformar el acceso y el alcance de la investigación en enfermedades neurodegenerativas, con aplicaciones que podrían beneficiar a numerosas poblaciones en el futuro.

Temas Relacionados

AlzheimerDetección tempranaBiomarcadoresEnfermedades neurodegenerativasSalud mentalÚltimas noticiasDemenciaúltimas noticias

Últimas Noticias

La elección entre leche entera y descremada impacta en la salud cardíaca

Los especialistas aconsejan adaptar la elección de lácteos al estilo de vida y necesidades individuales, priorizando un patrón alimentario equilibrado para reducir riesgos cardiovasculares

La elección entre leche entera

Los principales virus emergentes que estarán bajo la lupa científica en 2026, según un investigador

El profesor Patrick Jackson señaló en The Washington Post la importancia de fortalecer el seguimiento epidemiológico debido al potencial impacto de algunos agentes infecciosos, actualmente en expansión fuera de sus regiones habituales

Los principales virus emergentes que

Los cinco tests caseros que revelan el verdadero estado de tu envejecimiento físico

La autonomía y la movilidad son claves para una vida larga y plena, y ahora existen pruebas sencillas que pueden mostrar cómo está envejeciendo realmente el cuerpo según los expertos en salud

Los cinco tests caseros que

Cómo funciona la innovadora herramienta que revela el dominio real de los idiomas en cada persona

Un desarrollo científico reciente permite identificar con precisión el manejo de múltiples lenguas y establecer perfiles lingüísticos objetivos. Las claves de un hallazgo que promete abrir nuevas posibilidades en la investigación, la educación y la evaluación de las competencias idiomáticas

Cómo funciona la innovadora herramienta

Cómo el cerebro logra moldear el pensamiento humano, según la neurociencia

Un estudio identificó mecanismos que enlazan señales a diferentes velocidades y subrayó la relevancia de esa dinámica para explicar habilidades individuales. Las claves de un avance que podría abrir nuevas posibilidades terapéuticas en el campo de la salud mental

Cómo el cerebro logra moldear
DEPORTES
Tras renovarle a seis futbolistas,

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará esperada la continuidad de una de las figuras

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

Fuerte rechazo de socios e hinchas de River a la posible llegada del condenado Sebastián Villa

El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

TELESHOW
Linda Peretz celebró sus 84

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

INFOBAE AMÉRICA

Murió el húngaro Béla Tarr,

Murió el húngaro Béla Tarr, director del clásico “Tango satánico”

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019

Inflación en Uruguay cerró en su valor más bajo en 24 años: por qué es un riesgo sobrecumplir la meta

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Mercados financieros y producción petrolera: qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street