Generación Silver

Cuatro estrategias antienvejecimiento en clave científica

Investigadores de distintas universidades revelan prácticas y rutinas innovadoras para potenciar el bienestar, más allá del ejercicio y la alimentación tradicional

El ejercicio físico regular, como recomienda Harvard, contribuye a prolongar la vida y prevenir el envejecimiento acelerado de manera comprobada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad se ha convertido en un objetivo central en el ámbito de la salud pública, impulsado por el interés social e individual de vivir más y con mejor calidad. Comprender los factores que determinan el ritmo del envejecimiento permite desarrollar estrategias no solo para prolongar los años de vida, sino también para asegurar que se vivan en condiciones óptimas.

El fomento de un envejecimiento saludable aporta ventajas concretas, y los avances recientes en el ámbito científico han identificado hábitos y conductas respaldados por la evidencia capaces de ralentizar el envejecimiento.

El creciente protagonismo de la investigación científica responde a la abundancia de consejos. El aumento de la esperanza de vida, junto con la preocupación por las enfermedades relacionadas con la edad, ha motivado a universidades y expertos a delinear prácticas fundamentadas que permiten mantener el bienestar a lo largo de los años. Estudios científicos coinciden en que algunas actividades cotidianas resultan efectivas para extender la vida y frenar el envejecimiento biológico.

Cuatro hábitos clave

Investigaciones han señalado cuatro prácticas con un respaldo científico significativo para quienes buscan hábitos antienvejecimiento. Desde la incorporación de suplementos a la dieta diaria hasta prácticas sociales, expertos han señalado consejos para tener en cuenta para prevenir la longevidad temprana.

Incorporar la vitamina D

Un estudio publicado en National Library of Medicine demostró que el consumo constante de este nutriente puede reducir el desgaste biológico equivalente a casi tres años de envejecimiento, al proteger contra el acortamiento de los telómeros, componentes esenciales de la estructura genética celular. Investigadores de Harvard replicaron estos hallazgos en otro trabajo, confirmando el beneficio de esta suplementación sobre la longevidad.

Meditación trascendental

Investigaciones conjuntas de la Universidad Internacional Maharishi, la Universidad de Siegen y la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados, reportadas en la revista Biomolecules, identificaron que quienes mantienen una rutina regular de meditación muestran menor expresión de genes vinculados al envejecimiento y a la inflamación.

Kenneth Walton, investigador sénior, indicó a Fox News Digital que el estrés persistente contribuye a múltiples enfermedades, mientras que la meditación puede revertir o eliminar estos efectos y favorecer una vida más larga.

La meditación trascendental mostró beneficios al disminuir la expresión de genes relacionados con el envejecimiento y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medicamentos especiales

Constituye el tercer hábito avalado por la ciencia. Un análisis de Swiss Re proyecta que el empleo masivo de estos fármacos podría provocar una disminución del 6,4% en la mortalidad general en Estados Unidos hacia 2045 y una reducción superior al 5% en Reino Unido. Los investigadores resaltan que la obesidad enlentece el avance de la longevidad, estando asociada al 70% de las principales causas de muerte en países desarrollados; por ello, su control contribuye notablemente a prolongar la vida.

Mantener vínculos sociales sólidos

Un estudio publicado en Cornell Chronicle muestra que las relaciones personales estrechas pueden retrasar el envejecimiento celular. Anthony Ong, profesor en la Universidad de Cornell, explicó a Fox News Digital: “Los vínculos sociales fuertes parecen funcionar en segundo plano durante muchos años, desarrollando un cuerpo más resiliente al reducir la inflamación crónica de bajo grado, un factor clave del envejecimiento acelerado”.

Además, profesionales de casas de estudios de Europa demostraron que la participación en actividades creativas (como la música, la pintura, la danza o los videojuegos de estrategia) ayuda a mantener un cerebro con patrones propios de la juventud biológica, incluso tras períodos breves de práctica.

Estrategias sencillas y científicas para prevenir el envejecimiento

Más allá de los hábitos específicos, expertos del New York Times avalados por la Universidad de Harvard recomiendan el seguimiento de estrategias científicas cotidianas y accesibles, alejadas de modas costosas o sin respaldo. Los especialistas subrayan la importancia de mantener una actividad física regular, aconsejando al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad vigorosa por semana. Sin embargo, enfatizan que cualquier incremento en el movimiento corporal es beneficioso, incluso para quienes parten de una vida sedentaria.

Una alimentación basada en productos integrales y el modelo de dieta mediterránea favorece la prevención del envejecimiento según la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación basada en productos integrales y con un mínimo de procesamiento, tal como ocurre en la dieta mediterránea o la dieta DASH, es otra recomendación que destaca el medio estadounidense. Este tipo de plan alimenticio prioriza frutas, verduras, legumbres, aceites saludables y pescado, lo cual ha sido validado para favorecer la prevención del envejecimiento.

El descanso adecuado también ocupa un lugar central. Dormir siete horas diarias de calidad, prácticamente sin interrupciones, favorece la reparación celular y el equilibrio hormonal, elementos esenciales para ralentizar el proceso de envejecimiento y potenciar el bienestar integral.

Entre las sugerencias innovadoras está el entrenamiento mental orientado al optimismo. De acuerdo con Laura Kubzansky, profesora de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, actividades como escribir un diario personal o recibir terapia conversacional ayudan a cultivar pensamientos positivos, lo que se asocia a una mejor salud y expectativa de vida.

The New York Times también aborda el atractivo, cada vez mayor, de recurrir a pruebas caras para calcular la “edad biológica” y al uso de nuevas tecnologías. No obstante, William Mair, profesor de metabolismo molecular en Harvard, indicó que la evidencia sobre estas pruebas aún no es concluyente y sugirió priorizar la evaluación de los propios hábitos y la percepción subjetiva del bienestar.

Ante la aparición constante de estrategias y productos novedosos, los especialistas recomiendan mantener una actitud crítica. Tal como destacó Mair, conviene cuestionar las soluciones que emergen súbitamente en el entorno digital y optar por un enfoque paciente, enfocado en prácticas respaldadas por las investigaciones más recientes.

