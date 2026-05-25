Política

El mensaje de Karina Milei, la invitación a Santiago Caputo y el gesto con Bullrich: lo que no se vio del Tedeum

Pese a las tensiones que atraviesan al Gabinete, Javier Milei buscó mostrarse escoltado por todos los sectores. Las risas entre Lule Menem y Santiago Caputo

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El Presidente Javier Milei participa del Tedeum y las celebraciones en el Cabildo por el 25 de Mayo

Tras una semana compleja, el presidente Javier Milei parece haber sorteado sin grandes dificultades el desafío de obtener una nueva foto de unidad del Gabinete en medio de las tensiones internas abiertas. Lo hizo con motivo del Tedeum del 25 de mayo que registró pocas ausencias y congregó a todas las tribus que convergen en la administración libertaria.

De espaldas a la disputa virtual abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Eduardo y Martín Menem, el pasado viernes, el Presidente resolvió convocar al consultor para que asistiera y formara parte de la delegación. Esta vez, Caputo integró la columna de representantes del Ejecutivo que se trasladó a pie desde Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana para asistir a la homilía del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

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De esta forma, el libertario recorrió la calle Rivadavia con Bartolomé Abdala y Martín Menem a su lado, y frenó su marcha para acariciar un caballo blanco de uno de los Granaderos ubicados en el cordón de seguridad del perímetro. Tras semanas de tensión, Milei se mostró rodeado por la plana casi completa de funcionarios, legisladores y secretarios; incluido el propio Santiago Caputo, que caminó junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

Minutos antes de las 10, Milei fue recibido por el rector de la Catedral, Alejandro Russo, y luego por García Cuerva en la nave central de la Catedral. En la puerta, aprovechó para arrodillarse y persignarse antes de ingresar.

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El presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
El presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

Llamó la atención la llegada de Patricia Bullrich (relegada de la delegación de Gobierno) unos 20 minutos antes de que iniciara la oración, y su ubicación en uno de los últimos bancos del ala derecha. Momentos antes había hecho lo propio el embajador de Estados Unidos, Peter Lemalas.

En la previa a la ceremonia, el Presidente se tomó algunos minutos para saludar con un abrazo a su exministra. Por su parte, y en otra demostración de poder, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que llegó acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Martín Menem, y los ministros Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), se ubicó en el primer banco, secundada por los dos primeros a los lados.

Completaron la lista de asistentes los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). Solo se ausentaron los ministros Luis Caputo (Economía), quien cursa un cuadro gripal, y Sandra Pettovello (Capital Humano), de viaje en Roma. También la vicepresidenta Victoria Villarruel, de nulo vínculo con la Casa Rosada, a la que la Secretaria General de la Presidencia optó por no invitar.

Tras la oración, la legisladora se acercó al Cabildo una vez que la mayoría de los funcionarios ya se encontraba adentro. Después de una breve recorrida, el Presidente entonó las estrofas del himno interpretado por la Fanfarria Militar “Alto Perú” y saludó solo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a Martín Menem, apostados a los lados antes de retirarse.

Debajo del escenario, Bullrich fue premiada por uno de los asistentes que se atrevió a proyectarla como futura mandataria rumbo a las presidenciales de 2027. “Pato presidenta”, gritó uno de los que se acercó a escuchar al Gabinete entonar las estrofas del himno nacional argentino. Bullrich se limitó a sonreír.

El presidente Javier Milei junto a la legisladora Patricia Bullrich
El presidente Javier Milei junto a la legisladora Patricia Bullrich

A diferencia de lo acontecido hace un año atrás, y en un nuevo gesto por recuperar el vínculo, el jefe de Estado se esforzó por saludar a Jorge Macri al ingreso del Tedeum, pero también tras el cierre del acto frente a Plaza de Mayo. Lo hizo con efusividad -registrado por el cineasta presidencial, Santiago Oria- e incluso lo invitó a subir al escenario que ubicaron frente al Cabildo.

Afuera de la Catedral, alrededor de mil personas que se acercaron al extenso vallado a seguir la ceremonia, cuestionaban la falta de pantallas que transmitieran la oración como ocurría en ediciones anteriores.

Terminada la ceremonia frente al Cabildo y luego de una homilía que incluyó cuestionamientos al uso de las redes sociales y un pedido para reencauzar el diálogo, la comitiva regresó a pie a Casa Rosada por el pasillo formado por la extensa fila de uniformados compuesta por efectivos de gendarmería, Granaderos a Caballo, la Marina y los Patricios.

Primero lo hicieron los funcionarios y por último el mandatario, con Karina Milei que se tomó el tiempo de saludar a los presentes. “Gracias gente, Gracias por aguantar”, se la escuchó decir a la funcionaria.

Sorprendió además el amigable cruce que se dio entre Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem, quienes se saludaron y se mostraron conversando entre risas a la altura de la calle Mitre. Algunos pasos por detrás, Manuel Adorni seguía de cerca la escena.

Una vez en Casa Rosada, el mandatario salió al balcón acompañado por la plana completa de colaboradores entre los que destacó Bullrich. Desde Plaza de Mayo, los presentes corearon cánticos de respaldo y pidieron por su reelección. Luego, se dieron cita alrededor de una hora y media en el Salón Eva Perón.

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