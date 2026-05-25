El Salvador

Defensoría del Consumidor recupera más de 9.5 millones de dólares en 2026 en El Salvador

En los primeros meses de este año, el presidente Ricardo Salazar informó que la institución benefició a miles de salvadoreños mediante soluciones en casos inmobiliarios, financieros y de garantías por bienes y servicios

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La Defensoría del Consumidor recupera más de 9.5 millones de dólares a favor de consumidores salvadoreños en lo que va de 2026. (Foto: Defensoría del consumidor )
La Defensoría del Consumidor recupera más de 9.5 millones de dólares a favor de consumidores salvadoreños en lo que va de 2026. (Foto: Defensoría del consumidor )

En lo que va de 2026, la Defensoría del Consumidor ha recuperado más de 9.5 millones de dólares en favor de los consumidores salvadoreños. Así lo informó Ricardo Salazar, presidente de la institución, durante una entrevista Diálogo en la que detalló que este monto incluye tanto casos individuales como colectivos resueltos en los primeros meses del año.

Salazar precisó que aproximadamente 6 millones de dólares corresponden a la recuperación de inmuebles, principalmente títulos de propiedad que beneficiaron a 1,296 familias. Además, explicó que en el sector financiero la Defensoría logró restituir 1.6 millones de dólares a más de 2,231 beneficiarios, mediante la resolución de disputas por cobros indebidos y comisiones no autorizadas.

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Otros 423,000 dólares fueron recuperados como parte de garantías en electrodomésticos, vehículos y bienes inmuebles, alcanzando a 313 consumidores. En total, más de 5,500 salvadoreños recibieron una solución favorable a sus reclamaciones gracias a la intervención de la Defensoría durante este año.

El titular subrayó que el volumen de denuncias y reclamaciones atendidas refleja una mayor confianza de la población en la institución. En lo que va de 2026 se han brindado más de 42,000 atenciones, de las cuales 35,000 correspondieron a asesorías directas y 6,800 a denuncias formales.

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Un total de 5,500 consumidores ya recibieron soluciones favorables a sus reclamaciones debido al trabajo de la Defensoría del Consumidor este año. (Foto: Defensoría del consumidor)
Un total de 5,500 consumidores ya recibieron soluciones favorables a sus reclamaciones debido al trabajo de la Defensoría del Consumidor este año. (Foto: Defensoría del consumidor)

De estas denuncias, más de 5,500 ya han sido resueltas, lo que evidencia la capacidad de respuesta y el cumplimiento de los plazos legales. Salazar recordó que la ley establece un máximo de nueve meses para resolver cada caso, aunque muchos procesos concluyen en días o semanas, dependiendo de la disposición de los proveedores.

Estrategias y respuestas frente a estafas y abusos

Salazar destacó que más de 600 establecimientos participan en programas de cumplimiento diseñados para prevenir infracciones y promover buenas prácticas comerciales.

En cuanto a la lucha contra las estafas, Salazar advirtió sobre el crecimiento de fraudes financieros y engaños a través de plataformas digitales. Recomendó a los ciudadanos consultar siempre los registros oficiales y estar atentos a mensajes sospechosos, especialmente en ofertas en línea y transacciones bancarias.

Un individuo encapuchado teclea en un portátil cuya pantalla muestra alertas de estafa, virus y phishing; alrededor flotan tarjetas de crédito, candados y dinero.
La cooperación entre la Defensoría y la Fiscalía General de la República facilita el combate a estafas y fraudes en plataformas digitales y bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría mantiene comunicación constante con la Fiscalía General de la República para reportar los casos de estafa detectados, aunque la investigación penal recae en la Fiscalía. Salazar mencionó que se han presentado casos de estafas en la venta de “ranchos de playa” y fraudes bancarios mediante acceso no autorizado a cuentas electrónicas.

El funcionario explicó que la gestión digital y el Registro Único de Proveedores —que ya suma más de 3,000 empresas inscritas— han facilitado la atención y agilizado la comunicación entre consumidores y proveedores, permitiendo resolver la mayoría de los casos sin necesidad de largos procedimientos judiciales.

La entrevista concluyó con un balance de los resultados históricos de la Defensoría: desde junio de 2019, la institución ha recuperado 200 millones de dólares en beneficio de más de 900,000 consumidores en distintos sectores comerciales.

Salazar resaltó que la transformación digital de la Defensoría facilita la presentación de denuncias a través de WhatsApp o del call center, haciendo más accesible la justicia económica para todos los salvadoreños. “El 70% de los casos logra una solución satisfactoria mediante la gestión directa con el proveedor”, puntualizó.

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