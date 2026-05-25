Transportistas liberan la Panamericana tras acordar reunión con el gobierno de Honduras

Transportistas de carga levantan el bloqueo en la carretera Panamericana tras acordar reunión con el Gobierno de Honduras.

Los transportistas de carga levantaron este lunes los bloqueos que mantenían en la carretera Panamericana y otros puntos de Honduras, tras confirmar una reunión con autoridades del Gobierno para discutir sus demandas. La protesta se concentró en la zona sur e incluyó cierres en accesos clave para el movimiento de mercancías.

El paso se habilitó luego de varias horas de paralización iniciada temprano por conductores de transporte pesado como medida de presión ante la falta de respuestas a reclamos del sector.

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La reunión quedó fijada para las 11:00 de la mañana y apunta a destrabar temas como la importación de cemento, la revisión de tarifas y acuerdos pendientes con el gremio.

Qué solicitan los transportistas

El representante de la Asociación de Transportistas de Carga del Sur (Astracsur), Juan Carlos Bonilla, dijo que hubo cierres totales en la Panamericana, en el desvío hacia Coyolito, además de bloqueos en el puerto de San Lorenzo y en otras rutas utilizadas por el transporte de mercancías.

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Bonilla sostuvo que la protesta se desarrolló de forma pacífica y remarcó que “no es político”, sino que responde a demandas vinculadas con condiciones laborales y costos de operación.

Entre las exigencias del sector figura la revisión de tarifas del transporte de carga. Según el dirigente, no se actualizan desde hace años pese al aumento de los costos operativos.

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El sector exige la revisión de tarifas del transporte de carga por el aumento de los costos operativos y pagos pendientes. (Foto: Cortesía)

También señaló incumplimientos de acuerdos previos, con pagos pendientes al rubro, lo que, según Astracsur, elevó el malestar entre empresarios y conductores del transporte pesado.

La medida contó además con el respaldo de compañías importadoras de cemento, cuya participación, de acuerdo con el gremio, amplificó el impacto del paro en la logística y la distribución de productos.

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Bonilla advirtió que, aunque la liberación de la vía alivió el tránsito y el flujo de carga, los transportistas podrían retomar los bloqueos si no se alcanzan compromisos concretos durante el encuentro con las autoridades.

Más protestas

En paralelo, el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras, Luis Martínez, informó que el gremio evalúa un paro nacional por la falta de respuestas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

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Martínez explicó que los taxistas dieron un plazo de 48 horas antes de definir nuevas medidas, mientras esperan una respuesta a sus solicitudes.

El comisionado Emilio Maldonado informó que cualquier ajuste de tarifas será sometido a análisis técnico y diálogo entre el sector transporte y usuarios. (Cortesía: Diario El País Honduras)

El dirigente afirmó que el sector enfrenta dificultades económicas por la suba de los combustibles y dijo que piden reuniones para discutir medidas de alivio.

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Entre los pedidos, Martínez mencionó la entrega de un bono compensatorio para conductores de taxis de barrido, como mecanismo para amortiguar el impacto de los aumentos semanales en los carburantes.

Costos operativos en Honduras

Las protestas se dan en un escenario de reclamos de distintos sectores por el aumento de costos operativos y por el efecto del precio de los combustibles en Honduras.

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Tanto los transportistas de carga como los taxistas advirtieron, a través de sus representantes, que podrían intensificar las medidas de presión si no reciben respuestas y acuerdos verificables por parte de las autoridades.