Ciencia

Descubren cómo era la técnica de los pueblos antiguos de Argentina para fabricar puntas de flecha con huesos de guanaco

Investigadores del Conicet y universidades de Argentina hicieron un análisis de materiales encontrados por aficionados. Por qué el hallazgo demuestra la destreza tecnológica y la organización social que había hace más de un milenio en las Sierras de Córdoba

El hallazgo de puntas de flecha de hueso de llama en las Sierras de Córdoba aporta nueva información sobre tecnologías prehispánicas (Conicet UNLP)

Durante siglos, las Sierras de Córdoba, en el centro de la Argentina, guardaron historias de quienes las habitaron entre aproximadamente el 730 y 1620 d.C. Muchas preguntas había sobre esas comunidades, especialmente sobre cómo fabricaban sus herramientas cotidianas.

Investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca y la Universidad Nacional de Córdoba revelaron por primera vez cómo creaban puntas de flecha con huesos de guanacos.

Este hallazgo, cuyos resultados fueron publicados en la revista International Journal of Osteoarchaeology, permite observar en detalle la destreza, el ingenio y la organización de las comunidades que vivieron en la región hace más de mil años.

Matías Medina fue el primer autor del estudio que reveló las técnicas de fabricación de herramientas óseas en comunidades antiguas en Argentina (Conicet UNLP)

El trabajo permite reconstruir la vida diaria y la transmisión de saberes entre las generaciones. El análisis de las puntas de hueso ayuda a comprender el valor simbólico y práctico de estos objetos. El equipo estuvo integrado por los doctores Matías Medina, Sebastián Pastor y Gisela Sario.

En una entrevista con Infobae, el doctor Medina señaló: “Las puntas de flecha de hueso, junto con materiales vinculados a su producción, ofrecieron una oportunidad única de conocer cómo los pueblos originarios fabricaban las armas y otras herramientas que luego utilizaban en su vida cotidiana”.

El análisis de 117 artefactos óseos del sur del Valle de Punilla permitió reconstruir la organización y el traspaso de saberes familiares (Conicet UNLP)

Detalló que “las puntas de flecha de piedra son las que más se fabricaban. En cambio, las puntas de hueso eran menos frecuentes. Es probable que las puntas de piedra se usaran para cazar animales, mientras que las puntas de hueso para las guerras ocasionales que había entre ellos”.

Se basaron en el análisis de piezas del Museo Arqueológico Numba Charava, que habían sido recolectadas en el sur del Valle de Punilla.

El misterio sobre los antiguos serranos

El material analizado está en el Museo Arqueológico Numba Charava, ubicado en el sur del Valle de Punilla, en las Sierras de Córdoba, Argentina (Conicet UNLP)

Hasta hace poco tiempo, eran escasos los conocimientos sobre la vida de los pueblos prehispánicos de las Sierras de Córdoba. Se sabía que practicaban la caza, la recolección y la agricultura, y que se desplazaban por las sierras según las estaciones.

Las herramientas de hueso halladas eran reconocidas por su presencia, pero los estudios sobre su fabricación eran prácticamente inexistentes. Los informes arqueológicos solían limitarse a describir su forma y a usarlas como marcadores de fechas y culturas.

Los huesos de guanaco fueron la materia prima clave para fabricar las puntas de flecha analizadas en el estudio (Archivo Gentileza ADN Sur)

La falta de estudios específicos sobre la tecnología ósea dejaba muchas preguntas abiertas. No se sabía cómo las familias aprendían a fabricar estas herramientas ni cómo se organizaban para hacerlo.

Por eso, el principal motivo de la investigación de Matías Medina y sus colaboradores fue analizar en profundidad los métodos empleados para convertir huesos en puntas de flecha. Intentaron comprender la selección de materiales, las técnicas y el significado social de estas piezas.

El arte de crear puntas de flecha en la sierra

Las puntas de flecha se hacían al cortar, aplanar y pulir huesos largos de llama hasta lograr formas precisas y resistentes (Conicet UNLP)

El grupo de investigadores estudió 117 artefactos óseos hallados en sitios arqueológicos del sur del Valle de Punilla. Muchas piezas llegaron al museo sin registro detallado de su procedencia, lo que pasó a ser un reto para el análisis.

El material preferido por las comunidades prehispánicas para elaborar las puntas de flecha eran los huesos largos de camélidos como el guanaco, su presa principal.

Ese tipo de huesos se partía con golpes secos y cortes precisos. Luego, los fragmentos se aplanaban sobre piedras ásperas. Se tallaban y raspaban para darles la forma final, buscando simetría y buena funcionalidad.

El último paso consistía en alisar y pulir la superficie. Lograban un brillo que protegía la pieza y facilitaba su uso. Algunas pocas puntas presentaban decoraciones grabadas.

Algunas puntas de flecha mostraban decoraciones grabadas, consideradas señales de identidad social y cultural entre los artesanos (Matías Medina /Conicet UNLP)

Las decoraciones eran poco comunes y, según el equipo, podían marcar la identidad del artesano o del grupo.

“La decoración incisa o con atributos estilísticos, como barbas adicionales, expresaba identidad social y dejaba un potente recordatorio de la afiliación cultural del fabricante entre los enemigos heridos”, comentó Medina.

Cada pieza era única, aunque la técnica se transmitía de generación en generación, probablemente dentro del núcleo familiar.

Sebastián Pastor fue también coautor del estudio (Archivo)

El experto comentó que “la vida de las comunidades prehispánicas en Sierras de Córdoba era muy flexible. Decidían día a día si cazar o cultivar, según las circunstancias o la abundancia de los recursos”.

Aunque cultivaban, los integrantes no eran del todo sedentarios. “En verano, varias familias armaban campamentos para sembrar, recolectar y fabricar cerámica, pero en invierno cada familia se dispersaba por las sierras para cazar y vivir de forma autónoma”, señaló.

Cuando llegaba la primavera, “las familias volvían a reunirse en campamentos para empezar otro ciclo de siembra y recolección. En este sentido, no dependían solo de la agricultura, sino que combinaban cultivo, caza y recolección”, afirmó.

Flechas de hueso: lo que revelan

El estudio destaca la flexibilidad de las comunidades prehispánicas de Córdoba, que combinaban agricultura, caza y recolección en su vida diaria (Conicet UNLP)

Los investigadores sugirieron que los hallazgos se deberían comparar los hallazgos con los de otras regiones de Sudamérica, especialmente con zonas vecinas. Así se podrá entender cómo los recursos y las costumbres influyeron en la tecnología de cada pueblo.

Una limitación importante fue la falta de datos precisos sobre el origen de muchas piezas, ya que la colección del museo se formó en gran parte con hallazgos no sistemáticos.

Los investigadores proponen comparar la tecnología ósea hallada en las Sierras de Córdoba con la de otras regiones de Sudamérica para entender su desarrollo (Conicet UNLP)

A pesar de estas dificultades, el trabajo deja claro cómo las familias organizaban la producción y el traspaso de saberes.

Las flechas de hueso halladas en las Sierras de Córdoba muestran la creatividad, el trabajo y la identidad de comunidades que dejaron su huella en cada herramienta.

