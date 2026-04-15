Con células madre y sin cirugía: cómo funciona la técnica que logró regenerar el tendón de Aquiles de 6 pacientes

Un equipo del Centro Médico Teknon empleó células madre mesenquimales autólogas para restaurar el tendón en seis pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT) del Centro Médico Teknon, centro hospitalario de referencia en España, consiguió regenerar el tendón de Aquiles sin necesidad de cirugía, aplicando células madre mesenquimales autólogas cultivadas.

El procedimiento, dirigido a pacientes con roturas crónicas y totales, se realizó con la colaboración de expertos del Barça Innovation Hub, división de investigación científica del Fútbol Club Barcelona, y otros centros de investigación. El hallazgo es un paso importante para la medicina regenerativa y la traumatología deportiva.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la investigación incluyó una serie prospectiva de seis pacientes con lesiones graves en el tendón de Aquiles. Todos presentaban antecedentes de tratamientos convencionales fallidos.

La técnica se basó en la inyección de células madre derivadas de la médula ósea del propio paciente (aBM-MSC), cultivadas en sala blanca siguiendo estándares de correcta fabricación. El estudio, publicado en la revista médica internacional Journal of Orthopaedics and Sports Medicine, confirmó la recuperación estructural completa del tendón, incluida la eliminación del dolor y el retorno rápido a la actividad deportiva.

La aplicación de células madre mesenquimales autólogas permitió a todos los pacientes tratados caminar de inmediato

Respecto al impacto funcional, los resultados del ensayo indican que los pacientes pudieron ponerse de pie y caminar inmediatamente después del tratamiento, sin necesidad de yesos, férulas ni periodos de inmovilización. El director médico del ITRT, Robert Soler-Rich, puntualizó: “Logra la regeneración total del tejido aun en casos graves, garantizando una seguridad absoluta”.

Un avance frente a la cirugía tradicional

Hasta ahora, la rotura crónica del tendón de Aquiles requería una cirugía compleja, en muchas ocasiones acompañada de injertos y largas fases de rehabilitación. Las intervenciones convencionales se asocian a un riesgo de 15,8 % de complicaciones y obligan a periodos de inmovilización de hasta seis semanas. El nuevo método con células madre autólogas eliminaría estos riesgos y acortaría de manera notable el proceso de recuperación.

El procedimiento consiste en la extracción de células madre mesenquimales de la médula ósea del paciente, su cultivo en condiciones controladas y la posterior inyección en la zona lesionada. Según el equipo del ITRT, la regeneración del tendón ocurre de forma natural y permite la recuperación funcional y estructural sin recurrir a cirugía invasiva.

En la experiencia clínica con los 6 pacientes tratados, se observó una recuperación total del tejido, ausencia de dolor y regreso temprano a la actividad deportiva. Ningún caso presentó complicaciones ni efectos adversos durante el periodo de seguimiento.

Implicaciones para la medicina deportiva

Expertos lograron que los pacientes recuperaran la funcionalidad y volvieran a la actividad deportiva sin complicación (Freepik)

El avance abre nuevas perspectivas en el tratamiento de lesiones graves del tendón de Aquiles, especialmente en deportistas y personas con alta demanda física. La posibilidad de evitar la cirugía y la inmovilización prolongada representa una mejora para la calidad de vida y en los tiempos de reintegración a la actividad física.

Además, la aplicación de células madre cultivadas bajo condiciones de máxima seguridad disminuye el riesgo de rechazo y complicaciones vinculadas al uso de materiales ajenos o injertos. El procedimiento se realiza en sala blanca, lo que garantiza la pureza y viabilidad de las células utilizadas.

La investigación desarrollada en el ITRT, difundida a través de la revista médica internacional Journal of Orthopaedics and Sports Medicine, constituye la primera serie prospectiva mundial que documenta la regeneración estructural completa del tendón de Aquiles con células madre autólogas.

De acuerdo con los especialistas, el tratamiento podría extenderse a otras lesiones tendinosas o musculares, ampliando el campo de la medicina regenerativa y disminuyendo la frecuencia de intervenciones quirúrgicas complejas. Diversos expertos proyectan que el uso de células madre mesenquimales autólogas seguirá ganando protagonismo en la traumatología y la rehabilitación.