Ciencia

Creatividad que cura: cómo las actividades artísticas ayudan a prevenir enfermedades y prolongar la vida

El arte no solo enriquece el espíritu: practicar actividades creativas como música, danza, escritura o pintura mejora la salud física y mental

Guardar
El arte como herramienta de
El arte como herramienta de prevención muestra beneficios físicos, mentales y sociales a lo largo de todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar arte a la vida cotidiana puede marcar la diferencia en el bienestar general. La música, el teatro, la danza, la escritura o la pintura ofrecen mucho más que disfrute: sus efectos alcanzan el cuerpo, la mente y los vínculos, acompañando a las personas en cada etapa de la vida.

El arte como motor de bienestar

Una investigación del University College London con más de 2.000 adultos mayores reveló que quienes asisten con regularidad a conciertos, obras teatrales o exposiciones presentan un riesgo casi 50% menor de desarrollar depresión después de los 50 años.

En la infancia, un estudio longitudinal del mismo centro académico demostró que el contacto temprano con el arte reduce la probabilidad de padecer síntomas depresivos en la adolescencia.

El análisis estadístico del University College London permite aislar el impacto de las actividades artísticas, confirmando que su influencia es independiente de factores como nivel socioeconómico, genética o entorno familiar.

Practicar actividades creativas disminuye presión
Practicar actividades creativas disminuye presión arterial, colesterol e inflamación, lo que previene enfermedades cardiovasculares y metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vínculos, integración y longevidad

La University of the West of Scotland constató que la exposición a la música promueve el desarrollo de habilidades prosociales en la infancia, mientras que la participación en bandas, danza o proyectos escolares aleja a los adolescentes de conductas de riesgo.

En adultos mayores, el Centre for Performance Science de Londres asoció la asistencia frecuente a eventos culturales con una reducción del 32% en la probabilidad de experimentar soledad durante una década, lo que demuestra el valor colectivo del arte para la longevidad y la calidad de vida.

En la población adulta, un relevamiento sobre casi 100.000 personas en 16 países, liderado por el University College London y publicado en BMJ, vinculó actividades como la jardinería, la costura y la escritura de diarios con menores niveles de dolor, mejor equilibrio y una reducción significativa de la vulnerabilidad física y cognitiva con el paso de los años.

La variedad y la frecuencia
La variedad y la frecuencia en el contacto con disciplinas artísticas potencian sus efectos positivos sobre el bienestar general y la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios biológicos y prevención de enfermedades

El King’s College London y la University of Edinburgh documentaron mejoras medibles en la biología de quienes practican actividades creativas con frecuencia. Las personas que se vinculan con el arte presentan presión arterial y colesterol más bajos, menor inflamación y mejor regulación del sistema inmunológico, parámetros que inciden en la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

El University College London identificó que quienes asisten a conciertos, pintan, bailan o escriben experimentan una ralentización del “reloj biológico”: el organismo y el cerebro mantienen características más jóvenes respecto de la edad cronológica. Este fenómeno se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo, enfermedades como la diabetes y, en general, una vida más prolongada.

Tocar un instrumento, tejer, trabajar en cerámica o escribir un diario personal activa circuitos cerebrales relacionados con la memoria, la atención y la creatividad, lo que fortalece la salud mental y la resiliencia ante el estrés. Estas prácticas, además, favorecen la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, involucrados en la regulación del ánimo y el sistema inmune.

La exposición a la música
La exposición a la música y la participación en danza o proyectos artísticos favorecen habilidades prosociales y alejan a los jóvenes de conductas de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hospitales y centros de rehabilitación, talleres de música, pintura o teatro han demostrado acelerar la recuperación física, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de pacientes con condiciones crónicas. La participación artística se asocia con menos complicaciones, estancias más cortas y mejores indicadores de salud general.

Sumar creatividad a la vida cotidiana no es un lujo, sino una forma concreta de cuidar el cuerpo y la mente, con efectos que trascienden el placer momentáneo y se reflejan en la prevención y el tratamiento de múltiples enfermedades.

Constancia, variedad y acceso: claves para el impacto

Incluir arte en la vida
Incluir arte en la vida cotidiana es clave para potenciar el bienestar y prolongar la longevidad, según evidencia científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que destinan tiempo a la lectura, la música, la danza o la asistencia a espectáculos culturales tienden a vivir más y mejor, con un efecto comparable —e incluso superior, según los resultados de estos estudios— al de otras conductas preventivas.

La constancia es fundamental. New Scientist recomienda establecer una “dosis diaria” de creatividad, como 10 minutos de escritura al comenzar el día o 15 minutos de manualidades antes de dormir. Cambiar una cena fuera por un concierto, reemplazar el gimnasio por clases de baile o leer poesía en el transporte son estrategias simples para potenciar los beneficios.

La variedad y la frecuencia de la experiencia artística también resultan determinantes. New Scientist sugiere experimentar con distintas disciplinas y priorizar las actividades presenciales, ya que las opciones digitales se consideran equivalentes a los “alimentos ultraprocesados” del arte, con un efecto limitado sobre el bienestar integral.

Como afirma New Scientist, fortalecer el vínculo con el arte es una decisión basada en evidencia, cuyos beneficios pueden medirse hoy y proyectarse hacia el futuro.

Temas Relacionados

Actividades creativasArte y saludBeneficios de la creatividadPrevención de la depresiónLongevidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo los videojuegos clásicos ayudan a reducir el agotamiento en jóvenes universitarios

Un estudio revela que los juegos icónicos de la infancia generan microambientes de descanso psicológico y reducen el riesgo de “burnout” en ese público

Cómo los videojuegos clásicos ayudan

La ciencia desmiente el mito: a qué edad se considera que una persona es grande para correr

Expertos detallan estrategias efectivas y ajustes específicos para cada década que transformarán la experiencia de quienes buscan bienestar a lo largo de los años

La ciencia desmiente el mito:

Después de los 60 años: cuáles son los 11 alimentos que ayudan a fortalecer la memoria

Con el aumento de la expectativa de vida y la longevidad, cada vez más personas buscan estrategias para mantener en forma su salud física y mental. Los nutrientes que no pueden faltar en la dieta en la edad adulta

Después de los 60 años:

Ansiedad generalizada: un nuevo método puede reducir los síntomas en adultos, según un estudio científico

Un ensayo clínico realizado con voluntarios de Estados Unidos y Reino Unido confirmó que una app superó a métodos informativos tradicionales. Por qué abre una vía para tratamientos a distancia

Ansiedad generalizada: un nuevo método

Por qué la recuperación neurológica tras lesión en la médula espinal no dependería de la edad

El análisis multicéntrico demuestra que pacientes de distintas edades logran avances similares en fuerza y sensibilidad tras una lesión medular, aunque la independencia funcional muestra diferencias. La importancia de la personalización de las estrategias de rehabilitación

Por qué la recuperación neurológica
DEPORTES
Tragedia en el fútbol europeo:

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

Las fotos virales de Franco Colapinto durante sus vacaciones en Argentina: la selfie en la carnicería y la postal con una chocolatada

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

TELESHOW
La foto del reencuentro de

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons