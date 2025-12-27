Creatividad que cura: cómo las actividades artísticas ayudan a prevenir enfermedades y prolongar la vida

El arte como herramienta de prevención muestra beneficios físicos, mentales y sociales a lo largo de todas las etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar arte a la vida cotidiana puede marcar la diferencia en el bienestar general. La música, el teatro, la danza, la escritura o la pintura ofrecen mucho más que disfrute: sus efectos alcanzan el cuerpo, la mente y los vínculos, acompañando a las personas en cada etapa de la vida.

El arte como motor de bienestar

Una investigación del University College London con más de 2.000 adultos mayores reveló que quienes asisten con regularidad a conciertos, obras teatrales o exposiciones presentan un riesgo casi 50% menor de desarrollar depresión después de los 50 años.

En la infancia, un estudio longitudinal del mismo centro académico demostró que el contacto temprano con el arte reduce la probabilidad de padecer síntomas depresivos en la adolescencia.

El análisis estadístico del University College London permite aislar el impacto de las actividades artísticas, confirmando que su influencia es independiente de factores como nivel socioeconómico, genética o entorno familiar.

Practicar actividades creativas disminuye presión arterial, colesterol e inflamación, lo que previene enfermedades cardiovasculares y metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vínculos, integración y longevidad

La University of the West of Scotland constató que la exposición a la música promueve el desarrollo de habilidades prosociales en la infancia, mientras que la participación en bandas, danza o proyectos escolares aleja a los adolescentes de conductas de riesgo.

En adultos mayores, el Centre for Performance Science de Londres asoció la asistencia frecuente a eventos culturales con una reducción del 32% en la probabilidad de experimentar soledad durante una década, lo que demuestra el valor colectivo del arte para la longevidad y la calidad de vida.

En la población adulta, un relevamiento sobre casi 100.000 personas en 16 países, liderado por el University College London y publicado en BMJ, vinculó actividades como la jardinería, la costura y la escritura de diarios con menores niveles de dolor, mejor equilibrio y una reducción significativa de la vulnerabilidad física y cognitiva con el paso de los años.

La variedad y la frecuencia en el contacto con disciplinas artísticas potencian sus efectos positivos sobre el bienestar general y la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios biológicos y prevención de enfermedades

El King’s College London y la University of Edinburgh documentaron mejoras medibles en la biología de quienes practican actividades creativas con frecuencia. Las personas que se vinculan con el arte presentan presión arterial y colesterol más bajos, menor inflamación y mejor regulación del sistema inmunológico, parámetros que inciden en la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

El University College London identificó que quienes asisten a conciertos, pintan, bailan o escriben experimentan una ralentización del “reloj biológico”: el organismo y el cerebro mantienen características más jóvenes respecto de la edad cronológica. Este fenómeno se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo, enfermedades como la diabetes y, en general, una vida más prolongada.

Tocar un instrumento, tejer, trabajar en cerámica o escribir un diario personal activa circuitos cerebrales relacionados con la memoria, la atención y la creatividad, lo que fortalece la salud mental y la resiliencia ante el estrés. Estas prácticas, además, favorecen la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, involucrados en la regulación del ánimo y el sistema inmune.

La exposición a la música y la participación en danza o proyectos artísticos favorecen habilidades prosociales y alejan a los jóvenes de conductas de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hospitales y centros de rehabilitación, talleres de música, pintura o teatro han demostrado acelerar la recuperación física, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de pacientes con condiciones crónicas. La participación artística se asocia con menos complicaciones, estancias más cortas y mejores indicadores de salud general.

Sumar creatividad a la vida cotidiana no es un lujo, sino una forma concreta de cuidar el cuerpo y la mente, con efectos que trascienden el placer momentáneo y se reflejan en la prevención y el tratamiento de múltiples enfermedades.

Constancia, variedad y acceso: claves para el impacto

Incluir arte en la vida cotidiana es clave para potenciar el bienestar y prolongar la longevidad, según evidencia científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que destinan tiempo a la lectura, la música, la danza o la asistencia a espectáculos culturales tienden a vivir más y mejor, con un efecto comparable —e incluso superior, según los resultados de estos estudios— al de otras conductas preventivas.

La constancia es fundamental. New Scientist recomienda establecer una “dosis diaria” de creatividad, como 10 minutos de escritura al comenzar el día o 15 minutos de manualidades antes de dormir. Cambiar una cena fuera por un concierto, reemplazar el gimnasio por clases de baile o leer poesía en el transporte son estrategias simples para potenciar los beneficios.

La variedad y la frecuencia de la experiencia artística también resultan determinantes. New Scientist sugiere experimentar con distintas disciplinas y priorizar las actividades presenciales, ya que las opciones digitales se consideran equivalentes a los “alimentos ultraprocesados” del arte, con un efecto limitado sobre el bienestar integral.

Como afirma New Scientist, fortalecer el vínculo con el arte es una decisión basada en evidencia, cuyos beneficios pueden medirse hoy y proyectarse hacia el futuro.