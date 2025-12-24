Ciencia

La ciencia destaca un superalimento de las fiestas por sus beneficios en la salud cardiovascular

Platos, recetas y tradiciones festivas potencian su presencia en la alimentación durante diciembre, mientras especialistas recomiendan aprovechar nuevas formas de consumo en familia

El super alimento navideño que mejora la salud en las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las fiestas, varios alimentos que no se consumen habitualmente durante el año cobran un protagonismo especial. Los arándanos rojos, en este caso, adquieren un papel central en platos y mesas tradicionales. Su color intenso y sabor característico los han convertido en un elemento indispensable de numerosas recetas de fin de año, mientras que la ciencia los señala cada vez más como un superalimento destacado.

Recientes investigaciones han vinculado su consumo con efectos beneficiosos en la prevención del cáncer y la mejora de la salud cardiovascular, posicionándolos como una opción valiosa para quienes buscan cuidar su bienestar durante estas fechas. El interés por estos frutos ha trascendido lo culinario.

Especialistas en nutrición y la comunidad científica destacan el potencial de los arándanos como aliados frente a enfermedades crónicas. Su vínculo entre tradición festiva y respaldo científico ha impulsado su popularidad en países donde forman parte de los menús típicos de las celebraciones de fin de año.

La ciencia clasifica a los arándanos rojos como superalimento por sus beneficios para la salud cardiovascular y prevención del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de los arándanos

Los arándanos rojos contienen una notable concentración de compuestos bioactivos, tales como proantocianidinas, flavonoides, antocianinas y quercetina. Estas sustancias confieren propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que, según expertos del Instituto Médico de Nueva York, ofrecen protección antioxidante a las células y pueden reducir el daño oxidativo asociado a enfermedades crónicas. Estas características han sido objeto de numerosos estudios, sobre todo en relación con la prevención de infecciones urinarias.

Las investigaciones, citadas por la profesora de la Universidad de Kingston, Dipa Kamdar, han demostrado que los productos derivados del arándano pueden “impedir que bacterias como Escherichia coli se adhieran al revestimiento del tracto urinario”, ayudando a disminuir la recurrencia de infecciones en mujeres y niños. Se ha comprobado que los suplementos en tabletas presentan una eficacia ligeramente superior a la del jugo tradicional en este ámbito.

La salud cardiovascular figura también entre las áreas con resultados auspiciosos, aunque no definitivos. En personas con diabetes, distintos ensayos han reportado aumentos en el colesterol HDL (“colesterol bueno”) y descensos en el colesterol LDL (“colesterol malo”). Otras ventajas observadas incluyen una reducción de los niveles de homocisteína, presión arterial más baja y vasos sanguíneos más flexibles, factores asociados con un menor riesgo cardiovascular, según revela la experta en The Independent. Sin embargo, se recomienda interpretar estos hallazgos con prudencia mientras se completan investigaciones más extensas.

En el ámbito oncológico, trabajos de laboratorio y pruebas en modelos animales han identificado que el ácido ursólico presente en los arándanos puede ralentizar el crecimiento de células tumorales y ejercer efectos antiinflamatorios. Además, se ha informado que el consumo de jugo de arándano puede ayudar a reducir la colonización de la bacteria Helicobacter pylori —ligada al cáncer gástrico— en el estómago. No obstante, especialistas recalcan que los beneficios observados en laboratorio pueden no reproducirse necesariamente en seres humanos y hacen falta estudios clínicos adicionales para establecer recomendaciones generales.

Investigaciones recientes vinculan los arándanos con la reducción de infecciones urinarias y destacan la eficacia de los suplementos frente al jugo tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el consumo diario de polvo de arándano liofilizado, equivalente a unos 100 gramos de la fruta fresca, se asocia con mejoras en la memoria y mayor flujo sanguíneo cerebral, así como en la reducción del colesterol LDL. El aporte de vitamina C, vitamina E, carotenoides y fibra respalda el funcionamiento normal del sistema inmunitario y el equilibrio de la salud digestiva.

Es importante moderar el consumo de suplementos o jugos de arándano, ya que un exceso puede causar molestias digestivas como diarrea o dolor estomacal, y aumentar el riesgo de cálculos renales en personas predispuestas, debido al contenido de oxalatos. Además, existe un posible riesgo de interacción con anticoagulantes como la warfarina, lo que podría incrementar la probabilidad de sangrado. Por ello, quienes utilizan este tipo de medicamentos deben consultar con un profesional de la salud antes de modificar su dieta.

Recomendaciones y cómo incorporarlos en la dieta

Los arándanos ofrecen amplia versatilidad para sumarse a la alimentación cotidiana. Consumir la fruta entera (fresca o congelada) garantiza el aporte completo de fibra y fitonutrientes, elementos que pueden quedar relegados en suplementos o jugos. Mientras que estos formatos proporcionan extractos concentrados de proantocianidinas, “la fruta entera contiene una gama más amplia de nutrientes”, menciona la profesora en el medio, lo que favorece hábitos alimentarios saludables respecto a las cápsulas.

Consumir arándanos enteros aporta fibra y fitonutrientes esenciales, mientras que se aconseja evitar jugos con altos niveles de azúcares añadidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante prestar atención a los jugos de arándano disponibles en el mercado, ya que muchos productos contienen altos niveles de azúcares añadidos que pueden neutralizar los beneficios esperados de la baya. Por ello, se recomienda elegir versiones sin azúcares o bajos en azúcares simples. Además de jugos y frutas frescas, alternativas como los arándanos deshidratados, polvos liofilizados y salsas tradicionales utilizados en recetas festivas permiten diversificar su consumo.

Aunque los arándanos muestran un potencial preventivo relevante, los expertos aclaran que no reemplazan una dieta equilibrada ni actúan como tratamiento específico para afecciones médicas. Personas con historial de cálculos renales o bajo tratamiento con anticoagulantes deben consultar primero a un profesional de la salud antes de incrementar su consumo de arándanos y sus derivados.

Con su colorido distintivo y su sabor inconfundible, los arándanos no solo animan las mesas festivas, sino que, gracias a su potencial avalado por la ciencia, consolidan su lugar como fruta preferida en las celebraciones de fin de año.

