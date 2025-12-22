Investigan el potencial de un fármaco para ralentizar la muerte de neuronas en el Alzheimer

Los resultados preliminares del ensayo clínico publicado en Cell Reports Medicine, mostraron que el sargramostim, forma sintética de GM-CSF, mejoró una medida de cognición y disminuyó en un 40 por ciento un marcador sanguíneo de daño neuronal durante un tratamiento breve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad de Colorado Anschutz ha investigado si el fármaco sargramostim podría ralentizar la muerte neuronal en personas con Alzheimer.

Los resultados preliminares de un ensayo clínico, publicados en la revista Cell Reports Medicine, muestran que este medicamento no solo mejoró una medida de cognición, sino que también redujo un biomarcador sanguíneo asociado a la muerte neuronal durante un periodo breve de tratamiento.

El hallazgo, que aún debe validarse en nuevas pruebas, se basó en el análisis de biomarcadores en sangre.

El sargramostim, según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se emplea para disminuir el riesgo de infecciones en personas con leucemia mielógena aguda que reciben quimioterapia y pueden presentar una reducción de neutrófilos. Sargramostim es una forma sintética de la proteína humana natural GM-CSF, se ha utilizado durante 30 años para tratar diversas afecciones, incluido el cáncer.

También se indica en pacientes sometidos a trasplantes de células madre, trasplantes de célula ósea, preparación de sangre para leucaféresis y en quienes no responden tras un trasplante de médula ósea. El sargramostim es un factor de estimulación de colonia y actúa estimulando la producción de neutrófilos y otras células sanguíneas.

En el estudio liderado por Huntington Potter, el tratamiento con sargramostim redujo notablemente los niveles sanguíneos de UCH-L1, un indicador vinculado a la muerte celular neuronal, acercando estos valores a los observados en etapas tempranas de la vida y con un posible efecto protector (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado por el profesor Huntington Potter y realizado en la Universidad de Colorado Anschutz, evaluó el impacto del sargramostim en pacientes con Alzheimer.

Según Potter, “este fármaco mejoró una medida de cognición y redujo una medida sanguínea de muerte neuronal en personas con EA en un período de tiempo relativamente corto en su primer ensayo clínico”.

El ensayo clínico demostró que, durante la administración del medicamento, los niveles sanguíneos de UCH-L1 —un indicador de muerte celular neuronal— disminuyeron en un 40%. Esta reducción se asemeja a los valores observados en etapas tempranas de la vida, lo que sugiere un posible efecto protector sobre las neuronas. Además, el tratamiento con sargramostim mejoró las puntuaciones en el Mini Examen del Estado Mental (MMSE), una de las pruebas cognitivas aplicadas, en comparación con el grupo placebo. Sin embargo, otras pruebas cognitivas no reflejaron cambios significativos.

El sargramostim es una forma sintética de la proteína humana GM-CSF, utilizada durante treinta años para tratar diversas afecciones, principalmente en el ámbito oncológico. Su capacidad para estimular el sistema inmunitario y promover la generación de nuevas células inmunitarias en la médula ósea y el cerebro ha sido documentada por la Universidad de Colorado Anschutz. En modelos animales, el GM-CSF ha revertido el deterioro cognitivo y reducido la tasa de muerte neuronal tras pocas semanas de tratamiento, según los datos recogidos por la institución.

La investigación evidenció que, además de actuar sobre biomarcadores, el medicamento elevó las puntuaciones en el Mini Examen del Estado Mental, MMSE, una prueba clave para evaluar funciones cognitivas en personas con Alzheimer, aunque otras evaluaciones no reflejaron cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de biomarcadores sanguíneos desempeñó un papel central en la investigación. El estudio transversal, que incluyó participantes de todas las edades, reveló que las concentraciones de UCH-L1 y NfL —proteínas liberadas por neuronas moribundas o dañadas— son bajas en la infancia, pero aumentan exponencialmente con la edad hasta los 85 años.

Estos incrementos, que en las primeras etapas reflejan procesos normales de envejecimiento, se asocian en edades avanzadas con peores resultados cognitivos. Además, la proteína GFAP, relacionada con la inflamación cerebral, mostró niveles significativamente más altos a partir de los 40 años. El equipo de la Universidad de Colorado Anschutz observó que las mujeres presentan concentraciones más elevadas de GFAP y UCH-L1, aunque las causas de esta diferencia aún no se comprenden completamente.

Potter destacó la importancia de estos hallazgos: “Estos hallazgos sugieren que los niveles exponencialmente más altos de estos marcadores con la edad, probablemente acelerados por la neuroinflamación, pueden ser la base de la contribución del envejecimiento al deterioro cognitivo y la EA, y que el tratamiento con sargramostim puede detener esta trayectoria”.

El estudio sugiere que el control de estos biomarcadores podría permitir intervenciones más tempranas y eficaces en la enfermedad de Alzheimer y en el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

El ensayo sostiene que la reducción de UCH-L1 con sargramostim podría estar asociada con un efecto sobre la supervivencia de las neuronas, pero destaca que este beneficio se observó únicamente durante la administración y que los niveles volvieron a subir tras la suspensión del fármaco (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto al mecanismo de acción, los expertos explicaron que el sargramostim, al estimular el sistema inmunitario, modula la inflamación y favorece la creación de nuevas células inmunitarias. En modelos animales, el tratamiento con GM-CSF ha revertido el deterioro cognitivo y reducido la muerte neuronal en pocas semanas, lo que respalda la hipótesis de su potencial beneficio en humanos.

No obstante, los investigadores subrayan que los resultados actuales son preliminares y plantean varias preguntas abiertas. Aunque la mejora en los biomarcadores sanguíneos solo se mantuvo durante el periodo de administración del fármaco, la mejora cognitiva en el MMSE persistió más allá de la suspensión del tratamiento.

A los 45 días de finalizar la terapia, los niveles de UCH-L1 regresaron a los valores previos, lo que indica la necesidad de estudios más prolongados para determinar si el sargramostim puede ofrecer beneficios sostenidos en la reducción de la muerte neuronal y el deterioro cognitivo.

Actualmente, la Universidad de Colorado Anschutz lleva a cabo un segundo ensayo clínico, de mayor duración y con más participantes, para profundizar en estos aspectos.

El equipo investigador advierte que, hasta que la investigación clínica se complete y las autoridades regulatorias evalúen y aprueben el uso del sargramostim para el tratamiento del Alzheimer, el medicamento no debe recetarse ni utilizarse fuera de los ensayos clínicos autorizados.