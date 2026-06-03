Honduras busca convertirse en un polo turístico regional y atraer nuevas inversiones, afirma Nasry Asfura en foro iberoamericano

Honduras busca posicionarse como referente turístico regional en el III Foro Iberoamericano de Turismo celebrado en San Pedro Sula.

Honduras busca consolidarse como destino turístico regional y convertir al sector en motor económico. El presidente Nasry Asfura lo planteó hoy en la inauguración del III Foro Iberoamericano de Turismo, en San Pedro Sula, que reúne durante tres días a representantes de 23 países iberoamericanos.

Ante más de mil asistentes y cerca de un centenar de conferencistas nacionales e internacionales, Asfura afirmó que el turismo puede generar empleo, atraer inversiones y dinamizar la economía. “Estamos convencidos de que Honduras tiene todo el potencial para convertirse en un referente turístico regional y para aprovechar sus recursos naturales”, expresó.

El foro reúne a representantes de gobiernos, empresarios, expertos y organizaciones vinculadas a la industria turística de 23 países iberoamericanos para debatir sobre desafíos, oportunidades y tendencias del sector en la región.

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Turismo y estrategia económica

La industria turística ha sido identificada por gobiernos y organismos internacionales como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para Honduras por su riqueza natural, biodiversidad y ubicación en Centroamérica.

El país cuenta con atractivos reconocidos internacionalmente, entre ellos las playas e islas del Caribe hondureño, sitios arqueológicos, parques nacionales, reservas naturales y diversidad cultural.

Durante su intervención, Asfura señaló que Honduras posee ventajas competitivas frente a otros destinos de la región, como la conectividad marítima, la cercanía con mercados internacionales, el acceso al océano Atlántico y al Pacífico y una extensa franja costera.

El presidente sostuvo que esas condiciones colocan al país en una posición favorable para atraer nuevas inversiones vinculadas al turismo, la hotelería, el entretenimiento y los servicios.

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Condiciones para invertir

Uno de los principales desafíos identificados por el Gobierno para potenciar el turismo es la mejora de la infraestructura nacional.

Asfura aseguró que su administración mantiene una agenda enfocada en la modernización de carreteras, la ampliación de la conectividad aérea y el fortalecimiento de puertos y terminales logísticas.

Según explicó, esas inversiones son fundamentales para facilitar la movilidad de turistas, mejorar la competitividad del país y estimular el desarrollo económico de distintas regiones.

El evento reúne a más de mil asistentes y representantes de 23 países para analizar desafíos, tendencias y oportunidades del sector turístico.

El presidente afirmó que la meta es crear condiciones que permitan aprovechar plenamente el potencial turístico del país y generar beneficios para comunidades que dependen directa o indirectamente de esta actividad económica.

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Estrategia público-privado

Asfura reiteró que su gobierno trabaja para garantizar seguridad jurídica, transparencia y reglas claras para quienes buscan desarrollar proyectos en Honduras y la necesidad de fortalecer el clima de inversión.

El mandatario aseguró que la confianza entre el sector público y privado será clave para alcanzar los objetivos de crecimiento económico planteados para los próximos años.

“Honduras entiende que el desarrollo se construye cuando el sector público y el sector privado son una sola fuerza, trabajando siempre por un mismo fin: desarrollar el país y mejorar la calidad de vida de cada uno de los hondureños”, afirmó.

Tecnología e inteligencia artificial

Asfura también puso énfasis en la incorporación de innovación tecnológica para aumentar la competitividad del país.

El III Foro Iberoamericano de Turismo promueve alianzas regionales y destaca el reto de traducir el potencial turístico en crecimiento económico y desarrollo local.(Foto: Agencias)

En ese sentido, destacó el papel de herramientas como la inteligencia artificial en áreas vinculadas con el turismo, los servicios, la educación y la generación de empleo.

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Según el presidente, Honduras debe prepararse para competir en una economía global cada vez más digitalizada y orientada hacia el conocimiento.

Durante esta edición del III Foro Iberoamericano de Turismo se abordarán temas relacionados con sostenibilidad, innovación, conectividad, inversión, transformación digital y estrategias para fortalecer la competitividad turística de los países iberoamericanos.

Aunque Honduras cuenta con recursos naturales y culturales reconocidos, el reto sigue siendo traducir ese potencial en mayores niveles de inversión, empleo y desarrollo local.