Un ex piloto de Fórmula 1 reveló las dos claves que sacaron la mejor versión de Colapinto en la Máxima

Franco Colapinto viene de lograr su mejor resultado en la F1 (REUTERS/Tomas Cuesta)

Franco Colapinto consolidó su mejora en la Fórmula 1 con dos carreras seguidas entre los siete primeros después de un mes sin actividad entre Japón y Miami que, según el ex piloto Jolyon Palmer, le permitió al argentino hacer un “reinicio” mental completo y reaparecer con más confianza sobre el Alpine A526.

El salto quedó reflejado en los números: tras sumar solo un punto en las tres primeras fechas, Colapinto encadenó actuaciones que fueron sus mejores resultados en la F1: en Miami (7º) y Canadá (6º) con presencia en la Q3 en ambos fines de semana y un total de 14 puntos, además de un rendimiento superior al de su compañero Pierre Gasly.

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Según Palmer en el pódcast F1 Nation, la explicación no pasa por un solo factor. El ex corredor sostuvo que el descanso no debe subestimarse y lo vinculó con un cambio de estado mental y con una mejor lectura del auto por parte del piloto de Alpine.

“Creo que ni él mismo lo sabe. Hablé con él después de la carrera; vino a nuestro programa y dijo que el mes de descanso entre Japón y Miami fue estupendo para desconectar un poco”, explicó el oriundo de West Sussex, cuyo padre, Jonathan Palmer, también corrió en la F1 entre 1983 y 1989.

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Jolyon Palmer corrió hace una década en la F1 y ahora se dedica a comentar carreras. Reveló el avance de Franco Colapinto (Grosby)

El británico agregó que Colapinto ya manejaba bien al comienzo del año, pero que estaba por detrás de Gasly, quien, según su descripción, estaba completamente adaptado al coche. Palmer señaló que esa diferencia cambió cuando el argentino encontró mayor comodidad y dejó de cometer tantos errores.

El cambio de rendimiento también coincidió con una actualización técnica. En Miami y Canadá, Colapinto recibió mejoras que Gasly ya tenía instaladas en su monoplaza, una modificación que lo ayudó a sentirse más cómodo con el Alpine A526.

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Palmer, de 35 años, aseguró que: “Le llevaron algunas piezas al coche en Miami, y parece que ahora siente el agarre, lo entiende, se siente cómodo apoyándose en el coche, comete menos errores y encuentra más ritmo. A veces, un poco de descanso basta para volver con la mentalidad renovada; funciona”. Y añadió que “el coche cambió un poco, y él está haciendo un trabajo tremendo”.

La respuesta directa a la mejora de Colapinto, según ese análisis, combina dos elementos: un reinicio mental durante el parate y la llegada de piezas nuevas al auto. Esa mezcla, de acuerdo al análisis de Palmer, permitió que el piloto de 23 años pasara de un arranque discreto a un tramo de la temporada con ritmo de Q3 y puntos consistentes.

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Palmer planteó que la visita de Franco Colapinto a Argentina y su roadshow fueron claves para dar un salto de calidad (REUTERS/Tomas Cuesta)

Durante ese receso de un mes entre Japón y Miami, provocado por la cancelación de las carreras de Bahréin y Yeda, Colapinto volvió a Buenos Aires para participar de una exhibición con un coche de F1 en su país.

La convocatoria reunió a 600.000 personas, y Palmer también vinculó ese episodio con la recuperación anímica del argentino. Para el expiloto, salir del circuito habitual de presión y recibir una respuesta masiva del público le dio otra perspectiva antes del regreso a la competencia.

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“A veces, simplemente te desconectas. Así que, al tener ese mes libre, no piensas en la F1 todo el tiempo; puedes desconectar, relajarte y luego recibir elogios de 600.000 personas”, subrayó el británico que corrió 37 Grandes Premios entre 2016 y 2016 y conoce bien la estructura de Enstone ya que compitió para Renault, el actual equipo Alpine.

Palmer cerró su análisis con una idea sobre el impacto de ese regreso a casa: “Llegas con fuerza; obtienes una perspectiva diferente. Ya no estás estancado en la idea de ‘Oh, esto es todo muy difícil. Oh, Pierre es el mejor’. Llegas y piensas: ‘Un momento, ¿no?. Tengo los hombros hacia atrás. Puedo hacerlo’”.

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Este fin de semana Franco Colapinto volverá a la acción con el Gran Premio de Mónaco, donde correrá por segunda vez allí en la F1.