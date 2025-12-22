Ciencia

Depresión blanca, cuando la navidad produce tristeza y melancolía: qué la provoca

Un estado emocional negativo y transitorio se presenta en algunas personas durante las festividades, influido por varios factores

Guardar
El blues de Navidad se
El blues de Navidad se manifiesta con síntomas como insomnio, malhumor, pérdida de apetito y desmotivación en las celebraciones decembrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la temporada decembrina, la llegada de la Navidad y el cierre de año despiertan entusiasmo en muchos hogares, hay quienes experimentan una realidad muy distinta. Para algunas personas, estos días son sinónimo de tristeza, ansiedad o desgano, sensaciones que forman parte de lo que se ha denominado “depresión blanca” o “blues de Navidad”.

¿Qué es la depresión blanca?

El duelo por la ausencia
El duelo por la ausencia de seres queridos y los problemas financieros son causas frecuentes de depresión blanca en fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con UNAM Global, la “depresión blanca” es un estado emocional negativo y transitorio que suele manifestarse durante las celebraciones decembrinas.

No se considera un trastorno mental como tal, pero sí puede afectar a quienes la padecen. Según la profesora Patricia Bermúdez Lozano, de la Facultad de Psicología de la UNAM, los síntomas van desde insomnio, malhumor y tristeza, hasta pérdida de apetito y ansiedad.

Esta condición se relaciona con varios factores. Elementos psicológicos, familiares, sociales y económicos influyen directamente en el ánimo de las personas durante la Navidad. Por ejemplo, quienes enfrentan dificultades económicas pueden experimentar desmotivación, mientras que quienes viven duelos o arrastran problemas personales no resueltos pueden sentirse especialmente vulnerables en estos días.

Entre las causas identificadas están:

  • Problemas financieros o laborales.
  • Duelo por la muerte o ausencia de un ser querido.
  • Balance negativo al cerrar el año, como no haber cumplido metas.
  • Desgaste físico y emocional por el estrés de la temporada.

Además, existe una predisposición genética en quienes tienen familiares que han presentado cuadros de depresión severa. Esto puede aumentar la vulnerabilidad ante el “blues de Navidad”.

Recomendaciones para quienes viven el “blues de Navidad”

Especialistas de la UNAM recomiendan
Especialistas de la UNAM recomiendan centrarse en aspectos positivos, practicar el perdón y mantener redes de apoyo para superar la depresión blanca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar la “depresión blanca” exige un enfoque integral que contemple tanto las emociones como el comportamiento diario. La especialista de la UNAM señala distintas estrategias para aliviar este estado temporal:

  • Centrarse en los aspectos positivos de las personas y de la festividad, evitando una visión negativa global.
  • Practicar el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, a través de una reflexión honesta sobre el pasado.
  • Realizar actividades placenteras, como pasar tiempo con amigos, salir a caminar o disfrutar de una ducha relajante.
  • Conversar abiertamente sobre los sentimientos con personas de confianza y mantener redes de apoyo social.
  • Participar en actividades altruistas y ayudar a quienes lo necesitan, lo que contribuye a mejorar el estado de ánimo.
  • Buscar atención profesional si la tristeza, el desánimo o el malhumor se intensifican y dificultan llevar adelante la vida cotidiana.

El papel del invierno y el trastorno afectivo estacional

El invierno y la menor
El invierno y la menor exposición a la luz solar pueden agravar la depresión blanca y favorecer el trastorno afectivo estacional en Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del invierno en el hemisferio norte coincide con las festividades navideñas y puede tener un efecto negativo en el entusiasmo y la motivación. El frío, los días cortos y la menor exposición a la luz natural pueden acentuar este tipo de depresión temporal.

Bermúdez Lozano advierte sobre el llamado trastorno afectivo estacional. Esta condición, reconocida por el Instituto Nacional de Salud Mental, se caracteriza por síntomas recurrentes propios de la depresión durante los meses de menor luz solar, con una duración de cuatro a cinco meses al año.

La clave está en la relación entre la baja luminosidad y ciertos neurotransmisores del cerebro:

  1. Menor producción de serotonina, sustancia que influye en el bienestar y la motivación.
  2. Alteraciones en la melatonina, que afectan el sueño y el ánimo.
  3. Disminución de vitamina D, por la falta de exposición solar.

Estos cambios pueden propiciar agotamiento, falta de entusiasmo y dificultades para realizar actividades cotidianas o aprender cosas nuevas.

Temas Relacionados

NavidadUNAMDepresiónDepresión Blancamexico-noticias

Últimas Noticias

La falta de hierro en niños puede afectar su desarrollo y causar anemia: cómo detectarla y prevenirla

Según advierte Mayo Clinic, dicha deficiencia es un problema frecuente en la infancia que suele pasar desapercibido en sus primeras etapas, pero puede tener consecuencias serias si no se trata a tiempo

La falta de hierro en

La depresión y la ansiedad elevan el riesgo de enfermedad cardíaca, según un estudio

Un análisis realizado por Mass General Brigham y Harvard Medical School señala que la coexistencia de estas emociones eleva hasta un 32% el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular

La depresión y la ansiedad

Un estudio vincula la exposición a nanoplásticos con daños en el intestino y el hígado

La investigación realizada en ratones destaca la importancia de los hábitos alimentarios frente al impacto de estos contaminantes en la salud

Un estudio vincula la exposición

Científicos hallan posible vía para combatir a un hongo que afecta a pacientes internados en hospitales

Investigadores de Reino Unido y Países Bajos lograron visualizar cómo el patógeno Candida auris evade defensas y evoluciona en el interior de un ser vivo. Expertos contaron a Infobae cómo el avance podría impulsar futuras estrategias de control

Científicos hallan posible vía para

Un estudio desafía la teoría clásica sobre cómo se organiza la corteza cerebral y replantea el funcionamiento de las neuronas

Investigadores del Instituto de Neurociencias de París-Saclay proponen que la modularidad y la función de nodos centrales de información, y no los grupos fuertemente conectados, explican los patrones recurrentes de actividad neuronal

Un estudio desafía la teoría
DEPORTES
El golazo de chilena de

El golazo de chilena de Marruecos en el inicio de la Copa de África: el particular festejo y la reacción del Príncipe

El imponente tatuaje de Boca Juniors que se hizo un futbolista de la Selección y causó furor entre los hinchas

Flamengo busca romper el mercado: los millones que pagaría por un jugador de la selección argentina que estuvo en el radar de River

Ricardo Centurión se despidió de Bolivia y busca volver al fútbol argentino: a qué equipo fue ofrecido

Histórico: Acassuso le ganó a Armenio la final del Reducido y ascendió a la Primera Nacional tras 79 años

TELESHOW
Miranda! se despidió de los

Miranda! se despidió de los shows en vivo en medio de lágrimas: “Vamos a descansar de los escenarios”

Beto Casella relató su última charla con Edith Hermida tras su despedida de Bendita después de 20 años

Flavio Mendoza contó por qué le dijo no a una importante propuesta de Disney para su hijo Dionisio

El radical cambio de look de Nancy Pazos inspirado en sus comienzos en la TV

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

INFOBAE AMÉRICA

Nigeria confirmó la liberación de

Nigeria confirmó la liberación de todos los estudiantes que seguían secuestrados tras el ataque a un internado católico

Jair Bolsonaro será sometido a dos cirugías: una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar sus crisis de hipo

La mayor central sindical de Bolivia confirmó la huelga contra el fin de la subvención a los combustibles

Hollywood pierde relevancia: cómo pasó de ser una fábrica de sueños a encontrar sus estudios vacíos

Marco Rubio está ganando la era Trump