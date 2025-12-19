¿Qué días de las vacaciones decembrinas 2025 estará disponible la Oficina Virtual del SAT

Las oficinas del SAT permanecerán abiertas en diciembre y enero, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero por festividades. Credito: Cuartoscuro

El cierre de año suele llegar acompañado de un repunte en los trámites fiscales de millones de mexicanos. En estas semanas, las personas aceleran gestiones para dejar todo en orden antes de las festividades y evitar contratiempos en los meses siguientes. Cumplir a tiempo con el SAT forma parte de este ritual colectivo.

Servicios presenciales y periodos de descanso

El Servicio de Administración Tributaria informó que sus oficinas permanecerán abiertas durante diciembre y enero para atender a los contribuyentes como es habitual. No obstante, habrá dos días en que ninguna ventanilla brindará servicio: el 25 de diciembre y el 1 de enero, correspondientes a Navidad y Año Nuevo.

Los usuarios que ya cuenten con una cita presencial en el SAT podrán acudir con normalidad a las oficinas y realizar los trámites que necesiten.

Opciones digitales: trámites en línea sin filas

El SAT ofrece servicios digitales y la app SAT Móvil para realizar trámites fiscales en línea sin filas ni traslados. (Captura de pantalla/SAT Móvil Play Store)

Para quienes prefieren la comodidad del hogar o el trabajo y desean evitar traslados, el SAT mantiene su apuesta por la digitalización. La Oficina Virtual y la app SAT Móvil facilitan la realización de trámites, entre ellos:

Generar o renovar la contraseña (ya sea en territorio nacional o desde el extranjero)

Inscribir o actualizar datos en el RFC Modificar o corregir la CURP Obtener constancias oficiales Recuperar contraseña olvidada Cambiar domicilio o nombre en el registro Renovar la e.firma

Estas herramientas permiten avanzar en preparativos fiscales —como la planeación de deducciones— de forma segura y sobre todo sin horarios restringidos. Quienes opten por la vía virtual pueden cumplir con sus obligaciones desde cualquier dispositivo.

¿Las plataformas digitales del SAT dejarán de operar durante vacaciones?

Los servicios digitales del SAT funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso en Navidad y Año Nuevo. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

El aspecto clave para quienes dependen de la tecnología es saber si habrá interrupciones en los servicios digitales del SAT. La institución no ha informado sobre ningún cierre ni suspensión de sus plataformas electrónicas en las vacaciones decembrinas del 2025. Tanto el portal como la Oficina Virtual y las aplicaciones móviles pueden utilizarse cualquier día del año, sin excepción.

Los servicios digitales del SAT funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, incluidos el 25 de diciembre y el 1 de enero, garantizando que ningún trámite en línea quede pendiente por motivos de invierno o días festivos. Esta información oficial permite a los contribuyentes organizarse con total certeza y atender sus pendientes fiscales sin interrupciones, incluso en las jornadas en que las oficinas presenciales permanecen cerradas.

Deducciones personales al final del año

Aprovechar la ventana de los servicios digitales ayuda a los contribuyentes a evitar imprevistos. Antes de solicitar deducciones personales de impuestos al SAT, se recomienda:

Verificar que el RFC esté registrado correctamente

Consultar que la descripción de la factura y el CFDI sean exactos

Usar el método de pago adecuado y a nombre del titular que deducirá el gasto

Confirmar que no se exceda algún tope deducible y que el régimen fiscal permita dicho beneficio