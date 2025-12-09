Robótica a distancia e inteligencia artificial, ¿el futuro del tratamiento ante el ACV?

El tratamiento temprano del accidente cerebrovascular es clave para evitar daños cerebrales irreversibles y reducir secuelas (AdobeStock)

La robótica remota se perfila como una herramienta capaz de transformar el acceso a tratamientos de emergencia para el accidente cerebrovascular, especialmente en regiones rurales o alejadas, donde la rapidez en la atención resulta decisiva para salvar vidas y reducir secuelas.

De acuerdo con un informe de IEEE Spectrum, los recientes avances tecnológicos permiten que especialistas realicen procedimientos críticos a distancia, acortando los tiempos de intervención y abriendo nuevas posibilidades para la equidad en el acceso a la salud.

Importancia del tiempo en el tratamiento

El tratamiento oportuno de los accidentes cerebrovasculares es fundamental para evitar secuelas cerebrales irreversibles. Cameron Williams, neurólogo de la Universidad de Melbourne y miembro de la Australian Stroke Alliance, explicó en IEEE Spectrum que “los buenos resultados están directamente asociados con el tratamiento temprano”.

Durante un accidente cerebrovascular, la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro provoca la muerte de aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto, lo que equivale a una pérdida de 3,6 años de envejecimiento cerebral en solo una hora.

La robótica remota permite a especialistas intervenir accidentes cerebrovasculares a distancia y mejora el acceso en zonas rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas remotas como Darwin, en el norte de Australia, acceder a un centro especializado puede requerir traslados de 6 horas o más, lo que incrementa el riesgo de discapacidad o muerte. Esta situación se repite en muchas regiones del mundo, donde la distancia a los centros de referencia limita el acceso a tratamientos avanzados.

Cómo funciona la trombectomía endovascular

La trombectomía endovascular (EVT) es el procedimiento estándar para tratar los accidentes cerebrovasculares causados por coágulos que bloquean el flujo sanguíneo cerebral. Consiste en que un cirujano experimentado guía catéteres a través de los vasos sanguíneos hasta el lugar de la obstrucción, generalmente accediendo por la arteria femoral en la ingle, con la ayuda de imágenes de rayos X.

Sin embargo, la disponibilidad de especialistas y equipos necesarios para realizar EVT suele concentrarse en grandes centros urbanos, lo que deja a las poblaciones rurales y remotas en desventaja. El traslado de pacientes a estos centros puede demorar horas, tiempo durante el cual el daño cerebral progresa de manera irreversible.

Avances recientes en robótica remota para EVT

Frente a estas limitaciones, la robótica remota emerge como una solución innovadora. Equipos instalados en hospitales de menor tamaño pueden conectarse con expertos a cientos o miles de kilómetros, permitiendo intervenciones rápidas sin necesidad de traslados prolongados.

Avances en robótica remota, como los liderados por Vitor Pereira, permiten realizar procedimientos neurovasculares entre hospitales separados por miles de kilómetros (Unity Health Toronto)

La revista IEEE Spectrum reportó que en septiembre, médicos en Toronto realizaron una serie de angiogramas cerebrales a distancia utilizando el sistema N1 de Remedy Robotics, culminando con dos procedimientos entre hospitales de la ciudad. En octubre, el equipo de Sentante facilitó una EVT simulada entre un cirujano en Jacksonville (Florida), y un modelo cadavérico en Dundee (Escocia).

Vitor Pereira, neurocirujano de Unity Health que participó en las pruebas de Toronto, destacó a IEEE Spectrum que “todas estas experiencias conectadas no solo demuestran la viabilidad del concepto, sino que están acercando la implementación real de intervenciones robóticas y remotas, que pronto serán una realidad para muchos centros en áreas rurales”.

Por su parte, Ricardo Hanel, neurocirujano de Baptist Health en Jacksonville y miembro del consejo médico de Sentante, subrayó la facilidad de uso de la tecnología: “Es muy intuitivo utilizar esto”.

Retos técnicos y operativos de la robótica remota

A pesar de los avances, la robótica remota enfrenta desafíos técnicos y operativos. Uno de los principales es la necesidad de mantener conexiones rápidas y estables a grandes distancias. Edvardas Satkauskas, director ejecutivo de Sentante, señaló que, aunque no siempre sea necesario realizar procedimientos transatlánticos, estas pruebas demuestran que la distancia no es una barrera insalvable.

Remedy Robotics y Sentante desarrollan sistemas que facilitan la intervención remota y la familiarización del personal sanitario (Unity Health Toronto)

Asimismo, la latencia registrada en la simulación entre Florida y Escocia fue de unos 120 milisegundos, un margen aceptable para la naturaleza de la EVT.

La seguridad de la conexión es otro aspecto crítico, y ante esto, David Bell, director ejecutivo de Remedy Robotics, explicó que su sistema monitorea la calidad de la conexión y previene movimientos peligrosos en caso de fallos. Además, la redundancia en las conexiones se considera esencial para evitar interrupciones durante los procedimientos.

En cuanto a la interfaz, Remedy Robotics apuesta por la inteligencia artificial para manipular los alambres guía y superponer información relevante sobre las imágenes de rayos X, permitiendo que los médicos controlen el robot desde una computadora portátil. Según Bell, el objetivo es que un cirujano pueda conectarse rápidamente desde una ubicación central y operar varios robots en diferentes hospitales con base en la demanda.

Sentante, en cambio, ha diseñado una consola de control que imita la sensación de los catéteres y alambres guía tradicionales, incluyendo retroalimentación de fuerza para reproducir la resistencia que los médicos sentirían en una intervención manual.

La seguridad y la estabilidad de la conexión son desafíos críticos para la implementación de la robótica remota en medicina (Freepik)

Ahmet Gunkan, radiólogo intervencionista de la Universidad de Arizona, advirtió que “la principal limitación de la robótica es que aún se depende de los asistentes junto al paciente”. Estos profesionales deben encargarse de preparar al paciente, esterilizar el equipo, cargar los componentes necesarios y ajustar los dispositivos según las indicaciones del cirujano remoto.

Perspectivas a futuro con próximos pasos

El camino hacia la adopción clínica de la robótica remota en EVT avanza con rapidez. Remedy Robotics tiene previsto iniciar un ensayo clínico en 2026 para intervenciones neurovasculares presenciales y, en colaboración con la Australian Stroke Alliance, planea distribuir su sistema N1 y realizar pruebas para procedimientos remotos en unas 30 condiciones diferentes.

Sentante, por su parte, visualiza su plataforma como una herramienta versátil para procedimientos endovasculares en todo el cuerpo, lo que facilitaría la familiarización del personal sanitario.

El sistema podría salir al mercado en la Unión Europea el próximo año para intervenciones vasculares periféricas y ya cuenta con la designación de dispositivo innovador de la FDA estadounidense para el tratamiento remoto de accidentes cerebrovasculares.