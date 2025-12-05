Los cinco síntomas que podrían indicar un ACV y nunca deben subestimarse, según un neurólogo

El neurólogo Gurutz Linazasoro advierte sobre los cinco síntomas clave de accidente cerebrovascular que requieren atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accidentes cerebrovasculares se mantienen como una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial, una situación cuya gravedad ha cobrado mayor notoriedad tras los casos recientes de Donald Glover, Hailey Bieber y Jamie Foxx.

Ante este escenario, el neurólogo Dr. Gurutz Linazasoro, del Hospital Policlínica Gipuzkoa, advirtió en Hello Magazine sobre la importancia de identificar cinco síntomas críticos que jamás deben ser ignorados. La detección temprana y una reacción inmediata pueden ser determinantes para evitar secuelas graves o incluso la muerte.

¿Qué es un accidente cerebrovascular y cuáles son sus causas?

El Dr. Gurutz Linazasoro, en entrevista con Hello Magazine, definió el accidente cerebrovascular (ictus) como un evento en el cual una arteria o vaso sanguíneo cerebral se rompe o se bloquea, interrumpiendo el flujo sanguíneo y provocando daño cerebral.

La hipertensión arterial y el envejecimiento figuran entre los principales factores de riesgo de accidente cerebrovascular, según expertos (DPA)

Según el especialista, la hipertensión arterial es la causa más frecuente. Sin embargo, también influyen otros factores de riesgo: malformaciones arteriovenosas, traumatismos craneoencefálicos, envejecimiento y trastornos de la coagulación.

El uso de anticoagulantes y el deterioro de las arterias con la edad aumentan la vulnerabilidad, lo que hace indispensable realizar controles médicos periódicos para quienes presenten estos factores. De acuerdo con la explicación del neurólogo, existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular: el hemorrágico y el isquémico.

El accidente cerebrovascular hemorrágico, conocido también como hemorragia cerebral, resulta de la ruptura de una arteria cerebral, mientras que el isquémico se produce por la obstrucción de una arteria, lo que impide la llegada de sangre a una zona del cerebro.

Existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular: el isquémico, por obstrucción, y el hemorrágico, por ruptura de una arteria cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos comparten factores de riesgo como la hipertensión arterial y el tabaquismo, aunque requieren tratamientos diferentes. El Dr Linazasoro remarcó la importancia de un diagnóstico preciso y oportuno que permita determinar el tipo de accidente cerebrovascular para aplicar el tratamiento más adecuado.

Información de la Harvard Health Publishing respalda estas definiciones, señalando que el accidente cerebrovascular es una emergencia que ocurre cuando el aporte de sangre al cerebro se ve interrumpido de manera repentina, ya sea por obstrucción de un vaso sanguíneo (isquémico) o por ruptura (hemorrágico).

Cinco síntomas que exigen atención inmediata

Reconocer los síntomas a tiempo puede salvar vidas. El Dr. Linazasoro compartió con Hello Magazine los cinco signos de alerta que nunca deben ignorarse:

Dolor de cabeza repentino e intenso, diferente a cualquier dolor previo. Pérdida abrupta de la capacidad de hablar o comprender el lenguaje. Debilidad o parálisis en un lado del cuerpo. Dificultad para caminar, pérdida del equilibrio o coordinación. Entumecimiento o una sensación de hormigueo en alguna parte del cuerpo.

Dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar y debilidad en un lado del cuerpo son síntomas críticos de accidente cerebrovascular (Oficina para la Salud de la Mujer)

El especialista insistió en que la aparición de cualquiera de estos síntomas requiere acudir de inmediato a un centro médico, ya que la rapidez es crucial para el pronóstico.

Las consecuencias de un accidente cerebrovascular dependen de la gravedad del daño cerebral, el tiempo transcurrido hasta la atención y el área afectada.

Entre las secuelas más habituales se encuentran debilidad o parálisis en partes del cuerpo, dificultades en el habla y el lenguaje (afasia), problemas cognitivos como alteraciones de memoria y atención, pérdida de sensibilidad, problemas visuales, inestabilidad emocional y dolor crónico.

La recuperación frecuentemente es prolongada y requiere un enfoque multidisciplinario, con fisioterapeutas, logopedas y psicólogos. La rehabilitación desempeña un papel vital en mejorar la calidad de vida y ayudar a recuperar capacidades perdidas, subrayó Linazasoro en Hello Magazine.

Diagnóstico y tratamiento

Adoptar un estilo de vida saludable y controlar la presión arterial son medidas fundamentales para prevenir accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento varía según la localización y gravedad del accidente cerebrovascular, así como su causa. El Dr. Linazasoro destacó que en algunos casos se precisa neurocirugía para drenar hematomas y reducir la presión intracraneal, mientras que en otros puede requerirse embolización para detener el sangrado, además del drenaje para abordar complicaciones como la hidrocefalia.

El control de los factores de riesgo, en especial de la presión arterial y el colesterol, sigue siendo fundamental. Las terapias de rehabilitación física y cognitiva son esenciales para la recuperación. Tanto Linazasoro como fuentes de Harvard Health coinciden en la importancia del diagnóstico temprano mediante estudios de imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética.

El Dr. Linazasoro considera la prevención la mejor herramienta para reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares. “Llevar un estilo de vida saludable, controlar la presión arterial, evitar el tabaco y realizar chequeos médicos regulares son fundamentales para disminuir el riesgo”, recomendó en Hello Magazine.

Esta visión es compartida por Harvard Health Publishing, que destaca el valor de la dieta balanceada, el ejercicio regular y el control de enfermedades crónicas para proteger la salud cerebral.