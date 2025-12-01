Ciencia

El avance del Conicet que permitirá mejorar el diagnóstico y tratamiento de tumores cerebrales de difícil manejo

Con un enfoque innovador sobre la relación entre proteínas tumorales y el sistema inmune, científicos argentinos ganaron el “Premio Merck – Conicet de Innovación en Ciencias de la Salud” por un desarrollo que promete mejorar tanto el diagnóstico como las terapias para pacientes con gliomas de difícil tratamiento

El certamen recibió 81 propuestas
El certamen recibió 81 propuestas de base científica y tecnológica de todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del Premio Merck–CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud reconoció como proyecto principal a una investigación pionera liderada por Juan Sabatte, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS, CONICET-UBA). El equipo se abocó a resolver uno de los grandes desafíos de la oncología: el diagnóstico y tratamiento de gliomas, tumores cerebrales que actualmente presentan baja respuesta a las terapias convencionales.

El estudio premiado identificó una variante específica de la proteína clusterina –modificada mediante fucosilación– que otorga a las células tumorales la capacidad de evadir el sistema inmunológico. A través de una colaboración con colegas franceses, el grupo creó anticuerpos capaces de detectar y bloquear esta forma tumoral de la proteína, habilitando una estrategia doble: mejorar la detección de tumores cerebrales más agresivos y, a la vez, liberar la respuesta inmune para combatir el cáncer con mayor eficacia. De este modo, la investigación abre posibilidades concretas para avanzar en diagnósticos más precisos y en terapias innovadoras, ofreciendo nuevas herramientas para los pacientes oncológicos.

De izq. a der.: el
De izq. a der.: el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj, el ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania Peter Neven, el ganador del premio Merck-CONICET 2025 Juan Sabatte y el director general del Grupo Merck en Argentina Marcelo Ponte

El Premio Merck–CONICET, qué otorgó una suma de 10 millones de pesos de financiamiento para el primer premio y de 7 millones para la Distinción Especial, contó con el aval de la Embajada de Alemania y se realizó en coincidencia con los 95 años de la compañía Merck en Argentina y los 200 años de la inmigración alemana al país, lo que sumó un valor simbólico excepcional. En esta quinta edición, 81 propuestas científicas y tecnológicas provenientes de todo el país reflejaron la vitalidad de la comunidad investigadora y el impacto de la cooperación internacional y la inversión sostenida en ciencia.

Distinción especial al desarrollo de vacunas seguras y precisas contra el dengue

De izq. a der.: el
De izq. a der.: el ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania Peter Neven, el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj, el ganador de la distinción especial 95° Aniversario Merck en Argentina Diego Ojeda y el director general del Grupo Merck en Argentina Marcelo Ponte

La Distinción Especial 95° Aniversario Merck en Argentina fue otorgada al proyecto “Inmunidad balanceada: el gran desafío para el desarrollo de vacunas contra el dengue”, bajo la dirección de Diego Ojeda, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-FIL). El equipo desarrolló versiones seguras del virus del dengue equipadas con un gen reportero que emite una señal luminosa, haciendo posible la evaluación rápida y precisa de la respuesta inmune ante la infección o la vacunación. Esta tecnología se implementará en hospitales y laboratorios de regiones endémicas, potenciando el diagnóstico, el monitoreo y la prevención de la enfermedad.

El proceso de selección y el valor de la articulación institucional

Los proyectos fueron evaluados por
Los proyectos fueron evaluados por un jurado mixto que valoró excelencia, innovación e impacto social (Europa Press)

Las 81 postulaciones al certamen fueron examinadas por una comisión evaluadora compuesta por referentes de Merck y CONICET, quienes seleccionaron a los diez finalistas para presentar sus investigaciones ante un jurado mixto. El proceso priorizó la excelencia científica y el impacto social de cada proyecto, garantizando un resultado transparente y de alto nivel.

Durante el acto de premiación en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), autoridades remarcaron la importancia de la convergencia institucional. Alberto Baruj, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, destacó “la relevancia de la articulación público-privada para impulsar soluciones reales a los desafíos de la salud”. Marcelo Ponte, director general de Merck en Argentina, resaltó el significado simbólico del certamen y la vigencia del compromiso: “Este premio reconoce el talento, el esfuerzo y la creatividad de investigadores que transforman desafíos en soluciones”. Peter Neven, ministro de la Embajada de Alemania, subrayó el protagonismo de las nuevas generaciones y la inversión en formación científica.

Impulso a la ciencia argentina y proyección internacional

Los equipos ganadores recibirán financiamiento
Los equipos ganadores recibirán financiamiento y acompañamiento para potenciar el desarrollo de sus investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de la edición 2025 reafirmó que la colaboración entre el sector público y privado es esencial para impulsar soluciones innovadoras en salud. El éxito del certamen, la calidad de los proyectos y el apoyo institucional reflejan un compromiso sostenido con el avance científico y el bienestar social, consolidando a la ciencia argentina como protagonista en el escenario internacional.

