¿El canto de los pájaros ayuda a calmar el estrés? Qué dice la ciencia

El sonido de las aves en la naturaleza muestra efectos positivos sobre la salud mental y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar al aire libre, en contacto con los espacios azules y verdes han demostrado ser beneficiosos para la salud mental.

Pero los sonidos de la naturaleza, como el agua y el canto de las aves también favorecen la relajación. Así lo han demostrado varios estudios, entre ellos, los hallazgos publicados en Urban Forestry & Urban Greening.

Los principales efectos registrados en la investigación fueron un aumento de bienestar y relajación, así como un incremento en los estados de ánimo positivos y una disminución de las emociones negativas tras la exposición a los audios grabados en el bosque.

Pero más allá de los sonidos del bosque, el canto de las aves en especial emerge como un factor independiente capaz de influir en el bienestar emocional, según advirtieron los investigadores.

Cuáles son los beneficios del canto de los pájaros demostrados por la ciencia

Diversos estudios vinculan el canto de las aves con una reducción de la ansiedad y la mejora del ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia ha podido descifrar el impacto que el canto de los pájaros tiene sobre la salud mental, de acuerdo a varios estudios.

Una investigación publicada en Scientific Reports reveló que, tras analizar los registros de 1300 personas durante dos semanas, cuando informaron haber visto u oído aves, experimentaron una sensación de bienestar mental. Incluso mayor que los beneficios de estar cerca de espacios verdes y azules (como ver árboles o oír agua).

En otro trabajo, también en Scientific Reports, 295 participantes escucharon durante seis minutos el canto de pájaros a través de auriculares. Los resultados mostraron que quienes escucharon 6 minutos de canto de pájaros informaron sentirse menos deprimidos, ansiosos y paranoicos.

El estudio investigó el efecto de los paisajes sonoros urbanos (ruido de tráfico) frente a los naturales (cantos de aves) en el estado de ánimo, la paranoia y el rendimiento cognitivo, planteando la hipótesis de que los cantos de las aves conducen a mejoras significativas en estos resultados.

Investigaciones destacan que la escucha de los sonidos de la naturaleza y los cantos de aves disminuyen el estrés y potencian la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Escuchar cantos de aves, independientemente de su diversidad, mejora la ansiedad, mientras que el ruido del tráfico, también independientemente de su diversidad, se relaciona con una mayor depresión. Además, por primera vez, se demostraron efectos beneficiosos de los paisajes sonoros del canto de aves, que reducen la paranoia“, detallaron los autores.

La relación entre el canto de aves y el bienestar también fue confirmada por un experimento de la Universidad Politécnica Estatal de California.

Los científicos instalaron altavoces a lo largo de cuatrocientos metros de senderos en Boulder, Colorado, y reprodujeron un “coro fantasma” de aves para simular una mayor variedad de especies. Los resultados coincidieron con los estudios previos, reforzando la idea de que la riqueza de sonidos naturales potencia los beneficios psicológicos.

Por qué los sonidos de la naturaleza producen calma

El ambiente sonoro natural, incluidos los pájaros, influye de manera positiva en la actividad cerebral vinculada al control del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marco Murueta, psicólogo, miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI), explicó en una nota en Infobae que el sonido del bosque relaja la actividad cerebral y el sistema nervioso autónomo porque los estímulos son rítmicos, lo que induce a la serenidad. También se llega a una homogeneidad en el flujo de las ondas cerebrales, donde estímulos como el agua de una cascada tienen un efecto positivo.

También, los sonidos de las aves tuvieron una puntuación alta en la efectividad para reducir el malestar ligado al estrés y la ansiedad. Esto sugiere que escuchar el canto de los pájaros puede tener beneficios significativos en la gestión de emociones negativas, según los resultados de un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

“Los resultados confirman que los sonidos naturales mejoran la salud, incrementan el afecto positivo y reducen el estrés y las molestias”, dijeron los investigadores.

Cuáles son los pájaros que se escuchan en el AMBA

En Buenos Aires se pueden escuchar varias especies de aves cantoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina hay aproximadamente 1100 especies de aves y, en la ciudad de Buenos Aires se cuentan con 361 registradas.

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad, entre las especies cantoras, que se pueden escuchar en las plazas, parques y calles porteñas, se encuentran:

Benteveo

Calandria grande

Caburé chico

Cabecitanegra

Carancho

Cardenal copete rojo

Carpintero real

Chimango

Chingolo

Gavilán mixto

Cotorra

Golondrina Parda

Gorrión

Hornero

Jilguero dorado

Picabuey

Picaflor

Torcaza común

Tordo músico

Tordo renegrido

Zorzal colorado