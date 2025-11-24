Ciencia

Alerta global por el aumento de medicamentos falsos para perder peso: las graves consecuencias para la salud

Las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa advierten sobre la venta creciente de versiones ilegales o adulteradas de análogos de GLP-1 en plataformas y redes sociales

Guardar
La proliferación de medicamentos falsos
La proliferación de medicamentos falsos para adelgazar, como análogos de GLP-1, genera alerta entre agencias regulatorias internacionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de medicamentos ilegales para la pérdida de peso, especialmente las versiones falsificadas de análogos de GLP-1 como Ozempic, genera preocupación entre las principales agencias regulatorias y laboratorios farmacéuticos en todo el mundo.

En los últimos meses, autoridades como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) detectaron cientos de dosis falsificadas comercializadas por internet y redes sociales, lo que provocó advertencias oficiales y acciones legales.

Eli Lilly, uno de los laboratorios afectados, denunció públicamente la situación y alertó sobre los riesgos severos para la salud asociados al uso de medicamentos ilegales para la obesidad y la diabetes.

La EMA y red europea
La EMA y red europea de agencias de medicamentos advirtió el aumento de fármacos ilegales análogos de GLP-1 AEMPS

La EMA, por su parte, informó sobre un crecimiento relevante en la venta de falsos agonistas del receptor GLP-1 como semaglutida, liraglutida y tirzepatida. Estos fármacos, empleados en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, se promocionan usando logotipos oficiales y recomendaciones fraudulentas en sitios web y redes sociales, para engañar a los consumidores.

En España y el resto de la Unión Europea, la venta online de medicamentos sujetos a prescripción está prohibida. No obstante, las autoridades identificaron cientos de perfiles y anuncios falsos en plataformas digitales, muchos de ellos gestionados desde fuera de la UE.

Según CBS News, agentes de aduanas en Estados Unidos interceptaron envíos de Ozempic y Wegovy falsificados, ocultos en objetos como juguetes infantiles. La demanda de estos productos creció y, al mismo tiempo, fue alimentada por ofertas de precios muy bajos en comparación con los medicamentos legales, lo que aumentó la exposición de los consumidores a productos de origen desconocido y peligrosos.

Autoridades como la EMA y
Autoridades como la EMA y la FDA detectan cientos de dosis falsificadas de Ozempic y Wegovy vendidas por internet y redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laboratorio Eli Lilly, fabricante de medicamentos como Mounjaro y Zepbound, intensificó su lucha legal contra la falsificación y venta ilícita de tirzepatida y otros análogos. La empresa advierte que los productos falsos pueden contener ingredientes incorrectos, dosis erróneas o sustancias tóxicas y suelen producirse en condiciones insalubres, bajo la manipulación de entidades no reguladas.

Por esa razón, el laboratorio puso a disposición herramientas de verificación de autenticidad para los usuarios y refuerza la colaboración con autoridades regulatorias y policiales para implementar estrategias globales contra la falsificación.

La FDA remarcó los peligros asociados al uso de análogos de GLP-1 no aprobados o adulterados. Entre los riesgos identificados se encuentran la ausencia del principio activo, la inclusión de compuestos tóxicos y errores de dosificación, que pueden resultar en consecuencias graves para los usuarios.

El aumento de informes por
El aumento de informes por daño a la salud motiva campañas informativas y colaboración entre laboratorios, aduanas y agencias regulatorias para frenar el avance de copias no autorizadas.- (Imagen ilustrativa Infobae)

Hasta el 31 de julio de 2025, la agencia recibió 605 informes de eventos adversos asociados a semaglutida compuesta y 545 a tirzepatida compuesta en Estados Unidos, algunos con necesidad de hospitalización. CBS News documentó casos como el de un usuario internado debido a una pluma de Ozempic falsificada que en realidad contenía insulina, y otro que sufrió infecciones graves tras usar medicamentos adquiridos en línea.

La EMA coincide en que estos productos ilegales representan un riesgo elevado para la salud pública, capaces de provocar falta de efectividad terapéutica, efectos secundarios severos e interacciones peligrosas con otros fármacos.

Por esa razón, tanto la FDA como la EMA subrayan la importancia de adquirir estos medicamentos exclusivamente con receta médica en farmacias autorizadas.

Eli Lilly denuncia riesgos graves
Eli Lilly denuncia riesgos graves para la salud por el consumo de medicamentos ilegales para la obesidad y la diabetes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falsificación emplea técnicas cada vez más sofisticadas, con videos y perfiles clonados en redes sociales para simular legitimidad. Las agencias regulatorias enviaron cartas de advertencia a empresas que distribuyen ingredientes no aprobados y fortalecieron los controles fronterizos para frenar la entrada de productos ilegales en sus territorios.

El auge de los medicamentos para perder peso, junto al crecimiento de canales ilegales en internet, permitió el surgimiento de un mercado negro difícil de controlar. Las autoridades aduaneras, como la CBP en Estados Unidos, incrementaron la vigilancia y las incautaciones de medicinas falsificadas procedentes, principalmente, de países como Israel y Bangladesh.

Ante esta realidad, la EMA y la FDA refuerzan su cooperación internacional y sus campañas informativas para alertar a la población y motivar la denuncia de páginas web y productos sospechosos. A pesar de los esfuerzos regulatorios, los canales ilegales y las maniobras de engaño avanzan con rapidez, lo que supone un desafío constante para la protección de la salud pública.

Temas Relacionados

Medicamentos ilegalesOzempicGLP-1Eli LillyAgencia Europea de MedicamentosAdministración de Alimentos y Medicamentos de Estados UnidosRiesgos para la saludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un microrrobot magnético promete liberar fármacos en zonas específicas del cuerpo

Investigadores del ETH Zurich realizaron alentadoras pruebas iniciales del dispositivo, capaz de transportar compuestos hacia zonas específicas del cuerpo. Según Science Focus, podría mejorar la eficacia y reducir los efectos secundarios de los tratamientos médicos

Un microrrobot magnético promete liberar

Mantener buenos hábitos en la juventud reduce hasta diez veces el riesgo de enfermedad cardiovascular

El seguimiento de más de 5.000 personas revela que pequeñas variaciones en el estilo de vida temprano pueden multiplicar las probabilidades de complicaciones graves décadas después según la Universidad de Harvard

Mantener buenos hábitos en la

El Ministerio de Salud emitió un alerta por la circulación en varias provincias de viajeros con sarampión

La cartera sanitaria detalló el itinerario en transporte público de cuatro personas que habían partido de Bolivia, cuyos contagios se confirmaron al regresar a su lugar de residencia, en Uruguay. Cómo deben actuar, quiénes hayan coincidido con los afectados y presenten síntomas

El Ministerio de Salud emitió

Por qué proponen usar otros indicadores de la obesidad en América Latina

Científicos de Argentina, México, Perú, Chile, Colombia y otros países evaluaron a más de 7.700 adultos. Por qué el estudio publicado en Scientific Reports cuestiona el uso de los índices tradicionales para diagnosticar el sobrepeso

Por qué proponen usar otros

Qué son los emulsionantes, la sustancia que modifica la flora materna y puede condicionar la salud de los hijos

Un reciente estudio experimental en modelos animales advierte que ciertos aditivos presentes en productos ultraprocesados pueden alterar la microbiota y aumentar el riesgo de patologías crónicas en el desarrollo infantil

Qué son los emulsionantes, la
DEPORTES
Faustino Oro, el niño récord

Faustino Oro, el niño récord del ajedrez, va por una nueva hazaña en Buenos Aires

La historia de Vijay Amritraj, el tenista que conquistó Hollywood tras vivir los cuartos de final en Wimbledon

Vestuarios compartidos y nuevos desafíos familiares: así LeBron y Bronny James hacen historia en los Lakers

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

La burla del asesor de Red Bull a Norris y McLaren que encendió la pelea por el título de la F1

TELESHOW
Damián Betular señaló el insólito

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

La China Ansa mostró la intimidad del álbum familiar a un mes del nacimiento de su segundo hijo Rafael

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump elogió el vínculo

Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

Se terminó lo “woke”: es el turno de la rabia

“Cartas para la vida”: el libro que transforma la angustia en esperanza con las enseñanzas del Rebe de Lubavitch

El cine de remate: salen a la venta guiones inéditos de David Lynch y reliquias de Hollywood

Londres prepara un impuesto turístico: el gobierno prevé una recaudación millonaria