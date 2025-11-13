Refuerzan la prevención y el acceso al tratamiento de VIH e ITS en Argentina

El convenio impulsa nuevas estrategias para fortalecer la atención y la prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

AHF Argentina y Fundación Huésped firmaron un convenio de colaboración para fortalecer acciones en salud sexual integral y prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en Argentina, según informaron ambas organizaciones.

El acuerdo, formalizado en Buenos Aires el 13 de noviembre de 2025, establece la cooperación entre AIDS Healthcare Foundation (AHF), presente en 49 países y con actividad en Argentina desde 2013, y Fundación Huésped, organización argentina dedicada a la salud pública desde 1989.

El objetivo principal es mejorar la atención, la continuidad y el acompañamiento de las personas que asisten a los centros de ambas entidades, así como promover la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento de VIH e ITS.

Un eje central del acuerdo es la creación de comisiones técnicas y la promoción de investigaciones conjuntas en salud sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio prevé la creación de comisiones técnicas y de investigación para desarrollar estudios de interés común y abogar por políticas públicas que amplíen el acceso equitativo a la salud.

Además, contempla la realización de proyectos, programas y campañas comunitarias orientadas a la prevención y atención de personas, con especial foco en sectores vulnerables o sin cobertura médica.

En el acto de firma participaron Terri Ford, jefa de Advocacy y Política Global de AHF; Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped; y el Dr. Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe. Según el comunicado, Ford expresó que la colaboración permitirá apoyar los programas de ambas organizaciones y contribuir a la salud pública en Argentina.

AHF y Fundación Huésped promueven proyectos y campañas comunitarias enfocadas en la detección temprana de ITS y el acompañamiento integral Crédito: Freepik

Cahn señaló que el acuerdo da continuidad al trabajo conjunto para mejorar el acceso integral, la prevención y el tratamiento, junto al impulso de políticas públicas. Pedrola indicó que la alianza busca avanzar hacia la meta de poner fin al sida para el año 2030.

AHF atiende a más de 2.500.000 personas en 49 países y cuenta en Argentina con tres Centros Comunitarios de Salud Sexual en Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario (Santa Fe). Fundación Huésped desarrolla investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de derechos para garantizar el acceso a la salud de poblaciones vulnerables, con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y salud sexual y reproductiva.

Avances científicos y recomendaciones de los expertos

Las acciones están orientadas a ampliar el acceso a diagnósticos y tratamientos, sobre todo en poblaciones vulnerables o sin cobertura médica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 se estimaba que 40,8 millones de personas vivían con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que desde la detección de la enfermedad se reportaron más de 44,1 millones de muertes. A pesar de los avances logrados desde el primer caso registrado en 1981, la infección continúa sin una cura.

Un avance científico reciente aportó nuevas perspectivas en la lucha contra el VIH. Un equipo internacional coordinado por la Universidad de Colonia, en Alemania, identificó un anticuerpo denominado 04_A06 que logró neutralizar en pruebas de laboratorio casi todas las variantes conocidas del virus.

De acuerdo con información del Hospital Universitario de Colonia, difundida en Nature Immunology, el descubrimiento podría permitir el desarrollo de nuevas estrategias tanto para el tratamiento como para la prevención de la infección.

Según datos recientes de la OMS, el VIH sigue presente y la prevención y la detección temprana resultan clave ante la ausencia de una cura definitiva

Especialistas del Centro Argentino de Urología (CAU) recomiendan a todas las personas sexualmente activas realizar un análisis de sangre anual para la detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre las que se encuentran el VIH, las hepatitis virales, el Virus del Papiloma Humano (VPH), la sífilis y los herpes genitales, entre otras.

También sugieren la realización de estudios para gonorrea y clamidia, consideradas entre las infecciones más frecuentes.

“Entre las ITS más frecuentes se destacan las infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), un virus con el que se estima que prácticamente el 80% de la población adulta tuvo algún contacto. Si bien en la mayoría de los casos la persona no desarrolla la infección, porque su sistema inmunológico detiene el virus y lo mantiene inactivo o inclusive lo cura, en ocasiones puede mantenerse latente y activarse por alguna situación de descenso de inmunidad y presentar lesiones potencialmente graves”, afirmó en una nota reciente con Infobae, la doctora Paula Grinstein, médica uróloga del CAU y miembro del servicio de Urología de la Clínica San Camilo.