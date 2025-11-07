Ciencia

Cómo la inteligencia artificial revoluciona el diagnóstico de apnea del sueño en mujeres

La innovación tecnológica desarrollada por Mayo Clinic abre nuevas perspectivas para la salud cardíaca femenina y plantea desafíos para la medicina personalizada

Guardar
Comparación entre respiración normal y
Comparación entre respiración normal y apnea del sueño: en la respiración normal la vía aérea permanece abierta permitiendo el paso del aire, mientras que en la apnea del sueño se produce un colapso o bloqueo de la vía respiratoria que interrumpe la entrada de aire durante el descanso (Mayo Clinic)

Una reciente herramienta basada en inteligencia artificial y electrocardiograma podría marcar un antes y un después en el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño (AOS), sobre todo para las mujeres. Este avance desarrollado por Mayo Clinic propone un salto desde los estudios de sueño tradicionales —caros y engorrosos— hacia métodos más accesibles y precisos, capaces de detectar la enfermedad en etapas donde habitualmente pasa inadvertida para la población femenina.

El equipo de Virend Somers implementó un algoritmo de inteligencia artificial que analiza los datos de un electrocardiograma (ECG) común para identificar las huellas que la AOS deja en la actividad eléctrica del corazón. El estudio fue publicado en la revista JACC: Advances.

Según detalló Mayo Clinic, este modelo logró distinguir patrones asociados a la apnea obstructiva del sueño examinando a 11.299 pacientes que habían realizado tanto estudios de ECG como de sueño en la institución. De este grupo, más de 7.000 presentaban diagnóstico confirmado de AOS, mientras que cerca de 4.000 integraron el grupo control.

Hallazgos sobre la salud cardíaca femenina

La apnea del sueño sin
La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, Somers remarcó que las manifestaciones de AOS en las mujeres fueron más evidentes en el ECG que en los hombres, incluso cuando según los parámetros clásicos la enfermedad se clasificaba como más leve. Esto llevó a los especialistas a proponer que la AOS puede generar daños en el tejido cardíaco femenino todavía en casos considerados leves. Mayo Clinic señaló que estos hallazgos enriquecen la comprensión de por qué las pacientes mujeres con AOS leve presentan una mayor propensión a complicaciones cardiovasculares respecto a los varones, aun si su sintomatología resulta aparentemente menos alarmante.

La accesibilidad del diagnóstico a través del ECG y la inteligencia artificial permite, según Mayo Clinic, intervenciones mucho más tempranas y adaptadas, respondiendo así a una necesidad detectada por la comunidad médica: el subregistro de la apnea del sueño en mujeres con riesgos para su salud cardíaca difíciles de detectar por métodos convencionales. Esta innovación, además de avanzar diagnósticos antes impensables, facilita el seguimiento de la respuesta a los tratamientos y puede adaptar la estrategia terapéutica a las particularidades de cada género, remarcó Somers.

Posiciones para dormir - VisualesIA
Posiciones para dormir - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea del sueño afecta a más de 936 millones de adultos entre 30 y 69 años en todo el mundo, con episodios repetidos de bloqueo de las vías respiratorias superiores durante el descanso, lo que produce interrupciones en la respiración, ronquidos severos y, en ocasiones, asfixias nocturnas.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, las mujeres a menudo presentan síntomas menos perceptibles: en lugar de ronquidos fuertes o pausas notorias al respirar —característicos en hombres—, predominan fatiga persistente, insomnio o cuadros depresivos, dificultades que suelen retrasar la confirmación diagnóstica y, por lo tanto, la intervención médica.

Factores de riesgo, síntomas y consecuencias

Existen múltiples factores que aumentan la predisposición a la AOS identificados por la Cleveland Clinic: el sobrepeso, antecedentes familiares, consumo de alcohol o tabaco, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, además de la edad, que incrementa la prevalencia en ambos géneros.

Los síntomas van más allá de la apnea y los ronquidos; destacan el sueño fragmentado, la excesiva somnolencia diurna, irritabilidad, problemas de concentración, cefaleas matutinas y, en casos particulares femeninos, insomnio y depresión, contribuyendo así al diagnóstico tardío.

Las consecuencias de una apnea obstructiva sin tratar son diversas y potencialmente graves: mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, aparición de arritmias, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y afecciones metabólicas. La calidad de vida puede deteriorarse drásticamente y la seguridad en situaciones como la conducción se ve comprometida.

El análisis de electrocardiogramas permite
El análisis de electrocardiogramas permite identificar daños cardíacos femeninos asociados a apnea del sueño incluso en casos leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención y el autocuidado continúan siendo pilares. La Cleveland Clinic sugiere estrategias como mantener un peso saludable, evitar alcohol y sedantes, abandonar el tabaquismo y modificar hábitos posturales al dormir. Junto con el nuevo algoritmo, estas medidas pueden reducir la carga de enfermedad cardíaca asociada a la apnea obstructiva, especialmente en las mujeres, en quienes la condición suele pasar inadvertida hasta que surgen complicaciones severas.

Temas Relacionados

Apnea obstructiva del sueñoMayo ClinicInteligencia artificial en saludElectrocardiogramaVirend SomersNewsroom BUE

Últimas Noticias

No es falta de voluntad: cómo el cuerpo “se defiende” de las dietas y sabotea la pérdida de peso

Estudios científicos confirman que el cuerpo humano activa defensas biológicas, como cambios hormonales y una ralentización del metabolismo, que favorecen la recuperación de los kilos perdidos

No es falta de voluntad:

Cuatro recomendaciones para optimizar la energía diaria y cuidar el bienestar emocional

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó acciones simples para enfrentar el estrés, favorecer el estado de ánimo y mejorar el equilibrio interior

Cuatro recomendaciones para optimizar la

COP30 en Brasil: claves para entender la nueva cumbre del clima

La ciudad de Belém en el Amazonas se convierte en el centro del debate climático mundial con la COP30. Allí, 197 países debatirán el futuro de la Tierra frente a la amenaza del calentamiento global

COP30 en Brasil: claves para

Sombras que revelan secretos: nuevas imágenes muestran diferentes tipos de agujeros negros

Las últimas técnicas de observación y simulación permiten comparar las sombras de agujeros negros con predicciones teóricas alternativas. El resultado abre una ventana para analizar la gravedad en su límite más extremo y replantear la vigencia de la relatividad general de Albert Einstein

Sombras que revelan secretos: nuevas

Matemáticas y ritmos sincronizados: así se comunica el intestino con el cerebro para mantener el equilibrio interno

Investigadores de la Universidad de California identificaron que ciertos patrones fisiológicos conectan sistemas corporales antes considerados independientes

Matemáticas y ritmos sincronizados: así
DEPORTES
Tras años de silencio, Stephen

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado”

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Tras años de crisis, el

Tras años de crisis, el regreso de las estrellas de mar ocre en Oregón sorprende a la ciencia

Ablutomanía: cuando el hábito de lavarse las manos se convierte en un trastorno obsesivo-compulsivo

Cansancio emocional: claves para detectarlo y proteger la salud mental en la vida cotidiana

La meditación no es adecuada para todas las personas, advierte una investigación internacional

No es falta de voluntad: cómo el cuerpo “se defiende” de las dietas y sabotea la pérdida de peso