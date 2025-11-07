Cómo la inteligencia artificial revoluciona el diagnóstico de apnea del sueño en mujeres

Comparación entre respiración normal y apnea del sueño: en la respiración normal la vía aérea permanece abierta permitiendo el paso del aire, mientras que en la apnea del sueño se produce un colapso o bloqueo de la vía respiratoria que interrumpe la entrada de aire durante el descanso (Mayo Clinic)

Una reciente herramienta basada en inteligencia artificial y electrocardiograma podría marcar un antes y un después en el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño (AOS), sobre todo para las mujeres. Este avance desarrollado por Mayo Clinic propone un salto desde los estudios de sueño tradicionales —caros y engorrosos— hacia métodos más accesibles y precisos, capaces de detectar la enfermedad en etapas donde habitualmente pasa inadvertida para la población femenina.

El equipo de Virend Somers implementó un algoritmo de inteligencia artificial que analiza los datos de un electrocardiograma (ECG) común para identificar las huellas que la AOS deja en la actividad eléctrica del corazón. El estudio fue publicado en la revista JACC: Advances.

Según detalló Mayo Clinic, este modelo logró distinguir patrones asociados a la apnea obstructiva del sueño examinando a 11.299 pacientes que habían realizado tanto estudios de ECG como de sueño en la institución. De este grupo, más de 7.000 presentaban diagnóstico confirmado de AOS, mientras que cerca de 4.000 integraron el grupo control.

Hallazgos sobre la salud cardíaca femenina

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, Somers remarcó que las manifestaciones de AOS en las mujeres fueron más evidentes en el ECG que en los hombres, incluso cuando según los parámetros clásicos la enfermedad se clasificaba como más leve. Esto llevó a los especialistas a proponer que la AOS puede generar daños en el tejido cardíaco femenino todavía en casos considerados leves. Mayo Clinic señaló que estos hallazgos enriquecen la comprensión de por qué las pacientes mujeres con AOS leve presentan una mayor propensión a complicaciones cardiovasculares respecto a los varones, aun si su sintomatología resulta aparentemente menos alarmante.

La accesibilidad del diagnóstico a través del ECG y la inteligencia artificial permite, según Mayo Clinic, intervenciones mucho más tempranas y adaptadas, respondiendo así a una necesidad detectada por la comunidad médica: el subregistro de la apnea del sueño en mujeres con riesgos para su salud cardíaca difíciles de detectar por métodos convencionales. Esta innovación, además de avanzar diagnósticos antes impensables, facilita el seguimiento de la respuesta a los tratamientos y puede adaptar la estrategia terapéutica a las particularidades de cada género, remarcó Somers.

Posiciones para dormir - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea del sueño afecta a más de 936 millones de adultos entre 30 y 69 años en todo el mundo, con episodios repetidos de bloqueo de las vías respiratorias superiores durante el descanso, lo que produce interrupciones en la respiración, ronquidos severos y, en ocasiones, asfixias nocturnas.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, las mujeres a menudo presentan síntomas menos perceptibles: en lugar de ronquidos fuertes o pausas notorias al respirar —característicos en hombres—, predominan fatiga persistente, insomnio o cuadros depresivos, dificultades que suelen retrasar la confirmación diagnóstica y, por lo tanto, la intervención médica.

Factores de riesgo, síntomas y consecuencias

Existen múltiples factores que aumentan la predisposición a la AOS identificados por la Cleveland Clinic: el sobrepeso, antecedentes familiares, consumo de alcohol o tabaco, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, además de la edad, que incrementa la prevalencia en ambos géneros.

Los síntomas van más allá de la apnea y los ronquidos; destacan el sueño fragmentado, la excesiva somnolencia diurna, irritabilidad, problemas de concentración, cefaleas matutinas y, en casos particulares femeninos, insomnio y depresión, contribuyendo así al diagnóstico tardío.

Las consecuencias de una apnea obstructiva sin tratar son diversas y potencialmente graves: mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, aparición de arritmias, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y afecciones metabólicas. La calidad de vida puede deteriorarse drásticamente y la seguridad en situaciones como la conducción se ve comprometida.

El análisis de electrocardiogramas permite identificar daños cardíacos femeninos asociados a apnea del sueño incluso en casos leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención y el autocuidado continúan siendo pilares. La Cleveland Clinic sugiere estrategias como mantener un peso saludable, evitar alcohol y sedantes, abandonar el tabaquismo y modificar hábitos posturales al dormir. Junto con el nuevo algoritmo, estas medidas pueden reducir la carga de enfermedad cardíaca asociada a la apnea obstructiva, especialmente en las mujeres, en quienes la condición suele pasar inadvertida hasta que surgen complicaciones severas.