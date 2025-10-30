Sensibilidad al gluten: una de cada diez personas sin celiaquía reporta síntomas, según un estudio

La sensibilidad al gluten se manifiesta con síntomas digestivos, fatiga y dolor de cabeza, sin pruebas médicas concluyentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas alrededor del mundo creen tener sensibilidad al gluten o al trigo pese a no ser celíacas ni alérgicas, según un reciente estudio. El fenómeno plantea preguntas para la medicina y genera nuevas formas de vínculo con la alimentación.

¿Qué es la sensibilidad al gluten?

Quienes dicen tener sensibilidad al gluten o al trigo suelen experimentar malestares digestivos como hinchazón, dolor de estómago, fatiga, dolor de cabeza y molestias articulares luego de consumir estos alimentos. Muchas veces, estos síntomas mejoran al evitarlos y regresan al reintroducirlos en la dieta. A diferencia de la enfermedad celíaca o la alergia al trigo, esta condición sucede sin pruebas positivas en los exámenes médicos habituales y no tiene una causa clara.

Según datos de un estudio de The British Medical Journal, la sensibilidad autodeclarada al gluten o al trigo afecta al 10% de la población mundial sin diagnóstico previo, aunque la variedad es inmensa: en Chile afecta a menos del uno por ciento, mientras que en Arabia Saudita la cifra supera el 36%. Las diferencias podrían estar relacionadas con la cultura, las modas alimentarias y la percepción individual de los síntomas, más allá de las causas orgánicas.

El diagnóstico de sensibilidad al gluten se basa en la exclusión de otras enfermedades y en el relato del paciente, lo que genera confusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rostro femenino y emocional de la sensibilidad

La mayoría de quienes reportan esta sensibilidad son mujeres, que tienen más del doble de probabilidad que los hombres de expresar este tipo de malestares. El estudio revela que en este grupo también se presenta con mayor frecuencia la ansiedad, la depresión y el síndrome de intestino irritable.

Este vínculo sugiere que factores emocionales pueden influir sobre los síntomas físicos. Muchas veces, las personas sensibles al gluten muestran niveles de estrés o angustia más altos, y experimentan síntomas estivales que se entrelazan con el estado de ánimo. La interacción entre digestión y emociones es cada vez más estudiada por la ciencia, que reconoce que la salud mental y la alimentación mantienen una estrecha relación.

Diagnóstico complicado y dudas frecuentes

Una de las grandes dificultades para abordar esta condición es la falta de pruebas médicas claras. En la actualidad, no existen análisis de sangre ni diagnósticos confirmatorios para la sensibilidad al gluten. El diagnóstico depende de la exclusión de otras enfermedades y de lo que relata el propio paciente, lo que puede generar confusión, sobrediagnósticos y dudas tanto en profesionales como en quienes consultan.

Por esta razón, muchas personas deciden dejar el gluten por cuenta propia. El estudio revela que el 40% de quienes creen tener sensibilidad sigue dietas libres de gluten, a menudo sin control profesional. Sin embargo, esta conducta puede traer riesgos: desde déficits nutricionales hasta un aumento en el estrés cotidiano y los gastos familiares.

El efecto nocebo y las modas alimentarias influyen en la percepción de síntomas relacionados con el consumo de gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mente, las tendencias y el efecto nocebo

La expectativa negativa o el temor al gluten puede desencadenar síntomas reales. Este efecto, conocido como nocebo, ocurre cuando una creencia negativa sobre un alimento basta para que aparezcan molestias, independientemente de la presencia real del gluten.

Las modas alimentarias, la oferta de productos sin gluten y los relatos personales circulando en redes sociales pueden contribuir a que más gente se identifique como sensible. Esto no significa que los síntomas no existan, sino que la explicación puede ser mucho más compleja e involucrar la mente y el entorno social, además del cuerpo.

Mirar más allá de la etiqueta y buscar acompañamiento

La sensibilidad autoinformada al gluten es un desafío para la medicina actual. Requiere escuchar el relato de cada paciente, descartar enfermedades más graves y acompañar la búsqueda de bienestar sin caer en restricciones innecesarias. Muchos expertos insisten en la importancia de consultar al profesional de la salud antes de eliminar alimentos de la dieta, para evitar riesgos y encontrar explicaciones integrales.

El fenómeno deja en claro que no todo malestar digestivo se explica solo por el gluten, y que la experiencia personal, el entorno y la salud emocional cumplen un papel fundamental. Frente a la falta de respuestas definitivas, la clave está en trabajar sobre el vínculo entre mente, alimentación y bienestar, con información clara y sin caer en soluciones rápidas ni extremos. Millones de personas atraviesan este desafío cada día, buscando sentirse mejor en un mundo donde la salud también depende de la escucha y la comprensión.