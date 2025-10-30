Ciencia

Sensibilidad al gluten: una de cada diez personas sin celiaquía reporta síntomas, según un estudio

El análisis internacional advierte que, aunque no existan pruebas de enfermedad celíaca o alergia, millones adoptan dietas sin gluten por síntomas que vinculan a estos alimentos

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La sensibilidad al gluten se
La sensibilidad al gluten se manifiesta con síntomas digestivos, fatiga y dolor de cabeza, sin pruebas médicas concluyentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas alrededor del mundo creen tener sensibilidad al gluten o al trigo pese a no ser celíacas ni alérgicas, según un reciente estudio. El fenómeno plantea preguntas para la medicina y genera nuevas formas de vínculo con la alimentación.

¿Qué es la sensibilidad al gluten?

Quienes dicen tener sensibilidad al gluten o al trigo suelen experimentar malestares digestivos como hinchazón, dolor de estómago, fatiga, dolor de cabeza y molestias articulares luego de consumir estos alimentos. Muchas veces, estos síntomas mejoran al evitarlos y regresan al reintroducirlos en la dieta. A diferencia de la enfermedad celíaca o la alergia al trigo, esta condición sucede sin pruebas positivas en los exámenes médicos habituales y no tiene una causa clara.

Según datos de un estudio de The British Medical Journal, la sensibilidad autodeclarada al gluten o al trigo afecta al 10% de la población mundial sin diagnóstico previo, aunque la variedad es inmensa: en Chile afecta a menos del uno por ciento, mientras que en Arabia Saudita la cifra supera el 36%. Las diferencias podrían estar relacionadas con la cultura, las modas alimentarias y la percepción individual de los síntomas, más allá de las causas orgánicas.

El diagnóstico de sensibilidad al
El diagnóstico de sensibilidad al gluten se basa en la exclusión de otras enfermedades y en el relato del paciente, lo que genera confusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rostro femenino y emocional de la sensibilidad

La mayoría de quienes reportan esta sensibilidad son mujeres, que tienen más del doble de probabilidad que los hombres de expresar este tipo de malestares. El estudio revela que en este grupo también se presenta con mayor frecuencia la ansiedad, la depresión y el síndrome de intestino irritable.

Este vínculo sugiere que factores emocionales pueden influir sobre los síntomas físicos. Muchas veces, las personas sensibles al gluten muestran niveles de estrés o angustia más altos, y experimentan síntomas estivales que se entrelazan con el estado de ánimo. La interacción entre digestión y emociones es cada vez más estudiada por la ciencia, que reconoce que la salud mental y la alimentación mantienen una estrecha relación.

Diagnóstico complicado y dudas frecuentes

Una de las grandes dificultades para abordar esta condición es la falta de pruebas médicas claras. En la actualidad, no existen análisis de sangre ni diagnósticos confirmatorios para la sensibilidad al gluten. El diagnóstico depende de la exclusión de otras enfermedades y de lo que relata el propio paciente, lo que puede generar confusión, sobrediagnósticos y dudas tanto en profesionales como en quienes consultan.

Por esta razón, muchas personas deciden dejar el gluten por cuenta propia. El estudio revela que el 40% de quienes creen tener sensibilidad sigue dietas libres de gluten, a menudo sin control profesional. Sin embargo, esta conducta puede traer riesgos: desde déficits nutricionales hasta un aumento en el estrés cotidiano y los gastos familiares.

El efecto nocebo y las
El efecto nocebo y las modas alimentarias influyen en la percepción de síntomas relacionados con el consumo de gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mente, las tendencias y el efecto nocebo

La expectativa negativa o el temor al gluten puede desencadenar síntomas reales. Este efecto, conocido como nocebo, ocurre cuando una creencia negativa sobre un alimento basta para que aparezcan molestias, independientemente de la presencia real del gluten.

Las modas alimentarias, la oferta de productos sin gluten y los relatos personales circulando en redes sociales pueden contribuir a que más gente se identifique como sensible. Esto no significa que los síntomas no existan, sino que la explicación puede ser mucho más compleja e involucrar la mente y el entorno social, además del cuerpo.

Mirar más allá de la etiqueta y buscar acompañamiento

La sensibilidad autoinformada al gluten es un desafío para la medicina actual. Requiere escuchar el relato de cada paciente, descartar enfermedades más graves y acompañar la búsqueda de bienestar sin caer en restricciones innecesarias. Muchos expertos insisten en la importancia de consultar al profesional de la salud antes de eliminar alimentos de la dieta, para evitar riesgos y encontrar explicaciones integrales.

El fenómeno deja en claro que no todo malestar digestivo se explica solo por el gluten, y que la experiencia personal, el entorno y la salud emocional cumplen un papel fundamental. Frente a la falta de respuestas definitivas, la clave está en trabajar sobre el vínculo entre mente, alimentación y bienestar, con información clara y sin caer en soluciones rápidas ni extremos. Millones de personas atraviesan este desafío cada día, buscando sentirse mejor en un mundo donde la salud también depende de la escucha y la comprensión.

Temas Relacionados

Sensibilidad al glutenSíndrome de intestino irritableCeliaquíaGlutenNewsroom BUE

Últimas Noticias

“La huella de la muerte”: revelaron cómo los virus logran multiplicarse en el organismo y evadir las defensas

Investigadores de Australia y Canadá identificaron los mecanismos que utilizan estos microbios para desplazarse, invadir nuevas áreas y esquivar parte de la respuesta inmune del cuerpo. Los detalles de un hallazgo que brinda nuevas posibilidades para el control de infecciones difíciles

“La huella de la muerte”:

Últimos debates sobre el autismo: cómo hablar de neurodiversidad a medida que crecen los diagnósticos en el mundo

La detección de casos subió alrededor de 6000% en los últimos 30 años, lo que plantea nuevos desafíos para la salud pediátrica y mental. Por qué llamar “condición” al espectro autista puede ser clave para promover la inclusión. Qué dice Mayo Clinic y la opinión de expertos

Últimos debates sobre el autismo:

La NASA confirmó el hallazgo de una nueva cuasi-luna que acompañará a la Tierra hasta 2085

El anuncio sobre este diminuto acompañante orbital plantea preguntas sobre el origen de los asteroides cercanos y sus posibles implicaciones para la investigación de la historia de nuestro planeta

La NASA confirmó el hallazgo

5 alimentos que te pueden subir la presión sin que lo sepas y el falso remedio “natural” para la hipertensión

Algunos productos elaborados de consumo habitual contienen una cantidad de sal “oculta” que puede complicar la prevención de enfermedades cardiovasculares

5 alimentos que te pueden

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

El análisis realizado por expertos del Centro Cochrane Iberoamericano por encargo de la OMS señala la efectividad de los medicamentos, pero realiza una advertencia

Qué dice un estudio global
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario lunar de noviembre 2025:

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

5 ideas de maquillaje virales fáciles de hacer para Halloween

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

INFOBAE AMÉRICA
Por qué el cerebro interrumpe

Por qué el cerebro interrumpe la atención cuando no se duerme lo suficiente

Por qué los muñecos de terror son los grandes protagonistas de Halloween

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos fluctuaron tras los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y China

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje