Un estudio vincula la sensibilidad al gluten con la interacción intestino-cerebro

Un estudio internacional vincula la sensibilidad al gluten con la interacción intestino-cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar el gluten se volvió una tendencia mundial, impulsada por la creencia de que esta proteína presente en alimentos cotidianos sería la causa de molestias digestivas y problemas de salud. Sin embargo, recientes investigaciones cuestionan esta idea y muestran que las verdaderas razones detrás de estos síntomas suelen ser mucho más complejas.

Una revisión internacional encabezada por la Universidad de Melbourne revela que, en la mayoría de los casos, el gluten no es el principal responsable del malestar que muchos atribuyen a su consumo.

En realidad, la sensibilidad al gluten parece estar relacionada con una interacción entre el intestino, el cerebro y otros componentes de la dieta, según el estudio fue publicado en la revista The Lancet.

¿Qué es la sensibilidad al gluten no celíaca?

La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) describe a personas que experimentan síntomas intestinales y extraintestinales al consumir alimentos con gluten o trigo, pero sin que presenten enfermedad celíaca ni alergia al trigo.

La mayoría de los síntomas digestivos atribuidos al gluten tienen causas distintas, según la Universidad de Melbourne (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gluten se encuentra en cereales como el trigo, el centeno y la cebada, y aunque se ha investigado ampliamente, el factor desencadenante exacto de los síntomas sigue sin estar claro.

Alrededor del 10% de los adultos en todo el mundo afirman tener sensibilidad al gluten o al trigo, pero los estudios controlados revelan que, al exponerlos al gluten, solo entre 16% y 30% desarrollan síntomas atribuibles directamente a este componente.

Además, la presencia de otros carbohidratos fermentables (como los FODMAPs) y el efecto nocebo —la influencia de las expectativas y creencias— dificultan aún más la interpretación de los resultados.

Más allá del gluten: mecanismos, diagnóstico y rol del mercado

Los síntomas que habitualmente se asocian a la SGNC —hinchazón, dolor abdominal, cansancio y molestias fuera del aparato digestivo— suelen estar causados también por componentes distintos al gluten, como los carbohidratos fermentables presentes en una amplia gama de alimentos y factores psicológicos ligados a las expectativas. En muchos ensayos, las personas responden de forma similar al consumir gluten, trigo o incluso placebo.

La sensibilidad al gluten no celíaca afecta a personas sin enfermedad celíaca ni alergia al trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de biomarcadores claros y la importante superposición con otros trastornos de interacción intestino-cerebro dificultan el diagnóstico preciso de la SGNC, que por ahora constituye un diagnóstico de exclusión.

Un reto adicional es la influencia de la industria y de los mensajes en medios de comunicación sobre el auge de los productos sin gluten, cuestión que genera preguntas sobre el verdadero impacto de la SGNC en la población y el sesgo en la investigación.

El profesor Jason Tye-Din, director del Snow Centre for Immune Health y gastroenterólogo en el Royal Melbourne Hospital, afirmó: “Distinguir la sensibilidad al gluten no celíaca de otras afecciones intestinales es esencial para que los clínicos puedan brindar una atención individualizada y abordar las causas subyacentes”.

La revisión de la Universidad de Melbourne apoya la necesidad de enfoques de manejo que integren modificaciones dietéticas y factores psicológicos, siempre garantizando una nutrición adecuada.

Nuevas recomendaciones y desafíos para la salud pública

El equipo dirigido por Jessica Biesiekierski sostiene que la SGNC se debe entender como parte de un espectro de trastornos de interacción intestino-cerebro, relacionados en muchos casos con el síndrome de intestino irritable, más que como una enfermedad por gluten.

La investigación insiste en la importancia de combinar estrategias dietéticas personalizadas con apoyo emocional, establecer guías diagnósticas rigurosas y mejorar la financiación para estudios sobre el tema.

Además, subraya la necesidad de avanzar en la educación pública y el etiquetado de los alimentos, para que las personas puedan tomar decisiones informadas y evitar restricciones innecesarias.

Expertos recomiendan enfoques personalizados que integren dieta y apoyo emocional para tratar la sensibilidad al gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Melbourne recomienda que los mensajes de salud pública dejen de presentar al gluten como un enemigo universal, ya que la evidencia científica demuestra que en la mayoría de los casos los síntomas tienen múltiples causas y pueden requerir soluciones adaptadas a cada paciente. Así, se busca prevenir diagnósticos erróneos, tratamientos innecesarios y el impacto negativo de eliminar alimentos de forma injustificada en la dieta cotidiana.

La revisión internacional concluye que la sensibilidad al gluten no celíaca sigue siendo un terreno incierto que requiere un enfoque minucioso, equilibrando la dieta, el bienestar psicológico y la evidencia científica más actualizada.