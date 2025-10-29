Ciencia

¿Atardeceres con dos soles?: descubren tres nuevos mundos que podrían albergar paisajes de ciencia ficción

El hallazgo de tres exoplanetas en el sistema binario TOI-2267 permite imaginar escenarios icónicos al estilo Star Wars. Las claves de un descubrimiento realizado por un equipo internacional de astrónomos que desafía los modelos planetarios clásicos, según expertos citados por Space.com

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Tres exoplanetas de tamaño terrestre
Tres exoplanetas de tamaño terrestre orbitan un sistema binario singular a 190 años luz, expandiendo los límites de la exploración astronómica reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de observar atardeceres dobles, evocando escenas de la saga Star Wars, ya no pertenece únicamente a la ciencia ficción. Un equipo internacional de astrónomos ha identificado tres exoplanetas de tamaño similar a la Tierra en el sistema binario TOI-2267, ubicado a unos 190 años luz.

Este hallazgo, publicado el viernes 24 de octubre en la revista Astronomy & Astrophysics y reportado por Space.com, desafía las teorías actuales sobre la formación de planetas en entornos extremos. El descubrimiento, liderado por Sebastián Zúñiga-Fernández de la Universidad de Lieja y Francisco J. Pozuelos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, revela una disposición planetaria inédita.

Según explicó Zúñiga-Fernández a Space.com: “Nuestro análisis muestra una disposición planetaria única, dos planetas transitan una estrella y el tercero transita su estrella compañera”.

Esta configuración convierte a TOI-2267 en el primer sistema binario conocido que alberga planetas en tránsito alrededor de ambas estrellas, lo que abre la puerta a la posibilidad de atardeceres dobles para cualquier observador hipotético en estos mundos.

Como Tatooine en Star Wars,
Como Tatooine en Star Wars, este sistema permite imaginar atardeceres con dos soles, reflejando en la ciencia un clásico de la ciencia ficción (University of Grenoble Alpes)

Un hallazgo que desafía la teoría sobre la formación de planetas

TOI-2267 es un sistema binario compacto; sus dos estrellas orbitan en estrecha proximidad, lo que genera inestabilidad gravitacional. Tradicionalmente, los modelos establecen que este tipo de entornos haría improbable la formación y supervivencia de planetas. Sin embargo, la naturaleza logra superar las limitaciones previstas por la teoría.

Francisco J. Pozuelos, coautor del estudio, señaló a Space.com: “Nuestro descubrimiento rompe varios récords, ya que se trata del par de estrellas más compacto y frío con planetas conocido, y es también el primero en el que se han registrado planetas en tránsito alrededor de ambos componentes”.

La presencia de estos tres exoplanetas terrestres no solo desafía las expectativas sobre la estabilidad de los sistemas planetarios en entornos binarios, también plantea nuevas preguntas sobre la diversidad de arquitecturas planetarias en la galaxia. Hasta ahora, se consideraba que los sistemas binarios compactos eran entornos hostiles para la formación de planetas.

La detección de estos cuerpos en TOI-2267 obliga a replantear los límites de los modelos de formación planetaria y a investigar cómo pueden surgir y subsistir planetas rocosos bajo condiciones dinámicas extremas.

Pozuelos destacó a Space.com: “Este sistema es un verdadero laboratorio natural para entender cómo pueden surgir y sobrevivir planetas rocosos bajo condiciones dinámicas extremas, donde antes pensábamos que su estabilidad estaría comprometida”.

El descubrimiento en TOI-2267 obliga
El descubrimiento en TOI-2267 obliga a revisar cómo entendemos la formación planetaria en entornos extremos, más allá de lo previsto por los modelos vigentes (University of Grenoble Alpes)

Herramientas y potencial para el estudio de nuevos mundos

El descubrimiento fue posible gracias a la combinación de datos del satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA y observatorios terrestres. El equipo empleó el software de detección SHERLOCK para analizar los datos iniciales de TESS e identificar señales de los exoplanetas.

Posteriormente, utilizaron instalaciones como SPECULOOS, una red de telescopios robóticos ubicados en el Observatorio Paranal en Chile y el Observatorio del Teide en Tenerife, así como los telescopios TRAPPIST en Bélgica. Estas herramientas, diseñadas para investigar exoplanetas alrededor de estrellas frías y tenues, resultaron clave para caracterizar el sistema TOI-2267 y confirmar la naturaleza de sus planetas.

El potencial de TOI-2267 como objeto de estudio va mucho más allá de su rareza. El sistema ofrece una oportunidad única para futuras investigaciones con instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb y la próxima generación de observatorios terrestres, lo que permitirá medir con precisión las masas, densidades e incluso la composición atmosférica de estos exoplanetas.

Zúñiga-Fernández, en declaraciones recogidas por Space.com, resaltó: “Descubrir tres planetas del tamaño de la Tierra en un sistema binario tan compacto es una oportunidad única”.

El estudio de TOI-2267 representa una ocasión excepcional para que la comunidad científica explore los límites de los modelos de formación planetaria en entornos complejos y amplíe la comprensión sobre la variedad de sistemas planetarios que existen en la Vía Láctea.

Temas Relacionados

TOI-2267ExoplanetasStar WarsSistema BinarioAstrónomosTierraEspacioCiencia FicciónEstrellasExploración EspacialPlanetasVía LácteaAtmósferaNASANewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué elegir proteína magra tras entrenar puede marcar la diferencia, según la ciencia

Un reciente estudio mostró que optar por alimentos sólidos y bajos en grasa permite una mejor recuperación muscular después del ejercicio. Recomendaciones para optimizar los resultados y mantener hábitos saludables, según expertos citados por SELF

Por qué elegir proteína magra

Un tratamiento temprano impacta en la evolución de la psoriasis y previene daños articulares a largo plazo

Los especialistas destacan que iniciar una terapia integral en las primeras fases reduce complicaciones, mejora la respuesta sostenida y disminuye el deterioro de las articulaciones. Los detalles

Un tratamiento temprano impacta en

Por qué el futuro incierto del dragón de montaña en Australia es un alerta sobre la crisis climática

Un equipo de los Museos Victoria detectó retrocesos inéditos en la diversidad y el hábitat de la especie de reptil autóctona por los efectos del calentamiento global

Por qué el futuro incierto

Cómo una peligrosa bacteria resistente se esconde en el organismo y logra desafiar los tratamientos médicos

Un estudio detectó los mecanismos que permiten a estos microorganismos sobrevivir y evadir la acción de los medicamentos. Qué estrategias proponen los expertos para prevenir complicaciones y mejorar la respuesta a futuras terapias

Cómo una peligrosa bacteria resistente

El arte en museos podría ser un recurso complementario para el manejo del estrés

El estudio, realizado en adultos de 18 a 40 años, mostró que la exposición a obras auténticas reduce hormonas del estrés y marcadores inflamatorios, en comparación con ver reproducciones, sugiriendo beneficios inmediatos para la salud emocional y física

El arte en museos podría
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia advirtió por una

La Justicia advirtió por una estafa vinculada a las multas por no votar en las últimas elecciones

Por qué el futuro incierto del dragón de montaña en Australia es un alerta sobre la crisis climática

Nvidia alcanza una valoración récord de 5 billones de dólares, mientras Wall Street marca máximos históricos

Varios gobernadores críticos irán a la reunión con Milei y se mostrarán dispuestos a discutir las reformas

La incógnita de Santa Fe: el peronismo se renovó, pero cayó a un mínimo histórico de votos

INFOBAE AMÉRICA
El día después de Melissa:

El día después de Melissa: los videos que documentan los destrozos del huracán tras su paso por Jamaica

Así es ‘Poseidón’, el torpedo nuclear ruso capaz de desatar “tsunamis radiactivos”

Estados Unidos redujo su presencia militar en Europa oriental

Huracán Melissa: subieron a 20 los muertos en Haití

Masacre en un hospital de Sudán: más de 460 civiles fueron ejecutados por fuerzas paramilitares

TELESHOW
Cuanto midió la segunda gala

Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara

Un pacto, una traición y un desplante: los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez

Los famosos preparan la celebración de Halloween: los disfraces, la decoración y los estilos de cada uno

La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”