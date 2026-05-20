La IA mapeó el daño silencioso de la obesidad en 31 órganos de ratones: cómo podría replicarse en humanos

Reconstrucción 3D de cuerpo entero. La herramienta MouseMapper utiliza inteligencia artificial para detectar daños en nervios, órganos y tejidos asociados a la obesidad (Créditos: Laboratorio Ertürk Helmholtz Múnich)

La obesidad suele asociarse con problemas conocidos, como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Pero detrás de esos diagnósticos visibles existe otra dimensión mucho más silenciosa y difícil de detectar: pequeños cambios en nervios, tejidos y células que ocurren en distintas partes del cuerpo al mismo tiempo y que, hasta ahora, resultaban casi imposibles de observar en detalle.

Un equipo de científicos en Alemania logró empezar a revelar ese daño oculto gracias a una herramienta llamada MouseMapper, desarrollada en el Instituto de Inteligencia Biológica (iBIO) de Helmholtz Munich. La plataforma utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar imágenes tridimensionales completas de organismos enteros y detectar alteraciones estructurales y funcionales en 31 órganos y tejidos de manera simultánea.

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El sistema permite identificar lesiones, focos de inflamación y regiones deterioradas que antes pasaban desapercibidas para las técnicas tradicionales. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Nature.

Cómo funciona MouseMapper para ver el cuerpo completo sin fragmentar órganos

Durante décadas, gran parte de la investigación biomédica estudió las enfermedades observando órganos aislados: el cerebro por un lado, el hígado por otro, los músculos en análisis separados.

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El problema es que el cuerpo no funciona de manera fragmentada. Los órganos se comunican constantemente mediante nervios, hormonas y señales inmunológicas. Cuando aparece una enfermedad como la obesidad, sus efectos pueden extenderse mucho más allá de las zonas donde se acumula grasa. MouseMapper fue diseñado justamente para capturar esa complejidad.

Los científicos del Instituto de Inteligencia Biológica de Helmholtz Munich lograron visualizar alteraciones estructurales y funcionales en 31 órganos simultáneamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, los investigadores trabajaron inicialmente con ratones. Los cuerpos fueron sometidos a un proceso conocido como aclaramiento tisular, una técnica que vuelve transparentes los tejidos biológicos, algo parecido a transformar una estructura opaca en un vidrio translúcido. Así, los científicos pudieron observar el interior completo del organismo sin necesidad de cortar los tejidos en cientos de muestras separadas.

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Luego utilizaron una técnica llamada microscopía de hoja de luz. Este método ilumina capas extremadamente finas del tejido y permite generar imágenes tridimensionales gigantescas, con millones de estructuras celulares visibles al mismo tiempo. Es en esta etapa donde interviene la inteligencia artificial.

MouseMapper procesa esa enorme cantidad de información y reconoce automáticamente nervios, células inmunitarias y regiones anatómicas alteradas. Lo que antes podía requerir meses de trabajo manual ahora puede realizarse de manera mucho más rápida y precisa.

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El impacto de la obesidad sobre el sistema nervioso

El análisis también reveló alteraciones importantes en el sistema nervioso periférico, la red de nervios que conecta el cerebro con el resto del cuerpo y permite transmitir señales relacionadas con el movimiento, el tacto, la temperatura o el dolor.

La obesidad provoca cambios en el sistema nervioso periférico, como la reducción de ramificaciones y respuesta sensorial en el nervio trigémino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los sectores más afectados fue el nervio trigémino, uno de los nervios más grandes de la cabeza. Cumple funciones esenciales para la vida cotidiana: participa en la sensibilidad del rostro, interviene en la masticación y ayuda a percibir estímulos como una caricia, la presión o el dolor.

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En los ratones obesos, los investigadores observaron una reducción significativa de las ramificaciones nerviosas de la cara. En otras palabras, la red de conexiones se volvió menos extensa y más deteriorada. El efecto podría compararse con una ciudad donde empiezan a desaparecer calles secundarias: las rutas principales continúan funcionando, pero la comunicación pierde eficiencia y cobertura.

Los animales también mostraron una menor respuesta frente a estímulos sensoriales, lo que sugiere que esos cambios anatómicos no eran únicamente estructurales, sino que también afectaban el funcionamiento de los nervios.

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Los hallazgos en ratones obesos con MouseMapper se confirmaron en muestras humanas usando proteómica espacial para rastrear daños moleculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Doris Kaltenecker, coautora principal del estudio e investigadora del Instituto de Diabetes y Cáncer, explicó que el equipo detectó una reorganización profunda tanto en la estructura de estos nervios como en las moléculas presentes dentro del ganglio trigémino, una especie de centro de relevo donde se agrupan neuronas encargadas de transmitir información sensorial desde el rostro hacia el cerebro.

Del modelo animal a la evidencia en tejidos humanos

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que varios de esos cambios no aparecieron solo en animales.

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Los investigadores encontraron firmas moleculares similares en muestras humanas con obesidad mediante una técnica llamada proteómica espacial, que permite identificar proteínas específicas directamente dentro de los tejidos y observar cómo se distribuyen en distintas regiones del cuerpo.

Las proteínas funcionan como las herramientas operativas de las células, participan en la comunicación, el metabolismo y el mantenimiento de los tejidos. Cuando ciertos patrones proteicos cambian, pueden revelar que una estructura está bajo estrés o comenzando a deteriorarse.

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MouseMapper podría ser clave en la creación de atlas celulares digitales y el desarrollo de gemelos digitales para estudiar enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación Alemanes, la coincidencia entre los hallazgos en ratones y humanos refuerza la relevancia clínica del descubrimiento y su posible impacto para comprender complicaciones asociadas a la obesidad.

El análisis también mostró que el daño no se limita a órganos tradicionalmente vinculados con esta enfermedad, como el hígado o el tejido adiposo. MouseMapper detectó focos de inflamación y alteraciones estructurales distribuidos en distintas regiones del cuerpo de manera simultánea. Esa visión panorámica representa uno de los cambios más importantes que aporta esta tecnología.

Una nueva generación de “gemelos digitales”

Los científicos creen que MouseMapper podría convertirse en una herramienta clave para construir atlas celulares digitales y desarrollar los llamados “gemelos digitales” del organismo. La idea consiste en crear modelos virtuales extremadamente detallados capaces de reproducir cómo funcionan los tejidos y órganos reales.

Ese tipo de tecnología permitiría estudiar cómo progresa una enfermedad, predecir daños futuros o incluso probar tratamientos de manera virtual antes de aplicarlos en pacientes reales.

La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para predecir daños y probar tratamientos en enfermedades como Alzheimer y trastornos autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial no se limita a la obesidad. Los investigadores consideran que esta plataforma podría acelerar estudios sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, trastornos autoinmunes y otras patologías donde distintos sistemas del cuerpo se afectan de manera interconectada.

También podría reducir parte de la dependencia de experimentación animal tradicional, ya que los modelos digitales permitirían analizar procesos biológicos complejos con un nivel de detalle difícil de alcanzar mediante técnicas convencionales.

Una nueva manera de entender enfermedades complejas

Históricamente, gran parte de la medicina analizó las enfermedades como problemas aislados, centrados en un órgano específico, una lesión puntual o un síntoma determinado.

Según estos resultados, la obesidad no impacta únicamente sobre el metabolismo o el peso corporal: también altera conexiones nerviosas, reorganiza sistemas inmunológicos y modifica tejidos en distintas regiones del cuerpo al mismo tiempo.

La inteligencia artificial está permitiendo observar ese mapa completo con un nivel de detalle que hasta ahora no era posible. Y cuanto más precisa sea esa visión integral, mayores serán las posibilidades de comprender cómo evolucionan las enfermedades y desarrollar tratamientos más efectivos.