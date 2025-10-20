Sustituir el azúcar por edulcorantes favorece bacterias intestinales beneficiosas, según un ensayo clínico

La investigación sugiere que los edulcorantes bajos en calorías ayudan a mantener la pérdida de peso a largo plazo

El uso de edulcorantes bajos en calorías como sustitutos del azúcar podría favorecer la presencia de bacterias intestinales beneficiosas y contribuir al mantenimiento de la pérdida de peso, según un estudio clínico de larga duración realizado por la Universidad de Maastricht y recogido por New Scientist.

Este hallazgo, que surge en medio del debate sobre los posibles efectos adversos de estos productos, aporta una perspectiva novedosa sobre su impacto en la microbiota intestinal y el control del peso.

Cómo se realizó el estudio

El ensayo, liderado por Ellen Blaak y su equipo, incluyó a 341 adultos europeos con sobrepeso u obesidad. Los participantes siguieron primero una dieta baja en calorías durante dos meses, lo que les permitió perder una media de 10 kilogramos.

Posteriormente, durante una fase de mantenimiento de peso de 10 meses, se dividió a los voluntarios en dos grupos: uno evitó completamente los edulcorantes, mientras que el otro reemplazó alimentos y bebidas azucaradas por alternativas elaboradas con edulcorantes bajos en calorías. Según detalla New Scientist, los participantes del segundo grupo utilizaron al menos 16 tipos diferentes de edulcorantes, sin restricción en la variedad elegida por cada persona.

Los participantes del grupo de edulcorantes utilizaron al menos 16 tipos diferentes sin restricción de variedad (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Al término del periodo de seguimiento, el grupo que empleó edulcorantes logró mantener, en promedio, una pérdida de peso 1,6 kilogramos superior a la del grupo que evitó estos productos.

Además, los análisis revelaron una mayor abundancia de bacterias intestinales productoras de ácidos grasos de cadena corta, compuestos que investigaciones previas asocian con la regulación de la glucosa, la salud cardiovascular y el control del peso.

Estos resultados sugieren que, al menos en el contexto de una dieta saludable, sustituir el azúcar por edulcorantes no calóricos podría tener efectos positivos tanto en la microbiota intestinal como en el mantenimiento del peso corporal.

Ellen Blaak, citada por New Scientist, subraya que “esto muestra que al menos reemplazar los azúcares en la dieta por edulcorantes no calóricos puede ayudar a mantener el peso corporal”.

La investigadora destaca que la duración prolongada del estudio y la inclusión de una amplia variedad de edulcorantes podrían explicar las diferencias respecto a trabajos anteriores, que solían ser de corta duración o centrarse en pocos tipos de edulcorantes.

El uso de edulcorantes bajos en calorías favorece la pérdida de peso frente al azúcar, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesidad de cautela y contexto científico

No obstante, el equipo científico y otros expertos advierten sobre la necesidad de cautela al interpretar estos resultados. Eran Elinav, del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, señala en declaraciones recogidas por New Scientist que aún resulta difícil determinar cómo los cambios observados en la microbiota intestinal afectan realmente a la salud de los participantes.

Además, no está claro si las modificaciones en la composición bacteriana se deben a la pérdida de peso, al uso de edulcorantes o a la combinación de ambos factores.

El contexto científico sobre los edulcorantes bajos en calorías sigue siendo complejo. Estudios previos han sugerido posibles efectos negativos, como aumento del apetito, alteraciones en la glucosa y mayor riesgo cardiovascular.

El equipo científico recomienda cautela al interpretar los resultados sobre microbiota intestinal y edulcorantes bajos en calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó una nueva directriz sobre edulcorantes no derivados del azúcar (ENA) que recomienda no utilizar estos productos para el control del peso. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones anteriores eran de corta duración o se centraban en un número limitado de edulcorantes, lo que limita la comparación directa con el nuevo estudio.

A pesar de los avances, el conocimiento sobre la microbiota intestinal y su relación con la salud humana aún es incipiente. Por ello, los expertos insisten en que los efectos a largo plazo de los edulcorantes bajos en calorías sobre el organismo requieren más investigación antes de establecer recomendaciones definitivas.