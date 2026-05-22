El Banco de Exportación e Importación de los EEUU impulsa la iniciativa ExportAI para fortalecer el liderazgo norteamericano en IA

El Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM) anunció el lanzamiento de la iniciativa ExportAI, un programa dirigido a posicionar a EEUU a la vanguardia de la exportación de tecnologías de inteligencia artificial.

El plan busca acelerar la competitividad global de empresas estadounidenses y facilitar el acceso a nuevos mercados.

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Según un comunicado de la entidad, ExportAI permitirá a EEUU desplegar inteligencia artificial a gran escala, aprovechando la designación de exportaciones del Departamento de Comercio para favorecer la rápida adopción internacional de tecnologías confiables. El objetivo es anticiparse a la competencia extranjera y consolidar la presencia estadounidense en sectores estratégicos.

La iniciativa contempla nuevas vías de financiamiento específicas para operaciones vinculadas a inteligencia artificial, lo que abre oportunidades para exportadores nacionales.

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De acuerdo con la información difundida por EXIM, se busca eliminar trabas administrativas y reemplazarlas con procesos simplificados que permitan a las empresas estadounidenses adaptarse con mayor agilidad a las demandas del mercado global.

Un buque de carga lleno de contenedores de transporte en el puerto de Oakland, California, EEUU (REUTERS/Carlos Barría/Archivo)

John Jovanovic, presidente de EXIM, afirmó: “El liderazgo estadounidense en inteligencia artificial definirá las industrias, las cadenas de suministro y la competitividad económica del futuro”.

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Añadió que, mediante ExportAI, el banco utiliza todas sus herramientas de financiamiento para apoyar a compañías estadounidenses que exportan tecnologías de IA, fortalecer la base industrial interna y asegurar que la próxima generación de innovación global se fundamente en tecnología, equipos y trabajadores estadounidenses.

De acuerdo con datos oficiales, América del Norte concentra más del 35% del mercado global de inteligencia artificial, y las empresas estadounidenses mantienen su posición dominante en exportaciones de hardware compatible con IA, desde semiconductores hasta modelos y aplicaciones.

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El comunicado destaca que la estrategia de la administración del presidente Donald Trump respalda este movimiento, con la intención de establecer a la inteligencia artificial estadounidense como estándar internacional y asegurar que los aliados tecnológicos utilicen plataformas americanas. Esta visión se refleja en la alineación de ExportAI con la Orden Ejecutiva 14320, que promueve la exportación de la estructura tecnológica de IA desarrollada en el país.

EXIM proyecta desplegar miles de millones de dólares en financiamiento para exportaciones de inteligencia artificial, facilitando el cierre de acuerdos estratégicos y reforzando la posición de Estados Unidos frente a la competencia internacional.

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Según la entidad, se apunta a que los exportadores estadounidenses puedan competir y liderar el desarrollo de tecnologías que marcarán el rumbo del siglo XXI.