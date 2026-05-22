Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final

La Liga Profesional oficializó esta semana el cuerpo arbitral para la final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano de Córdoba, que se disputará este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el árbitro principal será Yael Falcón Pérez, acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes, mientras Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro. El VAR quedará a cargo de Leandro Rey Hilfer, secundado por Salomé Di Iorio. Falcón Pérez y Rey Hilfer integran el grupo de árbitros con escarapela FIFA y llegan a Córdoba con recorridos profesionales diferentes y con antecedentes recientes que los vinculan a los dos equipos en disputa.

El árbitro principal nació en Buenos Aires el 15 de diciembre de 1988. Está recibido de profesor de Educación Física y se convirtió en juez FIFA en 2022. Debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en la fecha 17 del torneo 2018-2019, en un partido entre Unión de Santa Fe y Newell’s Old Boys, y desde entonces sumó participaciones en Superliga, Copa de la Liga Profesional y Copa Argentina. A nivel internacional dirigió en la Copa Mundial Sub 20 2023, en la Copa América y en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para 2026 integra la representación argentina para el Mundial junto con Darío Herrera y Facundo Tello.

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Su carrera tiene un episodio que excede el plano deportivo. En 2017, durante la final del reducido de la Primera C entre San Miguel y Defensores Unidos, se produjo un choque de cabezas entre los jugadores Javier Velázquez e Isaías Olariaga, y este último quedó tendido en el suelo con convulsiones. Falcón Pérez, que además de profesor de Educación Física tenía formación como guardavidas, le brindó primeros auxilios y logró estabilizar al futbolista antes de que llegara la asistencia médica.

Su recorrido también acumula episodios que generaron repercusión. En el clásico de Avellaneda de abril de 2023 sancionó un penal para Racing por una infracción de Nicolás Vallejo a Facundo Mura que, según la óptica del juez y del VAR, “comenzó fuera del área pero terminó adentro”. En la previa de ese partido había renunciado a su trabajo en la Escuela de Árbitros de Fútbol Municipal del Municipio de Lanús por “razones de ética y moral”, debido al vínculo de la Municipalidad con Néstor Grindetti, entonces presidente de Independiente; tras el encuentro, él y su familia recibieron amenazas de muerte.

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La final tendrá para él una dimensión particular en términos de carrera. El árbitro de 37 años dirigirá su tercera final en el fútbol argentino, tras la Supercopa 2023 entre River y Estudiantes y la Copa Argentina 2024 entre Central Córdoba y Vélez.

Leandro Rey Hilfer será el encargado del VAR en el partido que definirá al campeón del Torneo Apertura

Rey Hilfer, el responsable del VAR, nació el 10 de enero de 1985 en la localidad bonaerense de Martín Coronado. Dirige en la máxima categoría del fútbol argentino desde 2019 y es árbitro internacional, en representación de la Argentina, desde 2023. Su debut en Primera se produjo en un partido entre Estudiantes de La Plata y Patronato, por la fecha 18 del Campeonato de Primera División 2018-19.

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En 2023 recibió la escarapela FIFA, condición necesaria para dirigir torneos internacionales, y a partir de ese paso comenzó a arbitrar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre sus designaciones figura la final del Trofeo de Campeones 2024 entre Vélez Sarsfield y Estudiantes. En 2026 dirigió, entre otros encuentros, el cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano por la Copa Argentina.

Falcón Pérez discute con Lema y González Pirez durante un Superclásico en el estadio Monumental

El armado de la terna

La elección del cuerpo arbitral estuvo precedida por una serie de descartes. Darío Herrera quedó fuera de consideración por sus actuaciones recientes en el Superclásico y en el cruce de cuartos entre Rosario Central y Racing, mientras Facundo Tello continúa recuperándose de una lesión muscular y la AFA decidió preservarlo para el Mundial. Sin la posibilidad de Nicolás Ramírez, que había dirigido la semifinal entre River y Central, Falcón Pérez quedó como el designado. Rey Hilfer, por su parte, también figuraba entre los candidatos a ser el árbitro principal y finalmente fue ubicado en el VAR.

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El domingo, los dos árbitros con escarapela FIFA compartirán la responsabilidad de definir al campeón del primer torneo del año. El título otorga, además de una estrella oficial, un cupo para la Copa Libertadores 2027 y el boleto al Trofeo de Campeones de fin de año ante el campeón del Torneo Clausura.