Chiquito Romero habló por primera vez tras su retiro y sorprendió con una confesión: “No extraño para nada el fútbol”

Chiquito Romero: "No extraño el fútbol"

Sergio Romero habló por primera vez desde que se retiró como jugador profesional tras su última experiencia en Argentinos Juniors y aseguró que no extraña para nada el fútbol. De hecho, comentó que lo invitaron a jugar varias veces algunos amigos y prefirió descartar esa chance. En diálogo con AFA Estudio, se refirió a su nuevo rol como acompañante de su hija mayor, que juega al tenis, y el deseo de ser entrenador.

“Tengo cero ganas (de jugar al fútbol). Quiero ser técnico, no quiero correr. Si tengo que entrenar, entreno más para estar bien físicamente yo. Si me invitan a jugar a la pelota, digo que no. Me han invitado y dije que no. No voy a mentir, no extraño nada tampoco, cero”, reveló Chiquito.

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Y ahondó sobre su vida privada tras colgar los guantes: “Muchos amigos me dijeron que no puse nada en Instagram, pero no tengo necesidad de cerrar ni abrir ninguna etapa. Tampoco necesito un partido despedida. Por ahí algunos sienten que les falta algo por haber dejado de jugar a la pelota, pero yo no”.

Tal como había anticipado Infobae hace un par de meses, el misionero cerró su carrera profesional con casi 500 partidos entre clubes y la selección argentina. Su último encuentro fue el 6 de noviembre de 2025, en la final de la Copa Argentina que Argentinos Juniors perdió por penales ante Independiente Rivadavia, luego de igualar en el tiempo reglamentario.

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El último paso de Argentinos Juniors por el fútbol fue en Argentinos Juniors

A mediados de enero ya había anticipado la posibilidad de convertirse en director técnico, curso que empezó en Europa en 2021 y concluyó en Argentina en 2023, en una entrevista con DSports Radio. “Si no se da, estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”. El ex guardameta tiene armado su cuerpo técnico y pretende tener el rol de DT principal y no ser ni ayudante de campo ni entrenador de arqueros.

“Armé el cuerpo técnico y comenzamos a trabajar por si aparece algo copado que valga la pena. De todos los entrenadores saqué algo”, contó Chiquito, que a lo largo de su carrera se cruzó con entrenadores como el Cholo Simeone, Louis Van Gaal, Diego Armando Maradona, José Mourinho, Alejandro Sabella y Gerardo Martino, entre otros. “Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca", aclaró en su momento.

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Romero se retiró como el arquero argentino con más presencias en la historia de la selección: disputó 96 encuentros, mientras Emiliano Martínez suma 59 hasta ahora. Fue campeón mundial Sub 20 en Canadá 2007 y ganador de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 antes de afirmarse en la Mayor. A nivel de clubes, surgió en Racing y luego pasó por AZ Alkmaar de Países Bajos, Sampdoria, Mónaco, Manchester United y Venezia antes de regresar al fútbol argentino.

Chiquito Romero fue la figura del Boca que disputó la final de la Libertadores 2023

Juan Román Riquelme impulsó su llegada a Boca en 2022. Su último gran momento como profesional fue en la Copa Libertadores 2023, cuando resultó determinante en las tandas de penales frente a Nacional de Montevideo, Racing y Palmeiras, aunque el equipo de Jorge Almirón perdió la final ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro. El quiebre de su etapa en el Xeneize llegó después de la derrota ante River en la Bombonera, en septiembre de 2024, cuando intentó tomar a golpes de puño a un plateista. Miguel Ángel Russo lo incluyó en la lista para el Mundial de Clubes, pero no firmó planilla como suplente en ninguno de los tres partidos. Cerca del final de su vínculo con Boca, Argentinos Juniors lo incorporó sobre el cierre de 2025 al amparo del reglamento por la lesión ligamentaria de Diego Ruso Rodríguez.

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Sobre su salida del club de la Ribera, Romero dio su versión: “El hincha de Boca me tiene un respeto muy grande y cada vez que me cruza me pregunta por qué me fui. ¿Por qué fue? Creo que por el episodio con el hincha y porque el último año que me tocó atajar no fue igual al anterior. Si el grupo de 2023 ganaba la Libertadores, todos los que estábamos en ese momento hubiésemos tenido un margen todavía más grande para seguir adentro del club”.

EL PALMARÉS DE SERGIO CHIQUITO ROMERO

A nivel clubes (7):

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Liga Holandesa 2008/2009 - AZ Alkmaar

Supercopa de Holanda 2009 - AZ Alkmaar

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FA Cup 2015/2016 - Manchester United

Community Shield 2016 - Manchester United

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Europa League 2016/2017 - Manchester United

Copa de la Liga inglesa 2016/2017 - Manchester United

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Supercopa Argentina 2022 - Boca Juniors

Con las juveniles de la Selección (2):

Mundial Sub 20 - Canadá 2007

Juegos Olímpicos - Beijing 2008