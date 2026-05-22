Mundial 2026: cuáles son las vacunas que se deben aplicar para viajar seguro

El Mundial 2026 movilizará a millones de personas entre Estados Unidos México y Canadá donde se reportan brotes activos de sarampión según autoridades sanitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de Fútbol 2026 se acerca y el fervor por el evento crece en todo el planeta. Sin embargo, este año la pasión deportiva se entrelaza con una preocupación sanitaria de alto impacto: la circulación del sarampión y otros virus en los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y la necesidad de reforzar la vacunación antes de viajar.

El aumento de casos de sarampión en América encendió las alarmas de organismos internacionales, médicos y autoridades gubernamentales. El reto es claro: evitar que una fiesta deportiva se convierta en el escenario de nuevos brotes y riesgos globales.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los ministerios de Salud de la región advierten sobre el crecimiento sostenido de casos de sarampión en América. México destaca como uno de los países con mayor cantidad de contagios, mientras que Estados Unidos y Canadá también notifican brotes activos.

El Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá enfrenta un desafío sanitario por el resurgimiento del sarampión, haciendo esencial la vacunación para los viajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación aumentó luego de que la Región de las Américas perdiera el estatus de eliminación del sarampión otorgado años atrás por la Organización Mundial de la Salud, un indicio de caídas en la cobertura vacunal y un aumento de personas susceptibles a contraer la enfermedad.

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De acuerdo al epidemiólogo e infectólogo cordobés Hugo Pizzi (M.P. 54.101), el sarampión está circulando de una manera inusitada en Canadá, en México y en Estados Unidos, incluso con casos fatales en el estado de Texas o en la zona mexicana de Chihuahua. Inclusive los brotes en Canadá hicieron que perdiera el status de país seguro.

“No hay ninguna duda de que lo prioritario es sarampión. Es clave que si uno va a viajar por el mundial de fútbol a Estados Unidos, Canadá o México, países que tiene alta circulación de sarampión, se tiene que vacunar si no lo está o no sabe que está. Todos estamos registrados en la aplicación Mi Argentina o tiene el carnet vacunatorio en papel”, remarcó el experto.

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La vacuna triple viral es la principal recomendación para viajeros internacionales que asistan a eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó: “Pero ante la eventualidad de no saber cuál es mi situación, si tuve o no tuve sarampión, si estoy o no estoy vacunado, concretamente yo recomiendo que vayan al vacunatorio y se inmunicen”.

“El sarampión constituye una prioridad sanitaria por su alta transmisibilidad, su capacidad de generar brotes a partir de un solo caso y el aumento reciente de casos en la Región de las Américas, especialmente en los tres países que serán sede del evento. Para los viajeros, la recomendación principal es revisar el carnet de vacunación antes de viajar y asegurar la protección contra sarampión mediante vacuna doble o triple viral”, señaló la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en un comunicado.

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Un virus extremadamente contagioso y un escenario inédito de movilidad internacional

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves como neumonía encefalitis y muerte en no vacunados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Puede provocar complicaciones graves, en particular en niños pequeños, personas inmunosuprimidas y adultos no vacunados.

Las consecuencias más severas incluyen neumonía, encefalitis e incluso la muerte. El riesgo se multiplica en contextos de grandes concentraciones de personas, como las que se esperan en los estadios, aeropuertos y espacios públicos durante el Mundial.

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Según los últimos informes, Canadá reportó 989 casos de sarampión en varias provincias hasta mayo de 2026, mientras que Estados Unidos confirmó 1.884 casos en 40 jurisdicciones en el mismo período. México, por su parte, notificó 17.412 casos confirmados desde el comienzo del brote, con 40 muertes. Las edades más afectadas son niños de uno a cuatro años y adultos jóvenes, pero la enfermedad puede afectar a cualquier persona sin inmunidad.

México notificó más de 17000 casos de sarampión y 40 muertes mientras que Estados Unidos y Canadá también presentan aumentos sostenidos en 2026 (Composición: Infobae)

El Consejo de Vacunas de la Sociedad Argentina de Medicina advierte que el Mundial representa un “riesgo elevado” para la importación de casos debido a la enorme movilidad internacional prevista durante el torneo. Un solo caso puede generar nuevas cadenas de transmisión en países con bajas tasas de vacunación.

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Por eso, “los eventos masivos incrementan la circulación de personas de diversas regiones, con exposición en aeropuertos, estadios, hoteles, transporte público y espacios cerrados a enfermedades prevenibles por vacunas”.

La Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI) también emitió un fuerte llamado a la prevención: “La advertencia no apunta sólo a los que viajarán. Subrayan que, al regreso, los viajeros pueden convertirse en una vía de ingreso del virus en comunidades en las que existen esquemas de vacunación incompletos o personas no vacunadas”. El riesgo no termina al volver: cada infectado puede contagiar a nueve de cada diez personas no inmunizadas en su entorno.

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Estrategias, recomendaciones y el papel decisivo de la vacunación

Esta infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este contexto, las autoridades sanitarias de los países anfitriones y de las naciones emisoras de turistas desplegaron campañas intensivas de información y prevención. El Gobierno de México publicó una guía sanitaria específica para quienes viajen durante la competencia y solicitó verificar y completar los esquemas de vacunación antes del viaje internacional. La vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— es la principal recomendación, junto con las dosis contra influenza y Covid-19, según el Ministerio de Salud mexicano.

Los especialistas coinciden en que el refuerzo vacunal debe planificarse con tiempo suficiente. “La vacunación debe planificarse con tiempo, al menos 2 semanas antes del viaje para optimizar la protección”, enfatiza la SAP. Se recomienda consultar a un médico entre cuatro y ocho semanas antes de partir para revisar el calendario de vacunación y recibir eventuales refuerzos.

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“La inmunidad contra el sarampión comienza a desarrollarse entre 10 y 14 días después de la primera dosis. La respuesta es consolidada y de por vida para la mayoría de las personas tras recibir el esquema completo de dos dosis”, destacaron los expertos.

La Organización Panamericana de la Salud advierte que la caída en la cobertura vacunal favorece la reintroducción del sarampión en América - crédito Secretaría de Salud

En Argentina, la vacuna triple viral integra el Calendario Nacional de Vacunación y es gratuita. Los adultos deben corroborar que tengan aplicadas las dos dosis requeridas. Los mayores de 13 meses, adolescentes y adultos deberían acreditar dos dosis de vacuna aplicadas después del año de vida o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva.

“Los que no cuenten con documentación, tengan esquemas incompletos o desconozcan su estado vacunal deben consultar en un vacunatorio o con su médico antes del viaje”, explica la SAP.

El Ministerio de Salud de Brasil también lanzó una campaña dirigida a quienes viajarán al Mundial, con controles estrictos de carnet de vacunación en los aeropuertos antes de embarcar. Cada viajero debe acreditar al menos una dosis de la triple viral, aplicada al menos quince días antes del viaje. El objetivo es evitar la reintroducción del virus en los países de origen tras el regreso de los hinchas.

Las otras vacunas importantes a tener en cuenta

Los especialistas recomiendan revisar y completar el esquema de vacunación al menos dos semanas antes del viaje para garantizar una protección adecuada - Canva

Además del sarampión, los expertos alertan sobre otros riesgos asociados a la movilidad internacional y las grandes concentraciones: enfermedades respiratorias, dengue, chikungunya, infecciones gastrointestinales y golpes de calor. La OPS recomienda aplicar la triple viral contra sarampión, rubéola y paperas, además de las dosis contra influenza y Covid-19.

Además, las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas básicas de prevención durante el viaje: lavado frecuente de manos, consumo de agua segura, alimentos bien cocidos y evitar contacto cercano con personas enfermas.

El Mundial 2026 se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con partidos en múltiples ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Se espera la llegada de millones de turistas de más de 200 países. Este flujo masivo de viajeros obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación, no solo para proteger a quienes asisten al evento, sino también para prevenir la diseminación global de virus al regreso.

Viajeros a Estados Unidos, México y Canadá deberán verificar su esquema de vacunación al menos 15 días antes del desplazamiento- crédito REUTERS/Brendan McDermid/VisualesIA

El mensaje de los expertos es contundente: “Revisar el carnet de vacunación antes de viajar y asegurar la protección contra sarampión mediante vacuna doble o triple viral” es una medida imprescindible. La prevención y la vacunación son la herramienta más efectiva para evitar complicaciones y frenar la expansión de enfermedades prevenibles.

Frente a la pasión del fútbol y la promesa de una fiesta global, la salud debe ocupar el primer plano y la responsabilidad individual se convierte en un eslabón esencial de la protección colectiva.