Carlos Kikuchi: “El presidente Milei no va a prescindir de Karina ni de Santiago Caputo”

“Bullrich está armando su propio partido”, expresó Carlos Kikuchi, al referirse sobre la interna de LLA

Carlos Kikuchi, senador bonaerense y ex jefe de campaña presidencial de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que Javier Milei “no va a echar” ni a Karina Milei, ni al asesor Santiago Caputo del Gobierno, al analizar la dura interna que quedó expuesta en redes sociales esta semana. Además, advirtió sobre la ausencia de políticas productivas y la intención de la senadora Patricia Bullrich de “construir su propio partido”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía -compuesto por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan-, Kikuchi caracterizó que “Karina es un personaje central en este juego”, en relación a la marcha del Gobierno, y “Santiago Caputo también”, por lo que la interna entre ambos sectores “no va a desaparecer”.

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“No lo veo a Javier Milei echando a ninguno de los dos. No lo veo posible. Debiera suceder una catástrofe. Los acotará, verá y tratará”, expresó. Y continuó: “El presidente no puede prescindir de Karina que es su hermana. Ya ha dicho que no es fusible, pero tampoco de Santiago Caputo. No va a prescindir Santiago Caputo”.

El ex jefe de campaña explicó que la lógica de la interna libertaria es “a todo o nada”, sin margen para el disenso, a raíz de una visión “maniquea del poder” de todos los sectores. “No hay lugar para discrepar. Es un gobierno libertario en lo económico, pero es bastante autoritario en lo político. Esto no cabe duda”, reafirmó

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Consultado sobre el impacto de las disputas, fue tajante: “Daña la gestión, pero si la economía funciona, la gente soporta”. Pero señaló que este tipo de enfrentamientos “empieza a erosionar, porque se ven casos que hay que probar en la Justicia si son o no de corrupción. Empiezan a aparecer trapitos al sol que no debieran estar ahí”.

En su análisis, la disputa se refleja en la administración del Estado y el armado electoral: “Todo el grupo de Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo quedaron con determinadas tareas como controlar ARCA y la SIDE, o navegar horizontalmente la administración pública en sectores bastante importantes como energía y transporte. Conformar las listas electorales está en manos del otro grupo, que es el de Karina y los Menem”.

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Sin embargo, aclaró: “El Presidente en ese escenario no hace nada. Está 100% concentrado en el trabajo económico. El papel o el rol que juega el Presidente es el de ministro de Economía, y tiene un ministro de Economía que, en realidad, es un secretario de Finanzas”.

Esta ilustración en acuarela capta la supuesta tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los intereses de Patricia Bullrich

Kikuchi expuso que, dentro de La Libertad Avanza (LLA), la representación del “gobierno puro” de Javier Milei son “Karina y Santiago”, y luego hay “otros actores” entre los que figura la senadora nacional y ex presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre quien deslizó que intentará ser candidata presidencial en 2027.

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En el caso de Bullrich, es un actor muy relevante que creo que está haciendo su propio partido en este momento. No es una metáfora. Hace como tres semanas el vicegobernador de Corrientes, (Néstor Pedro) Braillard presentó en el restaurant Imparcial de Avenida de Mayo el Partido Popular, con ciento cincuenta dirigentes de todo el país. Braillard no hace nada sin consultarlo a (Gustavo) Valdez. Valdez es Bullrich".

En ese marco, precisó que presentaron “un partido nacional con doce distritos a nivel nacional y a nivel provincial”. “En abril de 2026, ya tiene doce provincias armadas. Con lo cual, no va a tener ningún problema en llegar con veinticuatro distritos al 27″, sostuvo.

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Patricia Bullrich y Karina Milei, en una obra de teatro (Jaime Olivos)

“Ella estará viendo que, por el lado de Karina, no le van a hacer las cosas muy fáciles a ella con La Libertad Avanza, con lo cual ella va a poder tener su propio instrumento político. Verá cómo juega esa carta frente al Presidente, le va a jugar por afuera o le va a pedir no sé qué cosa la vicepresidencia o la Capital”, indicó en diálogo con Infobae.

“Además está tomando algunas distancias del Gobierno. Es decir, no está rompiendo ni se está corriendo, pero está armando su juego. Esto no cabe ninguna duda”, contó.

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Falta de políticas productivas y la opción opositora

Carlos Kikuchi se refirió también al deterioro social en el conurbano bonaerense: “La gente que está en blanco no llega a fin de mes. No ya el que está en negro. El que tiene un trabajo en blanco no está llegando a fin de mes”. Y sumó: “No es responsabilidad de Milei lo que está ocurriendo, que se está profundizando. Tenés 24 mil empresas que han cerrado desde que asumió el Gobierno”.

Para Kikuchi, la visión oficial es “si no sos competitivo, fundite y dedicate a otra cosa”, pero advirtió que “faltan políticas productivas y creatividad”. “Que el Gobierno haya decidido dejar todas las políticas de la producción abajo de un ministro de Economía como Toto Caputo, que es un gran trader, pero que nunca pagó una quincena, te da la pauta. Yo creo que el Gobierno debiera poner un Ministerio de la Producción y poner gente extremadamente idónea al frente”, consideró.

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El senador bonaerense confirmó que, desde su espacio, se trabaja para conformar una alternativa al oficialismo junto a sectores del peronismo no kirchnerista y del radicalismo: “Estamos trabajando en esta discusión con gente del interior, intendentes, referentes del peronismo, en algunos casos del radicalismo y espacios de derecha que ha quedado fuera de este esquema. Hay que ponerse de acuerdo en cinco o diez puntos básicos”.

Sobre el futuro de la oposición, Kikuchi opinó: “Si estamos de acuerdo con que la Argentina tiene que ser un país normal, con inflación cero, superávit fiscal, un esquema simplificado de impuestos y también políticas productivas, podemos confluir. Los que estamos a la derecha tenemos que tener la generosidad de corrernos al centro y los que están a la izquierda, lo mismo”, concluyó.

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"No la veo a Karina poniéndole palos en la rueda a Santilli", sostuvo Kikuchi

Consultado por posibles candidaturas en la provincia de Buenos Aires, anticipó: “No la veo a Karina poniéndole palos en la rueda a (Diego) Santilli. Si Santilli es el que más mide, probablemente sea Santilli”. Y cerró destacando que la economía será el factor central en el destino político: “La economía es la que va a marcar el destino del Gobierno. Esto no cabe duda. Más allá de todas las internas que estamos viendo, que van a continuar, son así. Se pelean en público, no lo ocultan y no lo van a cambiar”.

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