La UEFA descarta aplicar la tarjeta roja automática y toma distancia con la FIFA

Tras el caso Prestianni-Vini Jr. la UEFA mantiene su autonomía y rechaza la tarjeta roja automática para gestos de protesta en Champions League (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

La UEFA se distanció de la FIFA y decidió no seguir su ejemplo: por ahora, no aplicará la expulsión automática para futbolistas que se cubran la boca al hablar en el campo o que abandonen el terreno de juego como forma de protesta. La diferencia abre un escenario regulatorio con dos velocidades, justo cuando el ente avanzará con esa medida “en la próxima Copa Mundial a partir del 1 de junio”, según informó The Guardian.

El máximo organismo del fútbol europeo mantendrá su normativa actual en la UEFA Champions League y las ligas europeas, por lo que la regla no entrará en vigor allí “ni en el resto de torneos continentales de la temporada siguiente”, al menos en el corto plazo. De acuerdo con lo recogido por The Guardian en el texto base, la confederación optó por “mantener su normativa y no adoptar, por ahora, la tarjeta roja automática” en esas situaciones, en una decisión que responde a “criterios de autonomía regulatoria y cautela ante los cambios”.

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Así, la UEFA continuará con el régimen disciplinario vigente mientras observa el impacto que pueda tener la reforma en el torneo que organiza la FIFA.

FIFA implementará la tarjeta roja automática para protestas desde junio, mientras la UEFA mantendrá su proceso disciplinario para evaluar cada incidente en sus competiciones europeas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de la UEFA

El contraste es claro: mientras la FIFA impondrá la norma de forma obligatoria en sus torneos, la UEFA eligió no incorporarla a su agenda inmediata. Según el texto, la diferencia de criterios se apoya en el marco del International Football Association Board (IFAB), que “habilita a cada organización a implementar o no la medida”, según indicó The Guardian. En esa línea, “el comité ejecutivo de la UEFA decidió no incluir la tarjeta roja automática en su agenda de reformas para esta temporada”.

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El calendario interno de la UEFA también refleja esta estrategia: “El nuevo reglamento tampoco será modificado de inmediato en la próxima reunión del comité de competiciones de clubes en Leipzig, donde todo apunta a que se ratificarán los reglamentos actuales sin cambios de relieve”. Así, el organismo europeo eligió continuidad en sus torneos mientras la FIFA avanza con un giro disciplinario que podría alterar rutinas habituales dentro del campo, como cubrirse la boca durante discusiones.

Caso Prestianni–Vinicius Jr.: el antecedente central de la reforma

La norma que aplicará la FIFA surge de episodios recientes, y uno de los principales fue el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en Champions League. En febrero, “el futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni, del Benfica, de insultos racistas”, tras lo cual “Prestianni se cubrió la boca con la camiseta durante un partido” del principal torneo de clubes de Europa.

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El caso escaló al plano disciplinario con una resolución: “El comité disciplinario de la UEFA lo sancionó con seis partidos, tres de ellos en suspenso, tras hallarlo culpable de conducta homofóbica, según información recogida por The Guardian”. Ese dato no solo expone el peso del antecedente, sino que muestra que la UEFA ya abordó el episodio con sanción, pero dentro de su marco actual, sin automatismo de expulsión inmediata por el gesto de cubrirse la boca.

El episodio también evidenció cómo un recurso frecuente entre futbolistas —taparse la boca para evitar lecturas labiales— puede quedar en el centro de un debate mayor, sobre todo cuando aparece vinculado a acusaciones y a procesos disciplinarios. En el texto base, este caso figura como uno de los hechos que empujaron a la FIFA a endurecer el enfoque en el Mundial, pero la UEFA optó por no trasladar automáticamente esa lógica a sus torneos.

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En ese punto, la decisión europea cobra otra dimensión: al no adoptar la tarjeta roja automática, preservan la posibilidad de evaluar caso por caso mediante comités disciplinarios, como ocurrió con Prestianni. Para el organismo, la prioridad inmediata parece ser observar resultados antes de reformar su propia arquitectura de sanciones dentro del campo.

FIFA implementará en el Mundial la expulsión automática por cubrirse la boca o abandonar el campo (REUTERS)

Qué puede pasar en el Mundial y en las ligas europeas

La UEFA no cerró la puerta a revisar el tema, pero eligió hacerlo después de ver cómo funciona la norma en la práctica. “Fuentes consultadas explicaron que el comité de árbitros observará durante el próximo Mundial el efecto de la nueva normativa disciplinaria impulsada por la FIFA”. Esta servirá “como base para debatir si corresponde modificar el reglamento en competiciones europeas a partir de la siguiente campaña”.

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La divergencia, además, no se limita a la UEFA. El texto remarca que “las principales ligas y federaciones europeas conservan libertad para decidir si integran o no las reglas impulsadas por la FIFA”. En ese marco, The Guardian señaló que la Premier League comunicará su posición definitiva tras su asamblea anual de clubes “prevista para el próximo mes”, aunque “se considera improbable que la medida sea adoptada a corto plazo”.

Por ahora, el mapa queda fragmentado: “Hasta la fecha, solo la FIFA ha establecido como obligatoria la aplicación de la expulsión automática en sus torneos”, lo que configura “un panorama diverso” entre competencias internacionales y ligas profesionales. En ese contexto, el comité de árbitros de la UEFA “dará seguimiento especial a la ejecución de la norma en el Mundial”, un paso que, según el texto, podría “abrir la puerta a una revisión profunda” de su política disciplinaria en la temporada siguiente.

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