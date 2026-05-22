Cannes sigue siendo un festival excepcional, incluso en una edición 2026 que puede considerarse discreta

Pedro Almodóvar junto a Barbara Lennie (izq.) y Leonardo Sbaraglia (der.) antes de la presentación de 'Amarga Navidad', que compite en el 79º Festival de Cine de Cannes (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A pesar de todas las quejas y suspiros que inspira, el Festival de Cine de Cannes siempre cumple — finalmente. Esto es cierto incluso este año, que es ampliamente visto como una decepción; una percepción que, al menos en parte, ha sido influenciada por la extraordinaria selección del año pasado. En 2025, todos aquí sabían lo bien que la pasamos ya que una tras otra las favoritas de la crítica — Sirat, El agente secreto, Valor sentimental y Fue solo un accidente — fueron recibidas con ovaciones de pie antes de dirigirse a otros festivales, salas de cines arte e incluso a la contienda por los Oscar.

Este año ha sido más tranquilo. No rechacé tantas fiestas a las que no tenía intención de asistir pero de todas formas quería ser invitada. Aun así, no ha sido tan monótono como sugieren algunos reportes. Es posible que los grandes estudios hayan decidido ausentarse del evento, pero el resto del mundo del cine ha hecho acto de presencia con una participación estimada de 40 mil profesionales provenientes de 140 países. Jane Fonda ayudó a dar inicio a la celebración en la ceremonia de apertura, y la ganadora del Nobel Annie Ernaux apareció en el estreno de A Girl’s Story, de Judith Godrèche, un drama sobre el paso a la adultez basado en una de las memorias de Ernaux. Los miembros del jurado que seleccionarán al ganador de la Palma de Oro han estado activos, entre ellos Demi Moore, quien ha pasado una cantidad considerable de tiempo en la alfombra roja.

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'Fatherland', sobre el regreso de Thomas Mann a Alemania luego del período nazi, es candidata al premio mayor en Cannes (Foto: The Match Factory)

Con solo unos días restantes, los títulos más sólidos hasta ahora incluyen All of a Sudden de Ryusuke Hamaguchi, Paper Tiger de James Gray y Fatherland de Pawel Pawlikowski. También disfruté la ingeniosa, aunque excesivamente dispersa, Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, sobre dos cineastas, uno de los cuales está siendo inventado por el otro — tecleado y revisado palabra por palabra — en un guion. Es una de varias películas sobre el proceso artístico que alternan constantemente entre creadores y sus creaciones. No es nuevo que los personajes cobren algún tipo de vida, pero es difícil no preguntarse si algunos de las más indómitas en estas películas han sido inspiradas por preocupaciones sobre la inteligencia artificial.

Como el principal evento de su tipo, Cannes tiene cierta discreción en lo que programa, aunque siempre hay más en juego que el gusto del programador y la disponibilidad de una película. También existe la coincidencia, lo que puede explicar por qué las únicas dos películas estadounidenses en la competencia principal están ambientadas en Nueva York en la década de 1980: Paper Tiger y The Man I Love. Neon estrenará Paper Tiger, así que oirás mucho más de ella más adelante en el año, especialmente cuando la temporada de premios entre en pleno apogeo. The Man I Love aún no tiene distribución en Estados Unidos, pero su protagonista, Rami Malek, quien ganó un Oscar por su papel principal en Rapsodia bohemia, tiene la suficiente notoriedad para asegurar algún tipo de acuerdo.

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El drama más angustiante de este año, sin duda, ha ocurrido fuera de la pantalla y ha llevado a algunos asistentes al festival a abuchear el nombre del gigante francés de la financiación cinematográfica Canal Plus cada vez que aparecía en los créditos. Antes de que comenzara el festival, unos 600 profesionales del cine francés, incluidos algunos con películas aquí, firmaron una petición condenando la influencia del magnate mediático Vincent Bolloré, quien controla Canal Plus y cuyos medios han promovido a la extrema derecha. La carta advertía que su influencia llevaría a “una toma fascista de la imaginación colectiva”. El domingo, el director de Canal Plus, Maxime Saada, afirmó en un evento que la empresa ya no trabajaría con los firmantes.

'Paper Tiger' es una de las pocas películas estadounidenses que se destacan en la edición 2026 del Festival de Cannes (Foto: Neon Pictures)

La amenaza de un boicot en las artes es profundamente inquietante; también podría ser desastrosa considerando la cantidad de películas que dependen de la financiación francesa, incluso de otros países. Congo Boy, el conmovedor y modesto drama de Rafiki Fariala, se centra en un dulce e indestructible adolescente refugiado en la República Centroafricana que descubre su voz mientras lucha por mantener a sus hermanos. Cuenta con apoyo francés, al igual que Ben’imana, de la guionista y directora ruandesa Marie-Clémentine Dusabejambo. Ambientada 18 años después del genocidio en su país, reexplora los horrores del pasado a través de la vida de sobrevivientes cuyo trauma está inscrito en sus rostros atormentados, cuerpos rotos y recuerdos aplastantes. Ambas películas están en Un Certain Regard, una sección del festival orientada principalmente a cineastas jóvenes y debutantes.

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El modelo francés de financiamiento cinematográfico es complejo y ha sido objeto de críticas rutinarias, incluso por parte del gobierno de Trump. Cuando Justine Triet ganó la Palma por Anatomía de una caída en 2023, criticó en su discurso de aceptación al gobierno francés por algunas de sus políticas económicas, al tiempo que elogiaba la “excepción cultural” del país, una política que protege el cine con subsidios, estrenos robustos en salas y otras medidas. Como explicó Triet aquella noche, Anatomía de una caída se benefició de esta política, con parte de su presupuesto proveniente del Estado. La excepción cultural la benefició a ella y a los espectadores, incluidos los de Estados Unidos, donde la película se convirtió en una ganadora más de Cannes que tuvo un papel relevante en los Oscar.

Justine Triet y su compañero, Arthur Hariri, terminaron ganando el Oscar al mejor guion original por Anatomía de una caída. Hariri firmó la carta a Canal Plus; también es director, y su más reciente obra, The Unknown, una fantasía lúgubre e inquietante sobre intercambio de cuerpos, compite en la selección principal. La trama se centra en varios personajes que descubren misteriosamente que su conciencia, y quizás su alma, han ocupado otros cuerpos. Es una película absorbente, irritante y en ocasiones conmovedora, y aunque no me convence del todo —ni cómo evita definirse sobre la identidad, incluido el tema trans—, me alegra haberla visto en Cannes, donde prevale una actitud excepcional hacia el cine.

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Fuente: The New York Times