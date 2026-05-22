El Ministerio de Educación de El Salvador entrega paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en Nahuaterique

Los paquetes escolares incluyen uniformes, zapatos, útiles, libros y un dispositivo electrónico para estudiantes de áreas fronterizas./(Redes de Christian Guevara)

El Ministerio de Educación de El Salvador, bajo la dirección de la ministra Karla Trigueros, realizó la entrega de paquetes escolares a niños con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña en la zona del exbolsón de Nahuaterique, ubicada en el departamento de Morazán, frontera con Honduras.

Esta acción se enmarca en el compromiso del Gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, de fortalecer el acceso a la educación y beneficiar a las familias residentes en áreas históricamente marginadas y de difícil acceso.

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La entrega de estos paquetes escolares contempla a estudiantes provenientes de familias que residen en la zona de los exbolsones, territorios que históricamente han mantenido vínculos con ambos países y donde muchos niños poseen doble nacionalidad. Los kits distribuidos incluyen uniformes, zapatos, útiles escolares, libros, lapiceros, plumones y un dispositivo electrónico. La ministra Karla Trigueros resaltó que esta inversión busca aliviar la carga económica de las familias salvadoreñas y garantizar que cada niño reciba las herramientas necesarias para su proceso educativo.

Los paquetes escolares han sido trasladados nuevamente a Morazán para ser entregados hoy a los niños en el exbolsón de Nahuaterique./ (Secretaría de Prensa)

“Nos encontramos una vez más en este punto fronterizo en el área de Morazán, del lado de El Salvador, donde esta mañana entregaremos los paquetes escolares a nuestros niños. Niños que tienen nacionalidad salvadoreña y hondureña, los cuales recibirán un paquete escolar completo”, declaró la ministra Trigueros en el punto de entrega, acompañada por personal de la Secretaría de Prensa y autoridades educativas.

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La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que la logística para la entrega de los paquetes escolares se desarrolló de manera integral, involucrando a equipos del Ministerio de Educación y voluntarios, quienes se encargaron de descargar y distribuir las cajas con los materiales en el área fronteriza. La iniciativa pretende llegar a todos los rincones del país, asegurando que ningún niño salvadoreño quede excluido del programa, independientemente de su ubicación o condición migratoria.

La ministra enfatizó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho la inversión más grande en educación en la historia de este país y este paquete escolar es parte de esa gran inversión. Vamos a llegar a cada rincón de El Salvador y donde todos los niños salvadoreños necesiten y puedan tener su paquete escolar.

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Incidente diplomático en la frontera

El operativo de entrega de los paquetes escolares se desarrolló luego que el pasado martes, cuando el Ministerio de Educación intentó ingresar al territorio hondureño para distribuir los paquetes escolares, las autoridades de Honduras impidieran el ingreso de la ministra.

Militares de Honduras impidieron el ingreso de la ministra Trigueros el pasado martes, cuando el gobierno salvadoreño entregaría 1,900 paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en los exbolsones./ (Porttada)

Trigueros, quien portaba uniforme militar durante la actividad, no recibió la autorización para cruzar la frontera, lo cual ha obligado a las autoridades a realizar la entrega exclusivamente del lado salvadoreño, en el área de Morazán. Esta situación no detuvo el proceso de distribución, que continuó de acuerdo con lo programado para beneficiar a los estudiantes con doble nacionalidad.

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Impacto en la comunidad fronteriza

La entrega de paquetes escolares representa un apoyo directo para las familias del exbolsón de Nahuaterique, una zona caracterizada por su compleja situación fronteriza y sus desafíos en materia de acceso a servicios básicos.

El programa de entrega de paquetes escolares continuará en otras zonas del país, como parte de la estrategia nacional para mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de acceso para la niñez salvadoreña, especialmente en territorios fronterizos y de difícil acceso.

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