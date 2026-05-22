El Salvador

El Ministerio de Educación de El Salvador entrega paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en Nahuaterique

La acción forma parte de una estrategia nacional impulsada por el gobierno salvadoreño, orientada a apoyar a familias de áreas históricamente marginadas mediante la provisión de insumos educativos esenciales para el ciclo lectivo.

Guardar
Google icon
Los paquetes escolares incluyen uniformes, zapatos, útiles, libros y un dispositivo electrónico para estudiantes de áreas fronterizas./(Redes de Christian Guevara)
Los paquetes escolares incluyen uniformes, zapatos, útiles, libros y un dispositivo electrónico para estudiantes de áreas fronterizas./(Redes de Christian Guevara)

El Ministerio de Educación de El Salvador, bajo la dirección de la ministra Karla Trigueros, realizó la entrega de paquetes escolares a niños con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña en la zona del exbolsón de Nahuaterique, ubicada en el departamento de Morazán, frontera con Honduras.

Esta acción se enmarca en el compromiso del Gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, de fortalecer el acceso a la educación y beneficiar a las familias residentes en áreas históricamente marginadas y de difícil acceso.

PUBLICIDAD

La entrega de estos paquetes escolares contempla a estudiantes provenientes de familias que residen en la zona de los exbolsones, territorios que históricamente han mantenido vínculos con ambos países y donde muchos niños poseen doble nacionalidad. Los kits distribuidos incluyen uniformes, zapatos, útiles escolares, libros, lapiceros, plumones y un dispositivo electrónico. La ministra Karla Trigueros resaltó que esta inversión busca aliviar la carga económica de las familias salvadoreñas y garantizar que cada niño reciba las herramientas necesarias para su proceso educativo.

Los paquetes escolares han sido trasladados nuevamente a Morazán para ser entregados hoy a los niños en el exbolsón de Nahuaterique./ (Secretaría de Prensa)
Los paquetes escolares han sido trasladados nuevamente a Morazán para ser entregados hoy a los niños en el exbolsón de Nahuaterique./ (Secretaría de Prensa)

“Nos encontramos una vez más en este punto fronterizo en el área de Morazán, del lado de El Salvador, donde esta mañana entregaremos los paquetes escolares a nuestros niños. Niños que tienen nacionalidad salvadoreña y hondureña, los cuales recibirán un paquete escolar completo”, declaró la ministra Trigueros en el punto de entrega, acompañada por personal de la Secretaría de Prensa y autoridades educativas.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que la logística para la entrega de los paquetes escolares se desarrolló de manera integral, involucrando a equipos del Ministerio de Educación y voluntarios, quienes se encargaron de descargar y distribuir las cajas con los materiales en el área fronteriza. La iniciativa pretende llegar a todos los rincones del país, asegurando que ningún niño salvadoreño quede excluido del programa, independientemente de su ubicación o condición migratoria.

La ministra enfatizó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho la inversión más grande en educación en la historia de este país y este paquete escolar es parte de esa gran inversión. Vamos a llegar a cada rincón de El Salvador y donde todos los niños salvadoreños necesiten y puedan tener su paquete escolar.

Incidente diplomático en la frontera

El operativo de entrega de los paquetes escolares se desarrolló luego que el pasado martes, cuando el Ministerio de Educación intentó ingresar al territorio hondureño para distribuir los paquetes escolares, las autoridades de Honduras impidieran el ingreso de la ministra.

Militares de Honduras impidieron el ingreso de la ministra Trigueros el pasado martes, cuando el gobierno salvadoreño entregaría 1,900 paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en los exbolsones./ (Porttada)
Militares de Honduras impidieron el ingreso de la ministra Trigueros el pasado martes, cuando el gobierno salvadoreño entregaría 1,900 paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en los exbolsones./ (Porttada)

Trigueros, quien portaba uniforme militar durante la actividad, no recibió la autorización para cruzar la frontera, lo cual ha obligado a las autoridades a realizar la entrega exclusivamente del lado salvadoreño, en el área de Morazán. Esta situación no detuvo el proceso de distribución, que continuó de acuerdo con lo programado para beneficiar a los estudiantes con doble nacionalidad.

Impacto en la comunidad fronteriza

La entrega de paquetes escolares representa un apoyo directo para las familias del exbolsón de Nahuaterique, una zona caracterizada por su compleja situación fronteriza y sus desafíos en materia de acceso a servicios básicos.

El programa de entrega de paquetes escolares continuará en otras zonas del país, como parte de la estrategia nacional para mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de acceso para la niñez salvadoreña, especialmente en territorios fronterizos y de difícil acceso.

Temas Relacionados

Ministerio de Educación de El SalvadorMorazánEducación InfantilDoble NacionalidadEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre lágrimas y clamor de justicia, sepultan a once de las víctimas de la masacre en Trujillo, Honduras

El dolor inunda la comunidad de Rigores tras el último adiós a las tres hermanas Rodríguez y ocho trabajadores más, en medio de masivos sepelios y videos que conmocionan a Honduras

Entre lágrimas y clamor de justicia, sepultan a once de las víctimas de la masacre en Trujillo, Honduras

Panamá y Marruecos activan una nueva ruta diplomática y comercial

Ambos países buscan convertir su posición estratégica en mayores intercambios económicos y cooperación sectorial

Panamá y Marruecos activan una nueva ruta diplomática y comercial

El Congreso de Guatemala espera aprobar la Ley antilavado el 2 de junio

La última fase del trámite legislativo depende de consensos entre bloques parlamentarios, pese a que los aspectos técnicos de la normativa ya fueron resueltos según el presidente del Congreso, Luis Contreras

El Congreso de Guatemala espera aprobar la Ley antilavado el 2 de junio

Salud Pública y Sociedades Médicas vigilan leve repunte de COVID-19 y otros virus estacionales en República Dominicana

Neumólogos dominicanos informaron sobre un leve repunte de casos de COVID-19 en el país, caracterizado por síntomas como rinitis, tos y dolores articulares

Salud Pública y Sociedades Médicas vigilan leve repunte de COVID-19 y otros virus estacionales en República Dominicana

Sentencian a 30 años de prisión a “homeboy” de la mara 18 y a cinco pandilleros más en El Salvador

Un fallo emitido tras una audiencia pública resultó en condenas de prisión para integrantes de una estructura identificada por su participación en actividades ilícitas, según informó el órgano judicial salvadoreño

Sentencian a 30 años de prisión a “homeboy” de la mara 18 y a cinco pandilleros más en El Salvador

TECNO

Cómo tener acceso gratis a YouTube Premium Lite con este plan de IA Pro de Google

Cómo tener acceso gratis a YouTube Premium Lite con este plan de IA Pro de Google

El fin de Destiny 2 ya es oficial: Bungie anuncia que el videojuego no recibirá más actualizaciones

La solución al uso de animales en pruebas de laboratorios la tiene esta IA

Google reorganiza sus planes de IA: así quedan los nuevos precios y funciones de Gemini

Si las USB en tu computador se desconectan aleatoriamente, estos cinco ajustes lo resuelven

ENTRETENIMIENTO

Primer avance de ‘Vought Rising’, el spin-off de ‘The Boys’

Primer avance de ‘Vought Rising’, el spin-off de ‘The Boys’

El inesperado cambio de imagen de Demi Moore que sorprendió en el Festival de Cannes

“Fue como un año de terapia intensa”: Victoria Beckham confesó el peso emocional de narrar su documental

Stray Kids confirma gira “STRAYCITY” en Latinoamérica para 2026: países, fechas y más

Primer adelanto de “La bola negra”, la película española que fue ovacionada por 20 minutos en Cannes

MUNDO

Las primeras imágenes de la cueva submarina en Maldivas donde cinco buceadores italianos murieron

Las primeras imágenes de la cueva submarina en Maldivas donde cinco buceadores italianos murieron

Marco Rubio se reunió con el secretario general de la OTAN para tratar los gastos en defensa y la guerra en Irán

La Alianza del Ártico alerta contra el avance de Rusia y China en la región: "Estamos reforzando nuestra presencia militar"

Taiwán quiere ser un centro regional de drones comerciales y militares: busca producir 100 mil por mes

Un borrador del acuerdo propuesto entre Irán y Estados Unidos circula en el Golfo, pero no menciona un tema clave