Ciencia

Que es el VO₂ max y por qué es importante para la salud

La medición de la capacidad máxima de oxígeno durante el ejercicio permite evaluar la eficiencia cardiorrespiratoria y predecir la longevidad, según investigaciones citadas por expertos en bienestar físico

Por Bautista Sanjurjo

El VO₂ max es el
El VO₂ max es el principal indicador de la eficiencia cardiorrespiratoria y la salud cardiovascular. (Freepik)

La capacidad del cuerpo para aprovechar el oxígeno durante el ejercicio, conocida como VO₂ max, se ha convertido en uno de los indicadores más precisos de la eficiencia aeróbica y la salud cardiovascular. Este parámetro determina el volumen máximo de oxígeno que una persona puede absorber y utilizar durante una actividad física exigente. Su relevancia alcanza tanto a atletas como a quienes desean mejorar su bienestar general y aumentar su longevidad, según señala Healthline.

El VO₂ max muestra cómo el organismo transforma el oxígeno inhalado en energía utilizable, proceso esencial para alimentar las células y eliminar el dióxido de carbono. Cuando el valor es más alto, el cuerpo puede consumir más oxígeno y genera mayor cantidad de energía a través del adenosín trifosfato, lo que permite un mejor rendimiento en actividades físicas demandantes y una mayor resistencia ante esfuerzos prolongados. Un VO₂ max elevado, según especialistas citados por Healthline, no solo anticipa el desempeño en deportes de resistencia, sino que también sirve como referencia para seguir la evolución de la salud física.

Aunque esta medición suele asociarse con atletas, su utilidad abarca a cualquier persona interesada en su estado cardiorrespiratorio. Médicos y cardiólogos utilizan este parámetro para valorar la función del corazón y los pulmones, mientras que entrenadores personales y especialistas en fitness lo aplican para diseñar rutinas a medida. La relación directa entre un VO₂ max superior y una mayor esperanza de vida respalda la importancia de trabajar la resistencia cardiorrespiratoria, incluso en personas sin historial deportivo.

El VO₂ max puede mejorarse
El VO₂ max puede mejorarse con entrenamiento progresivo, aumentando la resistencia y reduciendo la fatiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición puede realizarse mediante pruebas específicas en laboratorios, hospitales y centros de fitness. Las formas más fiables suelen realizarse en entornos médicos, guiadas por especialistas, con métodos máximos o submáximos adaptados al estado físico de cada uno. Las pruebas submáximas, que no requieren llegar al agotamiento total, permiten medir la resistencia en personas de todas las edades.

Entre los métodos comunes se encuentran el test de Astrand en cinta, la carrera de 2,4 km, el test de bleep multietapa y opciones accesibles como la caminata o la carrera en cinta para principiantes. También se destacan el test de Cooper (2,4 km), el test Rockport (1,6 km) y el protocolo Bruce en cinta, útiles para comparar resultados individuales con promedios poblacionales.

El valor del VO₂ max depende de factores como edad, sexo, nivel de actividad física y altitud al momento de la prueba. Aunque la edad y el sexo no se pueden modificar, el nivel de entrenamiento es el factor más determinante y puede mejorarse con hábitos adecuados. Healthline resalta que el VO₂ max tiende a disminuir con los años, pero la práctica regular de ejercicio ayuda a conservarlo en niveles óptimos.

Aumentar el VO₂ max resulta posible al incrementar de manera progresiva la duración e intensidad de la actividad física. Los beneficios aparecen incluso tras unas semanas de entrenamiento, con menor fatiga al subir escaleras, reducción del estrés y fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, un VO₂ max alto se relaciona con menor incidencia de enfermedades y mayor capacidad para enfrentar los desafíos físicos cotidianos.

El VO₂ max es una herramienta valiosa para evaluar y optimizar la salud cardiovascular a lo largo de los años. Como destaca Healthline, seguir de cerca este indicador y mantenerlo en niveles adecuados influye directamente en la calidad de vida y el bienestar general en cualquier etapa.

