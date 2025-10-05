Ciencia

Cómo la ciencia explica el fenómeno del déjà vu y cuándo preocuparse

Aunque esta vivencia es común en la población, los especialistas recomiendan consultar a profesionales de la salud si se presenta con mucha frecuencia, dura más de lo habitual o incluye síntomas neurológicos adicionales

Por Constanza Almirón

Guardar
El déjà vu afecta hasta
El déjà vu afecta hasta al 97% de la población y suele ser inofensivo, pero puede alertar sobre trastornos neurológicos si es frecuente o se acompaña de otros síntomas (Crédito: Freepik)

Una escena cotidiana puede transformarse en un instante desconcertante cuando la mente sugiere que ya se ha vivido, aunque la razón indique lo contrario. Esta sensación, conocida como déjà vu, afecta a una gran parte de la población y provoca tanto curiosidad como inquietud.

De acuerdo con Cleveland Clinic, hasta el 97% de las personas experimentó al menos una vez esta impresión fugaz, que desaparece tan repentinamente como surge. Aunque en la mayoría de los casos no implica gravedad, especialistas advierten que, en ocasiones, el déjà vu puede ser una señal de alerta sobre la salud cerebral.

El término francés déjà vu significa “ya visto” y se manifiesta como una percepción breve y engañosa de haber vivido una situación antes, pese a que objetivamente no sea así. Sam Berkovic, neurólogo clínico y director del Centro de Investigación de Epilepsia en Austin Health de la Universidad de Melbourne, sostiene: “Es un fenómeno normal. Y cuando le preguntas a la gente, entre el 60% y el 70% dicen que lo entienden”.

El déjà vu puede presentarse
El déjà vu puede presentarse en conversaciones, lugares desconocidos o al percibir aromas, y suele durar solo unos segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede presentarse en múltiples contextos: durante una conversación, al ingresar a un lugar desconocido o incluso al percibir un aroma. Jean Khoury, neuróloga de Cleveland Clinic, la define como “una falsa sensación de familiaridad”, en la que el cerebro sugiere haber estado en una situación anterior sin que exista un recuerdo real que lo respalde.

Explicaciones científicas y teorías sobre el origen del déjà vu

Las explicaciones científicas sobre el origen del déjà vu señalan una compleja interacción entre los sistemas de memoria y reconocimiento cerebral. Según Cleveland Clinic, el fenómeno responde a conexiones disfuncionales entre las áreas encargadas de la memoria y aquellas que procesan experiencias nuevas, en particular el lóbulo temporal y el hipocampo.

Esa alteración genera una confusión momentánea entre lo conocido y lo novedoso. Berkovic añade que, si bien la naturaleza efímera del déjà vu dificulta su investigación, se obtuvieron pistas valiosas al estudiar a pacientes con epilepsia, quienes a veces experimentan sensaciones intensas de déjà vu al inicio de una crisis, asociadas a descargas eléctricas anómalas en el hipocampo.

El fenómeno del déjà vu
El fenómeno del déjà vu surge por una interacción compleja entre la memoria y el reconocimiento cerebral, involucrando áreas como el lóbulo temporal y el hipocampo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre el fenómeno también explora la relación con la percepción inconsciente de detalles. Piers Howe, de la Universidad de Melbourne, llevó a cabo experimentos en los que los participantes advertían cambios en imágenes o escenas sin precisar qué había cambiado, lo que sugiere que el cerebro procesa más información de la que se percibe conscientemente.

“Nuestra memoria visual no se limita a memorizar dos o tres objetos de una escena, sino que también capta las estadísticas sumativas del resto de la escena”, explica Howe. El procesamiento inconsciente puede desencadenar la sensación de familiaridad propia del déjà vu, incluso cuando no se logra identificar el origen del supuesto recuerdo.

Investigaciones con resonancia magnética muestran
Investigaciones con resonancia magnética muestran que el déjà vu activa regiones frontales del cerebro responsables de la revisión y el conflicto de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios como el coordinado en 2016 por Akira O’Connor, de la Universidad de St Andrews, emplearon resonancia magnética para observar la actividad cerebral durante episodios de déjà vu. Los resultados indican la activación de regiones frontales responsables de la revisión y el conflicto de memoria, lo que respalda la hipótesis de que el fenómeno sería el resultado de un intento del cerebro por resolver una discrepancia entre lo que se cree haber experimentado y la realidad actual.

Déjà vu y condiciones neurológicas

Si bien el déjà vu suele considerarse una experiencia inofensiva, existen situaciones en las que puede asociarse a condiciones neurológicas. Cleveland Clinic advierte que factores como la fatiga, la falta de sueño, el estrés, las migrañas y algunos tipos de demencia elevan la frecuencia de estos episodios.

En personas con epilepsia, especialmente aquellas con crisis focales en el lóbulo temporal, el déjà vu puede ser más intenso y prolongado, llegando a integrarse en el inicio de una convulsión. Berkovic sostiene que, en estos casos, la experiencia resulta tan vívida que los pacientes están convencidos de haber vivido exactamente la misma situación.

La fatiga, el estrés, la
La fatiga, el estrés, la falta de sueño, las migrañas y la demencia pueden aumentar la frecuencia del déjà vu, según Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vinculación entre el déjà vu y trastornos neurológicos no se limita a la epilepsia. Según Cleveland Clinic, quienes sufren migrañas pueden experimentarlo durante las fases previas o durante el episodio, mientras que en la demencia frontotemporal la sensación puede volverse persistente y llevar a los pacientes a racionalizar la ilusión.

Además, la privación de sueño o el estrés alteran los procesos de reconocimiento cerebral, lo que aumenta la probabilidad de vivenciar este fenómeno.

Cuándo consultar a un especialista

Para determinar si el déjà vu debe considerarse motivo de consulta médica, Cleveland Clinic recomienda observar la frecuencia, duración y la aparición de síntomas asociados. Si los episodios ocurren de manera regular, se extienden más de algunos segundos o se acompañan de confusión, cefalea, pérdida de conciencia, debilidad, convulsiones o movimientos anormales, es recomendable recurrir a un especialista.

En personas con epilepsia, el
En personas con epilepsia, el déjà vu puede ser más intenso y prolongado, llegando a formar parte del inicio de una convulsión (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Déjà vu es un fenómeno ocasional en personas sanas, que suele producirse un par de veces al año”, afirma Khoury. Sin embargo, si la experiencia causa preocupación o aparece junto con otros síntomas neurológicos, la evaluación médica resulta esencial para descartar afecciones subyacentes.

El déjà vu representa un recordatorio de la complejidad y el misterio del cerebro humano, capaz de generar sensaciones tan desconcertantes como fascinantes, cuya comprensión sigue planteando retos a la ciencia.

Temas Relacionados

Déjà vuCleveland ClinicSam BerkovicEpilepsiaMemoria cerebralNewsroom BUE

Últimas Noticias

Colores y camuflaje: un estudio global reveló cómo el entorno influye en cuál es la defensa más efectiva de los animales

Científicos de Australia, Colombia, Argentina, Costa Rica y otros países contaron a Infobae cómo hicieron la investigación en bosques de seis continentes con miles de mariposas de papel. Los detalles del estudio publicado en la revista Science

Colores y camuflaje: un estudio

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Una investigación internacional publicada en Nature mostró que las personas diagnosticadas en la infancia y aquellas identificadas más tarde presentan trayectorias emocionales y conductuales distintas, lo que redefine la comprensión del espectro autista

Autismo temprano vs. tardío: un

Consumir té y café podría mejorar los resultados en el tratamiento del cáncer, según un nuevo estudio

Un análisis de más de 40.000 pacientes confirma que quienes incorporan estas bebidas a su rutina presentan un riesgo hasta 24% menor de progresión de la enfermedad, con beneficios especialmente marcados en el cáncer colorrectal

Consumir té y café podría

Qué es la medicina de precisión y cómo está revolucionando los tratamientos contra el cáncer

Infobae participó de un seminario Latinoamericano en el que se desarrolló este enfoque, que permite guiar decisiones específicas para el abordaje de la patología en cada paciente. Qué dicen los expertos

Qué es la medicina de

Cómo una dieta alta en grasas puede alterar la memoria, según un estudio

Un experimento de la Universidad de Carolina del Norte revela que bastan solo unos días de comidas con alto contenido calórico para generar cambios en el hipocampo, una región cerebral fundamental para el aprendizaje y el control cognitivo

Cómo una dieta alta en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple choque en el barrio

Triple choque en el barrio porteño de Palermo: un Audi impactó a dos vehículos estacionados y volcó

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

Las 55 mejores fotos de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján

El aporte de dólares de la agroexportación podría caer hasta 80% en los dos últimos meses del año, estimó una consultora

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump advirtió que Hamas

Donald Trump advirtió que Hamas enfrentará una “completa destrucción” si se niega a ceder el poder en Gaza

Marco Rubio dijo que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para lograr la liberación de los rehenes

Hallazgo: descubren en Egipto un talla tan importante como la Piedra de Rosetta

“Carrie” y “The Stand”, entre los títulos de Stephen King retirados de las escuelas por “contenido inapropiado”

Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes

TELESHOW
Por qué Pampita no hizo

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko recordaron cómo se dio su primera cita y por qué no se llegó a concretar