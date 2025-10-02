Ciencia

Por qué la amistad podría ser el secreto para una vida más larga

Nuevos datos científicos sugieren que fortalecer los vínculos personales puede aportar beneficios comparables a los de la dieta o el ejercicio, según datos reportados por GQ

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La amistad se posiciona como
La amistad se posiciona como un factor clave para la longevidad, según nuevos estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mucho se ha escrito sobre la importancia de comer bien o hacer ejercicio para vivir más años, pero la ciencia ha puesto el foco en un protagonista inesperado: la amistad.

A medida que los investigadores descifran los secretos de la longevidad, un nuevo hallazgo sorprende al demostrar que mantener lazos sociales profundos podría ser tan decisivo para el bienestar y la juventud como cualquier dieta o rutina deportiva.

Un reciente estudio internacional aporta pruebas convincentes: contar con relaciones sociales sólidas no solo estimula el ánimo, sino que también ralentiza el envejecimiento desde el interior del cuerpo, con efectos medibles en la salud física y mental. Así, la amistad abandona el lugar de simple compañía para erigirse como un auténtico pilar de la vida larga y saludable, respaldado por datos científicos y nuevas perspectivas.

Vínculos profundos, beneficios biológicos

La investigación, publicada en la revista Brain, Behavior, and Immunity, analizó distintas dimensiones de la vida social, como el apoyo espiritual, la calidad de la relación paterno-filial, la interacción comunitaria y el respaldo emocional externo.

Según datos recogidos por GQ, las personas que reportaron una mayor conexión social mostraron marcadores de inflamación más bajos frente a quienes carecían de esos vínculos cercanos. Además, estos participantes evidenciaron un grado de envejecimiento celular inferior, lo cual indica una biología más joven pese al paso de los años.

El estudio revela que el
El estudio revela que el apoyo espiritual y la calidad de las relaciones familiares influyen en la salud inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los autores del estudio advierten que establecer una relación de causa-efecto directa resulta complejo por la multiplicidad de factores intervinientes, sus hallazgos se suman a la cada vez más sólida evidencia científica que conecta la calidad de los lazos sociales con una mayor esperanza de vida y una salud general más robusta. GQ señala que este trabajo corrobora análisis previos, situando la amistad al nivel de otros hábitos saludables ampliamente reconocidos, como la alimentación balanceada y el ejercicio regular.

La comparación entre los factores de bienestar invita a reflexionar. Disfrutar el tiempo con amigos y seres queridos impacta en la reducción del estrés y la ansiedad, mientras que propicia una mejoría notable en el estado de ánimo.

El apoyo social es clave
El apoyo social es clave para disminuir la ansiedad y elevar el ánimo, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la práctica de actividades grupales, entre ellas el fútbol o el tenis, revela beneficios adicionales: disciplinas de este tipo pueden aportar hasta una década extra de vida, según estimaciones reunidas por GQ. Esta cifra ilustra el impacto tangible de socializar a través de deportes y actividades recreativas compartidas.

La importancia del apoyo emocional

La inmersión en el tejido social muestra ventajas que trascienden el plano emocional. La interacción frecuente fortalece la resiliencia ante situaciones adversas y facilita respuestas inmunológicas más eficientes frente a enfermedades. Los especialistas, como los que lideraron el estudio, insisten en que el acompañamiento afectivo continuo permite mantener características fisiológicas propias de la juventud biológica mucho después de la mediana edad.

Uno de los aspectos más subrayados por la investigación radica en el valor del apoyo emocional extendido: contar con amigos y referentes en la comunidad actúa casi como un amortiguador biológico ante el deterioro derivado del envejecimiento.

La calidad de los vínculos
La calidad de los vínculos familiares y de amistad deja huellas positivas en la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la calidad de la relación con la familia, especialmente en la infancia y juventud, puede dejar huellas epigenéticas positivas que se manifiestan décadas más tarde en la salud cardiovascular, metabólica y mental.

Las redes sociales, entendidas como entorno relacional —no virtual—, constituyen una especie de escudo protector contra los efectos nocivos de la soledad crónica, identificada por diversos expertos como un factor de riesgo comparable al tabaquismo o el sedentarismo. En este sentido, dedicar tiempo y energía a fortalecer amistades, participar en la vida comunitaria y buscar apoyo emocional emerge como una de las estrategias más valiosas y al alcance de todos para ganar años y calidad de vida.

Fortalecer lazos: una inversión tangible en salud

La idea central respaldada por los datos es contundente: invertir en relaciones personales no implica únicamente beneficio afectivo, sino una ganancia tangible y mensurable en salud física y mental. El testimonio de quienes participaron en el estudio valida el valor de sentirse acompañado, escuchado y parte de un círculo de confianza.

Participar en actividades grupales y
Participar en actividades grupales y fortalecer lazos personales aporta beneficios comparables a la dieta y el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde la longevidad es objeto de atención prioritaria, este tipo de investigaciones reorienta el foco sobre herramientas simples y naturales, a menudo subestimadas por el discurso biomédico tradicional. La amistad, lejos de ser un mero complemento emocional, se erige como uno de los componentes centrales para una vida prolongada, activa y saludable.

Cultivar relaciones cercanas, participar en la comunidad y apostar por el apoyo mutuo es hoy, más que nunca, una decisión con impacto comprobado en el bienestar y la juventud duradera.

Temas Relacionados

AmistadSaludLongevidadUniversidad de CornellEnvejecimiento celularConexión socialInflamaciónApoyo espiritualInteracción comunitariaRespaldo emocionalGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La peligrosa araña del banano: cómo actúa la especie que está entre las más venenosas del mundo

La reciente detección de dos ejemplares en supermercados de Uruguay despertó inquietud por su reputación como uno de los tipos más agresivos. Una experta del CONICET explicó a Infobae en qué ocasiones su veneno representa mayor o menor riesgo

La peligrosa araña del banano:

Cumbre de expertos en Buenos Aires: cómo será el encuentro sobre innovación cardiovascular

El PreCongreso ICBA 2025 se realizará el 14 de octubre en La Rural. Especialistas nacionales junto a referentes de la Universidad de Harvard, Mayo Clinic y Cedars-Sinai debatirán sobre los últimos avances en prevención y tratamientos

Cumbre de expertos en Buenos

Diagnóstico de autismo: qué papel juega la genética en la edad de detección

Un estudio publicado en la revista Nature vinculó ciertas variantes genéticas con la etapa en que se identifica la condición, con impacto en el pronóstico y en las estrategias de intervención individualizadas. Infobae consultó a especialistas

Diagnóstico de autismo: qué papel

Venus atrapamoscas: descubren el secreto de la planta carnívora más famosa para atrapar a sus presas

Científicos de Japón y China descubrieron la proteína que facilita que esta especie capte estímulos mínimos y cierre su trampa con precisión ante el paso de los insectos

Venus atrapamoscas: descubren el secreto

Un estudio de la NASA afirma que la Tierra se volvió más oscura en el hemisferio norte

Científicos aseguran que en los últimos 20 años nuestro planeta perdió simetría en su reflejo solar y se oscurece más rápido en la región boreal. El cambio climático es la principal razón del desequilibrio

Un estudio de la NASA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajan a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

La peligrosa araña del banano: cómo actúa la especie que está entre las más venenosas del mundo

Luego de un brote, la Argentina volvió a ser libre de influenza aviar y retomó sus exportaciones

Cobró dos veces la indemnización, se negó a devolverla y ahora le embargaron $140 millones

Archivaron la denuncia contra Gerardo Milman por el atentado a CFK

INFOBAE AMÉRICA
La Policía confirmó dos detenidos

La Policía confirmó dos detenidos tras el atentado terrorista a la sinagoga en Mánchester

Canciones pegadizas: qué explica la neurociencia sobre las melodías que no se pueden olvidar

Cuba tiene casi la mitad de sus centrales eléctricas fuera de servicio y el 52% de su territorio sufrirá cortes este jueves

El bebé de Nirvana perdió la batalla legal por la icónica portada de Nevermind

El Caribe se consolida como la región favorita de los expertos en viajes

TELESHOW
El viaje de Santiago Korovsky

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

La llamativa decisión que tomó Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

Ángel De Brito contó cuál era su profesión antes de LAM: “Por eso mi paciencia”