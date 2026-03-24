Crimen y Justicia

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Lo confirmó la defensora de la santiagueña que está retenida en Río de Janeiro por tres denuncias por discriminación tras la audiencia que se realizó este martes. El juez debe definir la fianza

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La abogada de Agostina Páez dijo que la acusación no se opone a que la abogada vuelva a la Argentina

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en Río de Janeiro, Brasil, desde enero pasado, acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y todas fueron buenas noticias: no va presa y vuelve al país.

Así lo confirmó la abogada de Agostina, Carla Junqueira, al salir de la audiencia este martes. Dijo que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

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